Зараз узгоджуються дати візиту команди Келлога до України, - Зеленський
Україна та США вже узгоджують дати візиту команди спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що контакти між сторонами з цього питання тривають.
"Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем (радником Трампа з нацбезпеки Майклом Волтцем - ред.), і з Келлогом моя команда мала контакт вчора. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати й склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський.
Інших деталей він не розкрив.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог та його команда незабаром приїдуть в Україну.
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Десь я щось подібне вже чув.
А ходять чутки, що КЕЛЛОГ НЕ ХОЧЕ ЄРМАКА, а тільки вову на перемовинах- будемо спостерігати
тут теж про те що США не хочуть бачити Єрмака а тільки вову
ти хоч щось сам вирішуєш , Зенелох .. може і по скумбрії по 8 голова офісу питання вирішує
наскільки ж ти гниле, зенелох ... це абсолют
"Після візиту Келлог поїде на переговори до Європи, а потім має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції", - сказало джерело видання. Офіційно дата візиту поки що не озвучувалася.
Той самий Єрмак, якого у США вже при Трампі послали *****, чи це інший якийсь?
от якщо проаналізувати цей текст - воно (зенелох) нічого не знає, нічим не керує, ні на що не впливає.. воно просто гундосить і зливає країну через потужних російських кротів-менеджерів ... і топить Україну в крові
Про це лейтенант запасу ЗСУ Орест Каракевич заявив під час брифінгу у Верховній Раді, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV
"Ми провели своє розслідування по заявах пана Єрмака і Новікова, що їхні рідні брати були вбиті на Донбасі внаслідок війни. Я одразу зайшов на сторінку до Дениса Єрмака і виявив, що він живий. Зокрема, 1 листопада цього року запостив фото Айдару. Ми з ним перетинались у 2015 році, у батальйоні Айдар він не служив. Патріотично настроєний, до нього немає претензій. На бойових завданнях не був, у складі батальйону не був. Факт - він живий", - заявив Каракевич.
Надувний, але дужжже потужний.
Каждый день войны отнимает жизни наших воинов и гражданского населения, а они будут месяцами обсуждать только дату приезда, а что даст этот приезд, кроме разговоров?
Уже понятно, что Америку эта война мало волнует, поэтому, Украина должна срочно принимать решение, с учётом только своих интересов и ничьих больше.
з Келлогом моя команда мала контакт вчора.
країною керують різні команди. країною керують всі хто завгодно, тільки не прострочений зе!гундос.
навіть скумбрія, вже віддає розпорядження українським медикам.