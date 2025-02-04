Якщо Україну не візьмуть в НАТО, то мають повернути ядерну зброю, - Зеленський
Якщо Україна не отрмає членство в НАТО, то для гарантування безпеки їй потрібно повернути ядерну зброю.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", і в такому разі "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?"
"Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю", – наголосив президент.
Він допустив, що Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, але чи можуть вони зупинити російські ядерні ракети – "це риторичне питання".
"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", – описав гіпотетичну ситуацію глава держави.
Також він підкреслив, що якщо напад Росії пояснювався страхом членства України в НАТО, то якщо країна не буде в Альянсі – "Путін повинен повністю відступити з нашої території": "Він (Путін. – Ред.) вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі".
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А по-спавжньому ніхто не дасть Бомбу. Тільки кров, піт і сльози.
Краще,звісно,вивісити йго(зє) за ноги з 3 поверху на Банковій і хай просторікує про "свій шлях до НАТО"!
- зе морозить дурню. Захід не може повернути нам ядерку, бо він не відбирав її .
- Захід сприяв становленню безядерного статусу України . Ми в 91-му були для Заходу - як папуасами з ядеркою, що посміли відколотись від метрополії .
- Чи могло бути інакше з ядеркою? ні. Чи могли тоді отримати щось реальніше від Заходу, окрім теплих слів і туалетного паперу? Впевнений, що так.
- Чи можна зараз очікувати від Заходу більшої підтримки? Напевно що так, але не мовою ультиматумів. І точно не "повернення ядерки"
До речі, кравчук- кучма ядерку здали кацапам.
Первым делом надо запустить Чернобыльскую станцию. Плутоний там можно наработать. Недаром, все эти кучмы, так старательно спешили ее уничтожить! Такой потужный клубок российских агентов при этом сексоте трудился над захватом Укарины.
Провести люстрацию и тогда ТЦК не надо будет гонятся за одним олигофреном в селе, а призывать как было всегда. Выкорчевать холуев и стукачей из живой плоти страны. И люди пойдут защищать, если будут видеть, что воюет вся страна.
Много работы предстоит сделать. Без ядерки - страну не построишь. Попов, уже сейчас можно обменять на пленных.
Захожу в Лавру, недавно, под стенами лежать два кацапских стукача заложивших Мазепу и российский "вешатель", за которого можно хоть тысячу наших воинов выменять. Не сдавшихся в плен сексотских высерков, - я знаю и про этих, - а настоящих защитников.
У ВАЗ-21.09 все навпаки.
і ядерне озброєння, ось тоді кацапи добряче й зачухалися. Так, а з проклятої
ворожої нам паРаши з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе
виття кривавих злочинців )(уйла про те, що Будапештський меморандум не
має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Але якщо
так то тоді і Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення по
меморандуму? А тепер після тимчасової але окупації російськими фашистами
суверенної української землі вже вкрай назріла необхідність про те, що Україна
має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути
собі статус Великої Ядерної Держави. ! 100 % юридична можливість вийти з ДНЯЗ
тепер існує, адже у тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від 1996 року
навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з
ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України, порушення такі як
зараз. Але с такою нашою не зовсім патріотичною владою навряд чи це можливо!
і моментально сполошилися та згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого
від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті,
і більший в десятки разів який зараз в терористичної КНДР.
А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притому відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа нам личакова ********* тоді б враз пригадала що це вона перша злочинно
порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як визволити всю свою рідну українську землю окуповану проклятою паРашєю без свого
втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім
знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.