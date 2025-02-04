УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11124 відвідувача онлайн
Новини
2 526 27

Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій на Покровський напрямок. ФОТО

звіт волонтерки Юсупової

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій для підрозділів на фронті.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашим бійцям вкрай терміново потрібні: генератори, дрони, зарядні станції, Старлінки. Потрібно зібрати - 470 тис грн. Це саме необхідне!!

На шпиталі потрібен одяг для важкопоранених: штани, кофти, футболки", - ідеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Оплатила та вже поїхало на фронт чотири квадрокоптера Мавік - загалом 215 тис. грн та 1300 евро, зарядні станції - 67 тис. грн, планшет та з/ст- 25950 та 23000 грн, великий генератор - 65000 грн, взуття для поранених - 29480 грн, Старлінк 18900грн".

звіт волонтерки Юсупової за зібрані кошти
звіт волонтерки Юсупової за зібрані кошти

Також читайте: На Покровському напрямку ситуація вкрай важка. Воїнам терміново потрібні дрони та генератори, - волонтерка Юсупова


звіт волонтерки Юсупової за зібрані кошти
звіт волонтерки Юсупової за зібрані кошти
звіт волонтерки Юсупової за зібрані кошти

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок, зарядних станцій та дронів на фронт

Юсупова допис
Юсупова допис

Автор: 

допомога (8449) волонтери (1340) Юсупова Наталія (198) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
А ця добра людина в курсі, що за новими темниками з ОПЗЄ, допомога ЗСУ - це створення злочинної організації?
показати весь коментар
04.02.2025 18:19 Відповісти
+6
+
показати весь коментар
04.02.2025 17:42 Відповісти
+6
аде ті що мають пенсію 90 тисяч не можуть дати ***
показати весь коментар
04.02.2025 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
04.02.2025 17:42 Відповісти
аде ті що мають пенсію 90 тисяч не можуть дати ***
показати весь коментар
04.02.2025 17:45 Відповісти
А есть и 390 тысяч (!!!). 😡 Новий рекорд по найбільшій пенсії: 390 тисяч грн отримує суддя КСУ у відставці Шаптала, - oboz

Це і грошове утримання суддів, і звичайні пенсії. Якщо не рахувати довічне грошове утримання судді у відставці, то найбільше отримує екснардеп-регіонал Ківалов (246 тис.).

🇺🇦 Новини UA | Підписатись
показати весь коментар
04.02.2025 21:18 Відповісти
Ваня, жлобишся то пиши прямо. Або перечитай назву теми
показати весь коментар
05.02.2025 10:20 Відповісти
А ця добра людина в курсі, що за новими темниками з ОПЗЄ, допомога ЗСУ - це створення злочинної організації?
показати весь коментар
04.02.2025 18:19 Відповісти
цей допис Провокація від паРашника!
показати весь коментар
04.02.2025 19:21 Відповісти
ні, це твій допис це провокація яка має мету замилити очі тим хто критикує дЄрьмачу владу зезлочинну.
показати весь коментар
04.02.2025 22:36 Відповісти
Ви хоча б після прочитання інформації пробували її підтвердити по інших джерелах.
показати весь коментар
04.02.2025 21:54 Відповісти
А зеля роздав 12 мільярдів.
показати весь коментар
04.02.2025 21:02 Відповісти
БІЛЬШІСТЬ ОПИТАНИХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОГНОЗУЮТЬ КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ ВІД ПРИПИНЕННЯ ДОПОМОГИ США Дзеркало тижня

Гранти від організацій зі США не отримували лише 15,8% опитаних медійників. Ще 35% редакцій заявили, що їхнє фінансування залежить на понад 75% саме від американських грантів, а 15,8% медіа залежать від цих грошей на рівні 50-75% бюджету. Лише у 4,2% медіа така допомога становила менш ніж 10% всього фінансування.

що буде, якщо міжнародне фінансування не відновиться протягом наступних трьох місяців (можна було обрати кілька відповідей):

41% скоротять виробництво контенту; 40% скоротять штат; 35% перейдуть на часткову зайнятість або скоротять зарплати;35% втратять доступ до критично важливих ресурсів для виробництва контенту;32% перейдуть на віддалену роботу через неможливість орендувати офіс;12% будуть змушені вдатися до непрозорих джерел фінансування (казино, джинса тощо);8,5% редакцій та громадських організацій закриються; 19% продовжать роботу на тому ж рівні, що й раніше.

