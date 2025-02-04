Якщо Україну не візьмуть в НАТО, то мають повернути ядерну зброю, - Зеленський

Якщо Україна не отрмає членство в НАТО, то для гарантування безпеки їй потрібно повернути ядерну зброю.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", і в такому разі "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?"

"Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю", – наголосив президент.

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Він допустив, що Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, але чи можуть вони зупинити російські ядерні ракети – "це риторичне питання".

"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", – описав гіпотетичну ситуацію глава держави.

Також він підкреслив, що якщо напад Росії пояснювався страхом членства України в НАТО, то якщо країна не буде в Альянсі – "Путін повинен повністю відступити з нашої території": "Він (Путін. – Ред.) вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі".

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