У 2025 році усі медики мають пройти навчання з надання психологічної допомоги, - Зеленська
Цього року всі медичні працівники в Україні проходитимуть обов'язкове навчання з надання послуг з психологічного здоров'я за програмою ВООЗ mhGAP.
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше така допомога залежала від того, чи пройшов медичний працівник спеціальне навчання. Тепер кожен медичний заклад, що має договір із НСЗУ, зобов'язаний надавати такі послуги безоплатно.
Вона нагадала, що торік понад 25 тисяч лікарів "первинки" пройшли навчання ВООЗ mhGAP, яке дає знання й чіткі клінічні алгоритми для ведення психічних розладів.
"Тепер це навчання пройдуть усі лікарі та медичні сестри / брати, які працюють у медзакладах, законтрактованих НСЗУ", - зазначила вона.
"Ще більше лікарів зможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми таких, на жаль, поширених зараз психічних розладів, як депресія чи ПТСР. А послуги стануть іще доступнішими для людей.
Цього й прагнемо у Всеукраїнській програмі ментального здоровʼя "Ти як?" – щоб турбота про психологічний добробут українців була базою і для людей, і для лікарів, і для держави", - додала перша леді України.
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вилікує всі розлади за один сеанс, через задній прохід.
Ну, на справді, вже "не озброєним оком помітно", що люди на взводі, звичайні пересічні цивільні.
І це ще військових з ПТРС на вулицях мало.
Достатньо іскри та "напрямку вітру" і запалає та понесе ...
оця нікчемна скумбрія вже накази видає?
хто там ближче, напам'ятайте цій жабі, де її місце!
хай оно луки свої вигулює, та фотосесії робить у модних глянцах.
воно вже медиками переймається? зі шкільними харчами вже награлася?
оце обрали. вся сімейка кончені тупі невігласи.
(цікаво, улечу в бан?)
Скоро в магазинах появится скумбрия со спинкой зеленого цвета, но по 10
У нормальній країні тиждень би ЗМІ билися в істериці з подібної заяви дружини Шольца, чи Макрона.
А в Україні- ще і по суті цю нісенітницю обговорюють..
Розумний в Україні народ живе..
Ох ждут нас очередные "веселые" выборы. Правда, до них еще нужно дожить.
А нічого, що на розпізнавання цих симптомів потрібен час? Чи тепер кожен лікар, перед тим як тебе обстежити з приводу твого звернення, буде проводити психологічні тести? Уявляю все це в кабінеті стоматолога чи геніколога! Про "швидку" взагалі мовчу. А на скільки затягнеться прийом у лікаря? Тепер записатися, скажімо, до кардіолога чи невропатолога можна буде лише на кінець цього року (і то, якщо звернутись зараз)?
Пропоную "новим ліцам" (і "скумбрії" особливо) замовити бартер на курорт літаком "Боїнг 747", але пілотувати його буде пілот "кукурузника", який пройшов тритижневі курси на заводі "Боїнг".
У 2014 році Олена Зеленська перепостила у Facebook повідомлення російського пропагандистського ресурсу LifeNews, яке закликало надсилати відео пересування українських військ за гонорар у 15 000 рублів. Пізніше вона пояснила, що зробила це, аби висловити обурення діями російських пропагандистів, але не врахувала технічних особливостей Facebook, через що її коментар не відобразився належним чином.
radiosvoboda.org
Таким чином, Олена Зеленська не закликала здавати переміщення ЗСУ в соцмережах, а навпаки, намагалася привернути увагу до небезпеки таких дій.
(від режисерів "4 мільярди дерев" і "400 тищ нових робочіх місць")