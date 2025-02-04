Зараз узгоджуються дати візиту команди Келлога до України, - Зеленський

Україна та США вже узгоджують дати візиту команди спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що контакти між сторонами з цього питання тривають.

"Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем (радником Трампа з нацбезпеки Майклом Волтцем - ред.), і з Келлогом моя команда мала контакт вчора. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати й склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський.

Інших деталей він не розкрив.

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Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог та його команда незабаром приїдуть в Україну.