Також зазначається, що без міжнародної допомоги 33% медіа змушені будуть закритися протягом шести місяців, а через рік ця цифра може сягнути 51% редакцій.

У якості альтернативних джерел фінансування опитані журналісти розглядають (можна було обрати кілька варіантів відповіді):

84% - пошук грантів серед донорів з Європи;53% - збільшення комерційних партнерств та обсягів реклами;48% - краудфандинг, збір донатів і створення спільнот для підтримки медіа;11% - фінансування з боку держави;10% - розміщення реклами грального бізнесу та криптовалюти;9% - запровадження платної підписки;8% - розміщення джинси.

Онлайн-опитування проводив Інститут масової інформації методом адресного анкетування з 27 січня до 2 лютого серед 120 представників різних типів медіа з усіх регіонів країни.
показати весь коментар
04.02.2025 21:58 Відповісти
Покровское направление, что важнее ещё есть на сегодня, как же так получилось, что наши

героические воины не имеют в достатке всего им необходимого?

Где же наш верховный, с его министрами, помами и замами?

Грызутся за корыто, а волонтёры собирают деньги, понять это невозможно, да и не нужно.

Война ничего и никому не спишет, наступит время и каждому воздастся по делам его, так будет.
показати весь коментар
04.02.2025 21:07 Відповісти
Факт. Там на кожні 50 метрів оборони мали б бути і тепловізори, і дрони в кількості такій, щоб кацапня навіть рило не могло висунути
Ну а щодо самого забезпечення солдатів грілками, то взагалі ніяких запитань не повинно бути

Война ничего и никому не спишет, наступит время и каждому воздастся по делам его, так будет.
==========

Усе спише і нічого не буде. Зараз під час війни розкрадають все і вся, хоча зараз якраз і має бути контроль аж до розстрілу
Після війни будуть також розкрадати на відновленні. Кого від годівниці посунуть, ті поїдуть у накрадені хатинки в САШ та Іспаніях жити і розповідати які вони успішні люди...
показати весь коментар
05.02.2025 00:38 Відповісти
Более страшного катаклизма, чем война, в жизни любого общества, нет, поэтому, если даже война не заставит народ Украины осознать всю пагубность безразличия к выбору власти и не будут наказаны все до единого, кто был у власти и совершал преступления, то у такой страны просто нет будущего.
показати весь коментар
05.02.2025 18:00 Відповісти
Скільки підарів посадили з 2014 року?
показати весь коментар
05.02.2025 10:16 Відповісти
зараз
зебанда допоможе
мацкальския ядерним реактором..
показати весь коментар
04.02.2025 21:20 Відповісти
Ну ситуація така собі.
У 2014-2015 кидали на картку відомим волонтерам, у т.ч. як Юсупова, бо не знали, як по іншому допомогти ЗСУ. Ну ми з дружиною ще носили ліки і одяг у Київський військовий шпиталь - тоді там вхід був вільним.

А зараз у кожного на фронті кум-брат-сват, і їм постійно треба генератори, пауербенки, зимова резина на авто і т.д. ...
показати весь коментар
04.02.2025 21:39 Відповісти
А стефанчуки+зеленський+шмигаль, тільки очима лупають та млрд грн, десь зникають з України!
Баканов з трубіциним, резніков із слугами у ВРУ, що потікали за кордон, можуть, дещо підказати, зокрема і адреси банків на Заході!!!
показати весь коментар
04.02.2025 21:51 Відповісти
до Західного фроннту на Польській границі хай звернеться, там вистачає дронів людей виловлювать які втікають від придуркуватої наркоманської просроченої влади.
показати весь коментар
04.02.2025 22:37 Відповісти
чув про Польський кордон. А шо таке Польська границя?
показати весь коментар
05.02.2025 01:27 Відповісти
+
показати весь коментар
05.02.2025 10:21 Відповісти
+
показати весь коментар
06.02.2025 17:39 Відповісти
 
 