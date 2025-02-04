Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій на Покровський напрямок. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій для підрозділів на фронті.
Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Нашим бійцям вкрай терміново потрібні: генератори, дрони, зарядні станції, Старлінки. Потрібно зібрати - 470 тис грн. Це саме необхідне!!
На шпиталі потрібен одяг для важкопоранених: штани, кофти, футболки", - ідеться у дописі.
Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:
"Оплатила та вже поїхало на фронт чотири квадрокоптера Мавік - загалом 215 тис. грн та 1300 евро, зарядні станції - 67 тис. грн, планшет та з/ст- 25950 та 23000 грн, великий генератор - 65000 грн, взуття для поранених - 29480 грн, Старлінк 18900грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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Гранти від організацій зі США не отримували лише 15,8% опитаних медійників. Ще 35% редакцій заявили, що їхнє фінансування залежить на понад 75% саме від американських грантів, а 15,8% медіа залежать від цих грошей на рівні 50-75% бюджету. Лише у 4,2% медіа така допомога становила менш ніж 10% всього фінансування.
що буде, якщо міжнародне фінансування не відновиться протягом наступних трьох місяців (можна було обрати кілька відповідей):
41% скоротять виробництво контенту; 40% скоротять штат; 35% перейдуть на часткову зайнятість або скоротять зарплати;35% втратять доступ до критично важливих ресурсів для виробництва контенту;32% перейдуть на віддалену роботу через неможливість орендувати офіс;12% будуть змушені вдатися до непрозорих джерел фінансування (казино, джинса тощо);8,5% редакцій та громадських організацій закриються; 19% продовжать роботу на тому ж рівні, що й раніше.
Також зазначається, що без міжнародної допомоги 33% медіа змушені будуть закритися протягом шести місяців, а через рік ця цифра може сягнути 51% редакцій.
У якості альтернативних джерел фінансування опитані журналісти розглядають (можна було обрати кілька варіантів відповіді):
84% - пошук грантів серед донорів з Європи;53% - збільшення комерційних партнерств та обсягів реклами;48% - краудфандинг, збір донатів і створення спільнот для підтримки медіа;11% - фінансування з боку держави;10% - розміщення реклами грального бізнесу та криптовалюти;9% - запровадження платної підписки;8% - розміщення джинси.
Онлайн-опитування проводив Інститут масової інформації методом адресного анкетування з 27 січня до 2 лютого серед 120 представників різних типів медіа з усіх регіонів країни.
героические воины не имеют в достатке всего им необходимого?
Где же наш верховный, с его министрами, помами и замами?
Грызутся за корыто, а волонтёры собирают деньги, понять это невозможно, да и не нужно.
Война ничего и никому не спишет, наступит время и каждому воздастся по делам его, так будет.
Ну а щодо самого забезпечення солдатів грілками, то взагалі ніяких запитань не повинно бути
Война ничего и никому не спишет, наступит время и каждому воздастся по делам его, так будет.
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Усе спише і нічого не буде. Зараз під час війни розкрадають все і вся, хоча зараз якраз і має бути контроль аж до розстрілу
Після війни будуть також розкрадати на відновленні. Кого від годівниці посунуть, ті поїдуть у накрадені хатинки в САШ та Іспаніях жити і розповідати які вони успішні люди...
зебанда допоможе
мацкальския ядерним реактором..
У 2014-2015 кидали на картку відомим волонтерам, у т.ч. як Юсупова, бо не знали, як по іншому допомогти ЗСУ. Ну ми з дружиною ще носили ліки і одяг у Київський військовий шпиталь - тоді там вхід був вільним.
А зараз у кожного на фронті кум-брат-сват, і їм постійно треба генератори, пауербенки, зимова резина на авто і т.д. ...
Баканов з трубіциним, резніков із слугами у ВРУ, що потікали за кордон, можуть, дещо підказати, зокрема і адреси банків на Заході!!!