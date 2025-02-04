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Зараз узгоджуються дати візиту команди Келлога до України, - Зеленський

Зеленський про візит Кіта Келлога в Україну

Україна та США вже узгоджують дати візиту команди спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що контакти між сторонами з цього питання тривають.

"Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем (радником Трампа з нацбезпеки Майклом Волтцем - ред.), і з Келлогом моя команда мала контакт вчора. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати й склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський. 

Інших деталей він не розкрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України та Росії

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог та його команда незабаром приїдуть в Україну.

Автор: 

візит (1613) Зеленський Володимир (24358) США (23410) Келлог Кіт (159)


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Топ коментарі
+5
ЄРМАК- КЛЮЧОВЕ ПОГОНЯЛО узгоджувачів дати ...
А ходять чутки, що КЕЛЛОГ НЕ ХОЧЕ ЄРМАКА, а тільки вову на перемовинах- будемо спостерігати
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04.02.2025 19:10 Відповісти
+2
Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем...

Той самий Єрмак, якого у США вже при Трампі послали *****, чи це інший якийсь?
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04.02.2025 19:14 Відповісти
+1
"Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову"

ти хоч щось сам вирішуєш , Зенелох .. може і по скумбрії по 8 голова офісу питання вирішує

наскільки ж ти гниле, зенелох ... це абсолют
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04.02.2025 19:11 Відповісти
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Келлога прийде порядок наведе?
Десь я щось подібне вже чув.
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04.02.2025 19:09 Відповісти
Паралельно закуповується ваЗелін та бинти (за завищеною ціною).
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04.02.2025 19:09 Відповісти
... для працюна-пісюна...
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04.02.2025 19:23 Відповісти
ЄРМАК- КЛЮЧОВЕ ПОГОНЯЛО узгоджувачів дати ...
А ходять чутки, що КЕЛЛОГ НЕ ХОЧЕ ЄРМАКА, а тільки вову на перемовинах- будемо спостерігати
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04.02.2025 19:10 Відповісти
Волох: Завдяки Байдену Слуги ЖИВІ| США не хочуть БАЧИТИ Єрмака| Зеленському ЗАГРОЖУЄ доля Януковича -ютуб
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04.02.2025 19:12 Відповісти
Трамп ЗРОБИВ нові заяви про Україну! Наскільки реальними Є його пропозиції? Коли ПРИЇДЕ Келлог?- ютуб
тут теж про те що США не хочуть бачити Єрмака а тільки вову
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04.02.2025 19:14 Відповісти
"Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову"

ти хоч щось сам вирішуєш , Зенелох .. може і по скумбрії по 8 голова офісу питання вирішує

наскільки ж ти гниле, зенелох ... це абсолют
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04.02.2025 19:11 Відповісти
Буде цікаво, якщо Келлог спочатку завітає до Лондона у посольство України. Над ОП буде стояти заграва...
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04.02.2025 19:12 Відповісти
А до Цього Порох з ним поспілкується у Вашингтоні ( перевіримо, він там буде в середу- а коли буде в Лондоні і Келлог?)
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04.02.2025 19:15 Відповісти
4 лютого НВ - із посиланням на свої джерела в українській та американській адміністраціях. Зазначається, що візит може відбутися після 11 лютого.

"Після візиту Келлог поїде на переговори до Європи, а потім має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції", - сказало джерело видання. Офіційно дата візиту поки що не озвучувалася.
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04.02.2025 19:22 Відповісти
Українці, ось вам і план перемоги. План Б - ****.....во дЄрмака. Моліться на "святого" андрююююшу. Бо він "близький" друг Лідора.
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04.02.2025 19:12 Відповісти
Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем...

Той самий Єрмак, якого у США вже при Трампі послали *****, чи це інший якийсь?
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04.02.2025 19:14 Відповісти
це той дерьмак який впіхував свого часу американським сенаторам що у нього брат загинув на "колчаковських фронтах"
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04.02.2025 19:15 Відповісти
"Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем (радником Трампа з нацбезпеки Майклом Волтцем - ред.), і з Келлогом моя команда мала контакт вчора. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати й склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський.

от якщо проаналізувати цей текст - воно (зенелох) нічого не знає, нічим не керує, ні на що не впливає.. воно просто гундосить і зливає країну через потужних російських кротів-менеджерів ... і топить Україну в крові
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04.02.2025 19:14 Відповісти
Вам назвати прізвисько в фсб цього Лідора ?
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04.02.2025 19:18 Відповісти
буратіно? )
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04.02.2025 19:25 Відповісти
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04.02.2025 19:15 Відповісти
Якщо отару баранів очолює свиня, то це не стадо баранів, а вже свинське стадо ?
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04.02.2025 19:17 Відповісти
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про загибель своїх родичів на війні на Донбасі й звинуватили у цьому попереднього президента Петра Порошенка

Про це лейтенант запасу ЗСУ Орест Каракевич заявив під час брифінгу у Верховній Раді, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV

"Ми провели своє розслідування по заявах пана Єрмака і Новікова, що їхні рідні брати були вбиті на Донбасі внаслідок війни. Я одразу зайшов на сторінку до Дениса Єрмака і виявив, що він живий. Зокрема, 1 листопада цього року запостив фото Айдару. Ми з ним перетинались у 2015 році, у батальйоні Айдар він не служив. Патріотично настроєний, до нього немає претензій. На бойових завданнях не був, у складі батальйону не був. Факт - він живий", - заявив Каракевич.
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04.02.2025 19:18 Відповісти
Отлично.Шапито - готовьте дату сдачи полномочий и карту полезных ископаемых,время перемен настало.
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04.02.2025 19:26 Відповісти
І багато нашої землі Ермак Келлогу нарізав? Розміновувати та розводити війська - це не масштаб для Ермака. А ось областями туди-сюді, це дєло.
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04.02.2025 19:29 Відповісти
Це має бути Прихід Месії?
Надувний, але дужжже потужний.
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04.02.2025 19:31 Відповісти
Контакты, разговоры, договоры, это больше похоже на пустую болтовню и напрасную трату времени.

Каждый день войны отнимает жизни наших воинов и гражданского населения, а они будут месяцами обсуждать только дату приезда, а что даст этот приезд, кроме разговоров?

Уже понятно, что Америку эта война мало волнует, поэтому, Украина должна срочно принимать решение, с учётом только своих интересов и ничьих больше.
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04.02.2025 19:41 Відповісти
Нарешті Вован зніме зелену кацавейку, бо дємбєльський кітель привезли.
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04.02.2025 19:42 Відповісти
голова Офісу (Андрій Єрмак - ред.) завершив розмову з Волтцем

з Келлогом моя команда мала контакт вчора.

країною керують різні команди. країною керують всі хто завгодно, тільки не прострочений зе!гундос.
навіть скумбрія, вже віддає розпорядження українським медикам.
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04.02.2025 19:49 Відповісти
Країною керує ФСБшник Дєрьмак. Гундос тут тільки ротом пердіти.
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04.02.2025 21:41 Відповісти
Що значить узгоджують?!. Коли пріїде зразу і зустріч.
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04.02.2025 20:23 Відповісти
узгодити означає що на той час мають терміново поїхати у відрядження на зустріч з куратором в Туреччині головні "менеджери" зелі а сам захворіє на час візиту.
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04.02.2025 21:49 Відповісти
 
 