РФ запускає дрони-камікадзе, що вибухають при контакті, - МВС
Російська армія почала використовувати нові безпілотники, які націлені на цивільне населення та вибухають при зіткненні з об'єктами або людьми.
Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.
У МВС закликають громадян бути особливо обережними та негайно повідомляти про такі дрони рятувальникам і правоохоронцям.
"Армія РФ почала запускати безпілотники, які спрямовані саме на мирних мешканців та миттєво детонують при контакті. Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102. Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям", - зазначили у МВС.
Нагадаємо, раніше у МВС зазначали, що нині в Україні ведеться робота зі створення Єдиного центру ідентифікації тіл (останків).
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Подивилася на знімок. Може їх небезпека в тому, що росіяни розкидають їх, і вони схожі на модель літака і діти сприймуть їх за іграшку?