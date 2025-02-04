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У 2025 році усі медики мають пройти навчання з надання психологічної допомоги, - Зеленська

Зеленська розповіла про обов’язкове навчання для українських медиків

Цього року всі медичні працівники в Україні проходитимуть обов'язкове навчання з надання послуг з психологічного здоров'я за програмою ВООЗ mhGAP.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше така допомога залежала від того, чи пройшов медичний працівник спеціальне навчання. Тепер кожен медичний заклад, що має договір із НСЗУ, зобов'язаний надавати такі послуги безоплатно.

Вона нагадала, що торік понад 25 тисяч лікарів "первинки" пройшли навчання ВООЗ mhGAP, яке дає знання й чіткі клінічні алгоритми для ведення психічних розладів.

"Тепер це навчання пройдуть усі лікарі та медичні сестри / брати, які працюють у медзакладах, законтрактованих НСЗУ", - зазначила вона.

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"Ще більше лікарів зможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми таких, на жаль, поширених зараз психічних розладів, як депресія чи ПТСР. А послуги стануть іще доступнішими для людей.

Цього й прагнемо у Всеукраїнській програмі ментального здоровʼя "Ти як?" – щоб турбота про психологічний добробут українців була базою і для людей, і для лікарів, і для держави", - додала перша леді України.

Зеленська розповіла про обов'язкове навчання для українських медиків

Автор: 

психологи (88) лікарі (1290) навчання (592) ПТСР (22) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+25
Це вона вирішила, дивлячись на свого чоловіка?)
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04.02.2025 15:33 Відповісти
+13
Краще її не публікувати - бісить, курва, до білих очей..
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04.02.2025 15:37 Відповісти
+12
Какими законодательными инициативами обладает эта дама согласно Конституции? Требовать она может только от своего мужа.
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04.02.2025 15:43 Відповісти
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Це вона вирішила, дивлячись на свого чоловіка?)
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04.02.2025 15:33 Відповісти
Краще її не публікувати - бісить, курва, до білих очей..
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04.02.2025 15:37 Відповісти
За яким бісом проходити навчання наприклад дерматологу чи проктологу? Щоб гроші заплптити психологу?
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04.02.2025 15:40 Відповісти
Мабуть це щоб у відвідувачів-паціентів заспокоювати істерику...
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04.02.2025 15:42 Відповісти
проктологу краще всіх.
вилікує всі розлади за один сеанс, через задній прохід.
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04.02.2025 15:43 Відповісти
В країні стільки божевіоьних?
Ну, на справді, вже "не озброєним оком помітно", що люди на взводі, звичайні пересічні цивільні.
І це ще військових з ПТРС на вулицях мало.
Достатньо іскри та "напрямку вітру" і запалає та понесе ...
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04.02.2025 15:40 Відповісти
Психологія по наказу не навчиться
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04.02.2025 16:13 Відповісти
афігеть.
оця нікчемна скумбрія вже накази видає?
хто там ближче, напам'ятайте цій жабі, де її місце!
хай оно луки свої вигулює, та фотосесії робить у модних глянцах.
воно вже медиками переймається? зі шкільними харчами вже награлася?
оце обрали. вся сімейка кончені тупі невігласи.
(цікаво, улечу в бан?)
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04.02.2025 15:41 Відповісти
"(цікаво, улечу в бан?)" - слідкуємо.....
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04.02.2025 16:10 Відповісти
скумбрії по 8 треба пройти курси етикету .. бо вивалювати лікті на стіл можливо нормально в Кривому Розі, але не в Британії перед дружиною прем'єра (бидло воно скрізь бидло .."Ти як ?")

