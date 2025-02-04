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Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Австралії військову допомогу та посилення тиску на Росію

австралія

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Володимир Зеленський та Ентоні Албенізі обговорили майбутні контакти з партнерами, передусім зі США, і можливі формати співпраці з іншими лідерами для спільного тиску на РФ. Окремо Президент наголосив на тому, що проводити будь-які потенційні переговори без України небезпечно для всіх.

"Пріоритет України – надійні гарантії безпеки, зміцнення нашої держави та примушування Росії до закінчення війни і встановлення справедливого й тривалого миру", – сказав Зеленський. За його словами, важливо продовжувати тиснути на Росію та Путіна, зокрема посилювати санкції, насамперед проти тіньового танкерного флоту, який дає змогу державі-агресорці фінансувати війну.

Під час розмови сторони також обговорили прискорення постачання вже оголошеного пакета підтримки та продовження оборонної допомоги, прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю.

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Окрему увагу приділили долі громадянина Австралії, добровольця Оскара Дженкінса, якого Росія захопила в полон. Зеленський зазначив, що зі свого боку Україна готова докласти необхідних зусиль, щоб встановити всі обставини.

Автор: 

Австралія (436) Зеленський Володимир (24358)


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а австралія пустить нас за паркан, котрий охороняють кролі, що б люди не ходили антарктиду?
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04.02.2025 18:26 Відповісти
Сьогодні побачив виступ ЄС в Раді. Фрагмент. Вони правильно діють. Проте чого біля них бігає Шавка-безДумна ? Так, бігає за наказом ОПісу, за бабло у конверті, за бажання втриматись серед депутатів - злодюжок. І не кажіть, що там у Слуг є порядні ! Порядність і провокації не живуть поруч. Порядність бореться з провокаторами до останьої краплини крові ! Серед слуг ..... немає порядності. І не було. Кого ви обирали українці ? Мерзотників та сволоту !
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04.02.2025 18:31 Відповісти
на кого було обирати? порошенка? в нього був шанс, а зеЗЛОЧИНЦІ зманіпулювали людськіми старахами і хотілками, тепер від кормушкі неяк невідчепляться, і будуть відправляти і 18річних і жінок аби й надалі розхахлячувать д-ву, зегниди дєрмака
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04.02.2025 22:46 Відповісти
Всі бояться стати "рабами" Америки. Якщо українці згодні мовчки терпіти Чмоню з його памочЬнікамі, тоді ми точно РАБИ. Свого ДЕБІЛІЗМА.
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04.02.2025 22:55 Відповісти
Забув сказати про Єдність по-зєлєнські. Нахаба на стадіоні 2019 року зрозумів, що цих українчиків можна. ЗРОБИТИ. І він з 95 кварталом гучно заявив не про Порошенко, а саме про нас "МИ їх зробили !" Зробили Майдан, студентів, побитих ОМОНОм, всю Небесну сотню, всю ... Україну. Я з такими навіть на ешафоті не об'єднаюсь ! Бо Людина краща за Тварину. Розумом.
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04.02.2025 18:36 Відповісти
Логічно було б, щоб прем'єр-міністр Австралії спитав у ЗЄ, що він сам робить для України, окрім коливань повітря ротом.
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04.02.2025 18:38 Відповісти
Деякі генії змінили акценти з цінностей на матеріальне.
Цікаво, що запропонують Австралії за допомогу?!
Схоже, що потрібно тепер і від Європи чекати рахунки за допомогу.
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04.02.2025 18:43 Відповісти
Поставте себе на місце тих прем'єрів і президентів, котрі змушені спілкуватися з клованом. Мученики!
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04.02.2025 18:43 Відповісти
Тиску на мордор? А як там свати, гарно на кацапії крутять?
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04.02.2025 18:49 Відповісти
 
 