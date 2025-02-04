Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Австралії військову допомогу та посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Володимир Зеленський та Ентоні Албенізі обговорили майбутні контакти з партнерами, передусім зі США, і можливі формати співпраці з іншими лідерами для спільного тиску на РФ. Окремо Президент наголосив на тому, що проводити будь-які потенційні переговори без України небезпечно для всіх.

"Пріоритет України – надійні гарантії безпеки, зміцнення нашої держави та примушування Росії до закінчення війни і встановлення справедливого й тривалого миру", – сказав Зеленський. За його словами, важливо продовжувати тиснути на Росію та Путіна, зокрема посилювати санкції, насамперед проти тіньового танкерного флоту, який дає змогу державі-агресорці фінансувати війну.

Під час розмови сторони також обговорили прискорення постачання вже оголошеного пакета підтримки та продовження оборонної допомоги, прямі інвестиції в український ОПК і військово-технічну співпрацю.

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Окрему увагу приділили долі громадянина Австралії, добровольця Оскара Дженкінса, якого Росія захопила в полон. Зеленський зазначив, що зі свого боку Україна готова докласти необхідних зусиль, щоб встановити всі обставини.