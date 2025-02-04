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Новини
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Створення спецтрибуналу для РФ планують завершити до кінця 2025 року

єврокомісія

4 лютого У Брюсселі відбулося 13-те засідання Основної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Представники Європейської комісії та Ради Європи заявили про суттєвий прогрес у цьому процесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Європейський комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макграт наголосив, що робота над проєктом статуту досягла суттєвого прогресу. За його словами, після завершення технічних консультацій Рада Європи може скликати фінальну зустріч для формального узгодження документа.

"На цьому етапі ми не бачимо жодних непереборних перешкод, враховуючи значний прогрес, якого вже досягнуто. Ми працюємо над проєктом статуту Шумана і сподіваємось, що в дуже короткі терміни зможемо завершити цю роботу", — заявив Макграт.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, своєю чергою, підкреслив, що організація готова діяти швидко, щойно буде отримана остаточна позиція Ради Європи та відгуки від України та держав-членів. Завершити процес створення трибуналу планують до кінця року.

"Ми повинні бути амбітними, адже зволікання – не варіант. Ми маємо діяти якнайшвидше, і ми зробимо все можливе, щоб завершити цю роботу до кінця року, якщо це буде можливо з технічної точки зору. Але процес триває", — наголосив Берсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи не відступиться від ідеї спецтрибуналу для Путіна та компенсацій: Безкарності не має бути, - Берсе

Він зазначив, що у квітні 2024 року Рада Європи запустила Реєстр збитків для України у відповідь на руйнування за підтримки міжнародної спільноти.

"На сьогодні зареєстровано 14 000 заявок щодо пошкодження або знищення житлових будинків, і ми нещодавно запустили нову категорію заявок щодо загибелі членів сім’ї", — наголосив Берсе.

За його словами, наступним має відбутися створення Комісії з розгляду претензій: "Ми маємо створити повноцінний механізм компенсацій для України. Комісія з розгляду претензій стане необхідним наступним кроком. Минулого тижня ми досягли значного прогресу щодо ухвалення відповідних принципів".

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що трибунал має бути створений ще до закінчення війни.

"Наші експерти завершують роботу над чотирма юридичними текстами для трибуналу. Також важливо дати чіткий сигнал: безкарність лише заохочує подальшу агресію. Саме тому ця робота є вкрай важливою, і ми продовжимо рухатися вперед зі створенням спеціального трибуналу", — наголосила представниця ЄС.

Також читайте: Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Автор: 

Єврокомісія (2184) Євросоюз (13665) трибунал (273) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+6
Цікаво, що саме цей трибунал зможе зробити після підписання мирної угоди.

Заочно арештувати та віртуально ув'язнити *****?
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04.02.2025 21:34 Відповісти
+3
Звісно що НІЧОГО!
Будь який "мирний договір" буде включати пункт "прощення усіх гріхів та збитків"!
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04.02.2025 21:42 Відповісти
+2
А що по СпецТрибуналу для Зеленського?!
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04.02.2025 21:41 Відповісти
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Цікаво, що саме цей трибунал зможе зробити після підписання мирної угоди.

Заочно арештувати та віртуально ув'язнити *****?
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04.02.2025 21:34 Відповісти
Звісно що НІЧОГО!
Будь який "мирний договір" буде включати пункт "прощення усіх гріхів та збитків"!
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04.02.2025 21:42 Відповісти
Рішення МКС щодо арешту ***** вже є.
І що?
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04.02.2025 21:47 Відповісти
Не тільки віртуально арештують і ув'язнять, а ще й осудять на декілька пожиттєвих строків, а ***** буде сміятися і кататися по дружнім странам.
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04.02.2025 22:32 Відповісти
А що по СпецТрибуналу для Зеленського?!
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04.02.2025 21:41 Відповісти
Це, як і у випадку зі сраліним та СРСР після Другої Світової, буде внутрішнім питанням України (тоді - "совка").

"Не того собаку зарізали" (чи пристрелили) - цю фразу приписують Серу Уінстону Черчилю після того, як засудили "коричневу чуму" гітлера, а "червону чуму" сраліна - ні.
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04.02.2025 21:51 Відповісти
Я не розумію. Трибунал для россії. Що всю кацапію в тюрму ? А як тоді перемовини щодо закінчення війни ? З ким ? З россією чи особою президентом ?
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04.02.2025 22:37 Відповісти
за років 100 створять, тільки для чого?
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04.02.2025 23:17 Відповісти
Та ви мєтєори блть
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04.02.2025 23:23 Відповісти
Kakoi tribunal , tut skora budet v ochi vsmatrivatsa ***** ....
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04.02.2025 23:47 Відповісти
Оперативність вражає!
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05.02.2025 10:18 Відповісти
 
 