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04.02.2025 15:41 Відповісти
І не тільки лікті...
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04.02.2025 15:49 Відповісти
"Кожемяцкие аристократы"
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04.02.2025 16:06 Відповісти
Чоловік пише - "План планів перемоги", а жінка " План послуг з психологічного здоров'я" !
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04.02.2025 15:42 Відповісти
Какими законодательными инициативами обладает эта дама согласно Конституции? Требовать она может только от своего мужа.
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04.02.2025 15:43 Відповісти
Выборы на носу.
Скоро в магазинах появится скумбрия со спинкой зеленого цвета, но по 10
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04.02.2025 15:49 Відповісти
Трохи меншими, ніж завгосп.
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04.02.2025 15:50 Відповісти
Проблема у тому що більшість дописувачів коментують що завгодно, крім головного, яке відношення жінка Зеленьського, чи коханка Арахамії і Яременко, має до державного управління?
У нормальній країні тиждень би ЗМІ билися в істериці з подібної заяви дружини Шольца, чи Макрона.
А в Україні- ще і по суті цю нісенітницю обговорюють..
Розумний в Україні народ живе..
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04.02.2025 20:47 Відповісти
Таки да. Я про это и написал. Она никто и зовут ее никак, конфетный фантик без полномочий.
Ох ждут нас очередные "веселые" выборы. Правда, до них еще нужно дожить.
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04.02.2025 23:52 Відповісти
А ще всі лікарі повинні навчитися на хірурга, гінєколога, зубного, і так далі за списком.
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04.02.2025 15:43 Відповісти
"...розпізнавати ранні симптоми таких, на жаль, поширених зараз психічних розладів, як депресія чи ПТСР." Джерело: https://censor.net/ua/n3533947

А нічого, що на розпізнавання цих симптомів потрібен час? Чи тепер кожен лікар, перед тим як тебе обстежити з приводу твого звернення, буде проводити психологічні тести? Уявляю все це в кабінеті стоматолога чи геніколога! Про "швидку" взагалі мовчу. А на скільки затягнеться прийом у лікаря? Тепер записатися, скажімо, до кардіолога чи невропатолога можна буде лише на кінець цього року (і то, якщо звернутись зараз)?

Пропоную "новим ліцам" (і "скумбрії" особливо) замовити бартер на курорт літаком "Боїнг 747", але пілотувати його буде пілот "кукурузника", який пройшов тритижневі курси на заводі "Боїнг".
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04.02.2025 15:49 Відповісти
здрасьте ! .. тільки курси авіаторів в Трускавці!
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04.02.2025 15:52 Відповісти
О, випливла ''та що по 8"
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04.02.2025 15:59 Відповісти
Зебіли! Є трохи зеленого підсохшого гімна. Будете?



У 2014 році Олена Зеленська перепостила у Facebook повідомлення російського пропагандистського ресурсу LifeNews, яке закликало надсилати відео пересування українських військ за гонорар у 15 000 рублів. Пізніше вона пояснила, що зробила це, аби висловити обурення діями російських пропагандистів, але не врахувала технічних особливостей Facebook, через що її коментар не відобразився належним чином.
radiosvoboda.org

Таким чином, Олена Зеленська не закликала здавати переміщення ЗСУ в соцмережах, а навпаки, намагалася привернути увагу до небезпеки таких дій.

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04.02.2025 16:01 Відповісти
"4 мільони психологів!"
(від режисерів "4 мільярди дерев" і "400 тищ нових робочіх місць")
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04.02.2025 16:02 Відповісти
як гляну ціну на скумбрію, так зразу дипресія нападає
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04.02.2025 16:24 Відповісти
Головне, що начасі.! У лікарів і так достатньо роботи. Щодня скільки поранених та покалічених. Ось тільки зараз їм і не вистачає ще тих курсів. Схоже що, у ОП інші уявлення про сьогоднішню реальність.
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04.02.2025 16:32 Відповісти
чому вони мають, а твій ушльопок нікаму нічєво нєдолжен кроме радітілєй?
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04.02.2025 16:38 Відповісти
О, вже й ледя вказівки дає! А Єрмак дозволив верхній отвір відкривати?
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04.02.2025 17:30 Відповісти
Не видно не чутно було, що се сталося? Вибори в головах?
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04.02.2025 18:10 Відповісти
 
 