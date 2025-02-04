У 2025 році усі медики мають пройти навчання з надання психологічної допомоги, - Зеленська

Цього року всі медичні працівники в Україні проходитимуть обов'язкове навчання з надання послуг з психологічного здоров'я за програмою ВООЗ mhGAP.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше така допомога залежала від того, чи пройшов медичний працівник спеціальне навчання. Тепер кожен медичний заклад, що має договір із НСЗУ, зобов'язаний надавати такі послуги безоплатно.

Вона нагадала, що торік понад 25 тисяч лікарів "первинки" пройшли навчання ВООЗ mhGAP, яке дає знання й чіткі клінічні алгоритми для ведення психічних розладів.

"Тепер це навчання пройдуть усі лікарі та медичні сестри / брати, які працюють у медзакладах, законтрактованих НСЗУ", - зазначила вона.

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"Ще більше лікарів зможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми таких, на жаль, поширених зараз психічних розладів, як депресія чи ПТСР. А послуги стануть іще доступнішими для людей.

Цього й прагнемо у Всеукраїнській програмі ментального здоровʼя "Ти як?" – щоб турбота про психологічний добробут українців була базою і для людей, і для лікарів, і для держави", - додала перша леді України.