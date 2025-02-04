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РФ запускає дрони-камікадзе, що вибухають при контакті, - МВС

дрони,камікадзе

Російська армія почала використовувати нові безпілотники, які націлені на цивільне населення та вибухають при зіткненні з об'єктами або людьми.

Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

У МВС закликають громадян бути особливо обережними та негайно повідомляти про такі дрони рятувальникам і правоохоронцям.

"Армія РФ почала запускати безпілотники, які спрямовані саме на мирних мешканців та миттєво детонують при контакті. Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102. Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям", - зазначили у МВС.

Нагадаємо, раніше у МВС зазначали, що нині в Україні ведеться робота зі створення Єдиного центру ідентифікації тіл (останків).

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МВС (3512) росія (66070) дрони (4909)


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Терораша - недодержава.
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04.02.2025 18:00 Відповісти
а бывает как-то иначе?
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04.02.2025 18:04 Відповісти
Так вони ж для цього і зроблені. Щоб вибухати при контакті.

Подивилася на знімок. Може їх небезпека в тому, що росіяни розкидають їх, і вони схожі на модель літака і діти сприймуть їх за іграшку?
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04.02.2025 18:12 Відповісти
Розкидають "лепестки", вони як іграшка дивні. А от дальні дрони з іграшкою не сплутаєш
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04.02.2025 18:15 Відповісти
коментувати дебільність мусорів клименко - себе не поважати
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04.02.2025 18:24 Відповісти
 
 