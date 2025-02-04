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Якщо Україну не візьмуть в НАТО, то мають повернути ядерну зброю, - Зеленський

Воодимир Зеленський

Якщо Україна не отрмає членство в НАТО, то для гарантування безпеки їй потрібно повернути ядерну зброю.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", і в такому разі "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?"

"Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю", – наголосив президент.

Читайте: Війна в Україні підвищує ризик втягнення США у конфлікт з ядерною країною, - номінант на директора ЦРУ Реткліфф

Він допустив, що Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, але чи можуть вони зупинити російські ядерні ракети – "це риторичне питання".

"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", – описав гіпотетичну ситуацію глава держави.

Також він підкреслив, що якщо напад Росії пояснювався страхом членства України в НАТО, то якщо країна не буде в Альянсі – "Путін повинен повністю відступити з нашої території": "Він (Путін. – Ред.) вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі".

Також читайте: Путін розглядав можливість застосування ядерної зброї проти України, але втрутився Китай, - Блінкен

Автор: 

безпека (945) Зеленський Володимир (24358) членство в НАТО (1743) ядерна зброя (1173) гарантія (268)


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Топ коментарі
+35
І то треба лишній раз нагадувати світу що ти дурачок?
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04.02.2025 19:20 Відповісти
+35
В нього вже точно дах їде ?
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04.02.2025 19:21 Відповісти
+31
Ага.. Заберуть у кацапів і віддадуть тобі.
І що ти, дурне, з нею робитимеш?
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04.02.2025 19:20 Відповісти
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Ой дурак!Хто тобі її дасть?Рояль дадуть.
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04.02.2025 20:14 Відповісти
Як вже тошнить від його безмежної тупості, за 6 років воно не взнало, що все віддали рашці? Піде забирати в *****? От же ж уйобок.
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04.02.2025 20:23 Відповісти
По "білоруській моделі" можна було б попробувати. Але хто ж підіграє?
А по-спавжньому ніхто не дасть Бомбу. Тільки кров, піт і сльози.
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04.02.2025 20:25 Відповісти
Нє, він вже зовсім того...
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04.02.2025 20:25 Відповісти
Перший крок на шляху до НАТО - загратувати зє з його посіпаками пожитево!
Краще,звісно,вивісити йго(зє) за ноги з 3 поверху на Банковій і хай просторікує про "свій шлях до НАТО"!
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04.02.2025 20:28 Відповісти
давайте будемо чесними:

- зе морозить дурню. Захід не може повернути нам ядерку, бо він не відбирав її .

- Захід сприяв становленню безядерного статусу України . Ми в 91-му були для Заходу - як папуасами з ядеркою, що посміли відколотись від метрополії .

- Чи могло бути інакше з ядеркою? ні. Чи могли тоді отримати щось реальніше від Заходу, окрім теплих слів і туалетного паперу? Впевнений, що так.

