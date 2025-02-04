Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій на Покровський напрямок. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій для підрозділів на фронті.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашим бійцям вкрай терміново потрібні: генератори, дрони, зарядні станції, Старлінки. Потрібно зібрати - 470 тис грн. Це саме необхідне!!

На шпиталі потрібен одяг для важкопоранених: штани, кофти, футболки", - ідеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Оплатила та вже поїхало на фронт чотири квадрокоптера Мавік - загалом 215 тис. грн та 1300 евро, зарядні станції - 67 тис. грн, планшет та з/ст- 25950 та 23000 грн, великий генератор - 65000 грн, взуття для поранених - 29480 грн, Старлінк 18900грн".





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