- Чи можна зараз очікувати від Заходу більшої підтримки? Напевно що так, але не мовою ультиматумів. І точно не "повернення ядерки"
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04.02.2025 20:28 Відповісти
Чепуха бестолковая.
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04.02.2025 20:32 Відповісти
Байден, а чому ми досі не в НАТО? (С) Га?
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04.02.2025 20:34 Відповісти
Купи Вава кубінський мішок ,а краще 2-а...)
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04.02.2025 20:40 Відповісти
Браво Зеленський!
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04.02.2025 20:54 Відповісти
ХоТілка поверне ядерну зброю? Серйозно?
До речі, кравчук- кучма ядерку здали кацапам.
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04.02.2025 21:22 Відповісти
І що тепер ? Кого з них посадили ?
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04.02.2025 21:30 Відповісти
Все зависит от США
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05.02.2025 13:27 Відповісти
Як посратися із Заходом і доготити паталогічним виборцям.
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04.02.2025 21:16 Відповісти
В його виборців справді, одна суцільна патологія.
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04.02.2025 21:37 Відповісти
Ніхто її не поверне, але робота в цьому напрямку вже має йти повним ходом, це найкраще "НАТО" для України.
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04.02.2025 21:18 Відповісти
Яким ходом? Міну зробити не можуть ( технологія минулого століття). Зроблять таку бімбу наші раки що самі себе того.....
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04.02.2025 22:07 Відповісти
добре "штирить"
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04.02.2025 21:30 Відповісти
І цей безтолковий дегенерат з такими заявами претендує ще й на другий термін. Та воно виробництво простих мін не здатне проконтрулювати.
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04.02.2025 21:33 Відповісти
Кацапы и подкацапники - гляжу - отрабатывают свои коврижки на все 100%. Как же так: Ядрена бомба может достать Москвы и поубивать половину населения мордора. Кучно обосновались. Одним махом всех побивахом! как они выражаются.
Первым делом надо запустить Чернобыльскую станцию. Плутоний там можно наработать. Недаром, все эти кучмы, так старательно спешили ее уничтожить! Такой потужный клубок российских агентов при этом сексоте трудился над захватом Укарины.
Провести люстрацию и тогда ТЦК не надо будет гонятся за одним олигофреном в селе, а призывать как было всегда. Выкорчевать холуев и стукачей из живой плоти страны. И люди пойдут защищать, если будут видеть, что воюет вся страна.
Много работы предстоит сделать. Без ядерки - страну не построишь. Попов, уже сейчас можно обменять на пленных.
Захожу в Лавру, недавно, под стенами лежать два кацапских стукача заложивших Мазепу и российский "вешатель", за которого можно хоть тысячу наших воинов выменять. Не сдавшихся в плен сексотских высерков, - я знаю и про этих, - а настоящих защитников.
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04.02.2025 21:34 Відповісти
Чучело, ти просрав усе! Україну тепер ніхто вНАТО не візьме ніколи, бо побачили, що тут неадеквати, які під час війни обрали клоуна і привели країну до катастрофи. І ЯЗ таким хтонічним імбецилам, ніхто ніколи не дасть! Бо сьгодні дебіли обрали клоуна, а завтра - ЯЗ підірвуть здуру.
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04.02.2025 21:35 Відповісти
Ядерну ніхто не віддасть,а НАТО-в перспективі.
У ВАЗ-21.09 все навпаки.
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04.02.2025 21:42 Відповісти
Толково і по суті.
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04.02.2025 21:44 Відповісти
Пафосно і порожньо
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04.02.2025 23:20 Відповісти
Дядя повинен повернути. Сам він не може навіть дослідницько-проектувальну групу сформувати.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Це якимось дурнем треба бути, щоб таку херню нести про ядерну зброю. Ну, що можна сказати, якщо людина дурень, то це надовго, щодо гундосу, це невтішний діагноз.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Потрібно зробити і поменше про це потякати. Для знищення москви достатньо всього однієї бомби "товстун", а для доставки не потрібна навіть ракета, є інший спосіб.
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04.02.2025 22:04 Відповісти
Ага. Про мінометні постріли памятаєш?А про перший український супутник?
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04.02.2025 23:21 Відповісти
Я знаю достеменно, що українці дуже талановиті та винахідливі, проблема тільки в організаторах, тобто потрібно направити енергію людей в правильне русло.
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05.02.2025 00:29 Відповісти
Одне зрозуміло,якби Україна мала я/з хочаб тактичного рівня путін ніколи не наважився на окупацію Криму 2014 року та наступну загарбницьку війну.
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04.02.2025 22:13 Відповісти
Ага, а ще мають 10 млн. бувших громадян України повернути - дайте знову все просрати по новій.
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04.02.2025 22:36 Відповісти
Дубіна стоєросовая
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04.02.2025 23:27 Відповісти
кацапы налетели что зеля идиот и обкуреный .им очень страшно и все его обзывают . а он должен сделать молча и предьявить .во крику будет в комментах))
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04.02.2025 23:52 Відповісти
кацапам страшно и обзывают зеленского дурачком и наркоманом потому что он правильно мыслит что ядерку надо возвращать однозначно украине
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04.02.2025 23:54 Відповісти
Все для фронту! Все для Перемоги! А на додаток до F-16 ,Mirage 2000. ще б
і ядерне озброєння, ось тоді кацапи добряче й зачухалися. Так, а з проклятої
ворожої нам паРаши з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе
виття кривавих злочинців )(уйла про те, що Будапештський меморандум не
має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Але якщо
так то тоді і Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення по
меморандуму? А тепер після тимчасової але окупації російськими фашистами
суверенної української землі вже вкрай назріла необхідність про те, що Україна
має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути
собі статус Великої Ядерної Держави. ! 100 % юридична можливість вийти з ДНЯЗ
тепер існує, адже у тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від 1996 року
навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з
ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України, порушення такі як
зараз. Але с такою нашою не зовсім патріотичною владою навряд чи це можливо!
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05.02.2025 06:07 Відповісти
все правильно сказав. Респект!
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05.02.2025 02:30 Відповісти
Цілком справедливо
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05.02.2025 02:39 Відповісти
напів-ватная незламно-потужність
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05.02.2025 04:21 Відповісти
Так треба негайно відродити свій злочинно загублений колишній статус ВЯД. Тоді б і всі недружні нам країни в світі заметушилася
і моментально сполошилися та згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого
від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті,
і більший в десятки разів який зараз в терористичної КНДР.
А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притому відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа нам личакова ********* тоді б враз пригадала що це вона перша злочинно
порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як визволити всю свою рідну українську землю окуповану проклятою паРашєю без свого
втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім
знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
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05.02.2025 05:23 Відповісти
А якщо до лаЗЄра колесики зробити і батарейок добавити то навіщо тоді та ядерка і ната ? Стане мегапотужним і рухати можна куди хоч.Крісло ще зверху прикрутити і Валодька як всядеться буде крутішим за Аттілу, Ахілеса,Кутузова,Катерину другу і Трампа разом взятих.
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05.02.2025 06:35 Відповісти
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