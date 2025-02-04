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Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня

Підвищення пенсій з 1 березня

Президент України Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що влада знаходить кошти, "щоб допомогти всім українцям, українським виробникам".

"Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей.

Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На соцвиплати з держбюджету торік витратили 448 мільярдів. На пенсії припало більше половини суми. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) пенсія (1596) єПідтримка (90)


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Топ коментарі
+33
А гречка? Гречка коли?

Національна є-гречка, яку можна буде отримати через Дію на виборчих дільницях.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
+30
Вибори,вибори,кандидати п..дори!!!!
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04.02.2025 21:56 Відповісти
+30
Прокурорам-інвалідам теж?
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04.02.2025 21:58 Відповісти
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Вибори,вибори,кандидати п..дори!!!!
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04.02.2025 21:56 Відповісти
Готується, скотина
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04.02.2025 23:28 Відповісти
Закон от Порошенко выполняет
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05.02.2025 01:15 Відповісти
Прокурорам-інвалідам теж?
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Цим поза чергою.
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04.02.2025 21:59 Відповісти
Це взагалі сіроти,їм в першу чергу. За ківалова переживаю
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04.02.2025 21:59 Відповісти
Сірожі підрахую думаю правильнопідрахують
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04.02.2025 22:35 Відповісти
прокурорам треба добавить ще позачергову премію в розмірі 500% окладу. На нові інвалідні візки.
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04.02.2025 22:21 Відповісти
Ну звісно! Хіба кого звільнили чи посадили? Всі ж « трудяги- інваліди « тяжко продовжують працювати.
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05.02.2025 04:02 Відповісти
Навіть важко уявити наскільки збільшиться з 3140 грн.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Приблизно 314 гр...🥺😏
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04.02.2025 22:20 Відповісти
Буде 3390. Якщо помилюсь, то напишить мені на форумі у будь-якій темі.
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04.02.2025 22:22 Відповісти
А гречка? Гречка коли?

Національна є-гречка, яку можна буде отримати через Дію на виборчих дільницях.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Зголоднів? А чого б це? У тебе ж пенсія ментівська.
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04.02.2025 22:10 Відповісти
Я й назву вигадав. ГречаДія!
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04.02.2025 22:18 Відповісти
Гречка - стратегічний продукт. Завдяки цьому злаку зухвалі політичні акули вигравали вибори
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04.02.2025 22:34 Відповісти
Вони вигравали за рахунок совкових божевільних пенсів, що за гречку і банку кільки в томаті ладні були хоч за чорта лисого голос віддати.
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04.02.2025 22:40 Відповісти
...а вже пізніше почали голоси студентів за гроші купувати і на місцеві вибори по квартирах ходили і гроші за певних кандидатів пропонували.
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04.02.2025 22:42 Відповісти
Ці какули вигравали тільки там, де можна майбутнє країни проміняти га миску злаків.
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04.02.2025 22:42 Відповісти
актуально, за індексацію голоси не купить
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04.02.2025 23:05 Відповісти
В кого гроші забереш? Медиків вже попередили що надбавок та премій не буде. З вчителів вже зняли надбавки.
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Учителі та медики повинні існувати на хабарі. Хіба це не зрозуміло?
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04.02.2025 22:00 Відповісти
Тоді треба бути чесним і їм так в трудові договора і записати
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04.02.2025 22:02 Відповісти
А у вчителів до їхніх 4000 доларів ще й надбавки були?
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04.02.2025 22:03 Відповісти
Та взагалі жирували
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04.02.2025 22:07 Відповісти
Бачив учора в Рогатині біля школи парковка забита новенькими лексусами і теслами. Вчителі на роботу поприїзджали.
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04.02.2025 22:31 Відповісти
Це трампа проблема...
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04.02.2025 22:01 Відповісти
Кількість учасників програми доводить лише одне - нікчемність нинішньої влади!
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04.02.2025 22:03 Відповісти
Значит таки продавили шапито на выборы)
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04.02.2025 22:04 Відповісти
Это ему уже не поможет.
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04.02.2025 22:09 Відповісти
І шо? Мудрий наріт знову вибере якогось недоумка препіздєнтом ,а потім скаже що за не за нього голосували , а проти ЗЕ.
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04.02.2025 22:48 Відповісти
За "красавца" прітулу або арєстовіча, головне, щоб красіво посміхався і обіцяв золоті гори, дебілам заходить таке.
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05.02.2025 11:23 Відповісти
Невже, гроші на це, стефанчуки+зеленський+шмигаль та гончарук з купою держСекретарів, повернуть до бюджету, з своїх рахунків у банках на Заході???
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04.02.2025 22:10 Відповісти
Соціальні виплати виконуються за рахунок коштів, які надають партнери України.
Але ж молодцем буде Буба!
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04.02.2025 22:11 Відповісти
Для ідіотів буде молодцем. Розумним це ..... не сподобається. Після обіцянок піти ГЕТЬ з Банкової, якщо не впорається з обов'язками. Війна сказала НЕ ВПОРАВСЯ, бо винний що вона й почалась.
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04.02.2025 22:24 Відповісти
На жаль, є багато тих, хто вважає, що він впорався. І "якби не він, то України вже не було б".
Навіть поміж медійно розкручених військових є такі, що нахвалюють Боневтіка, роблять це в інтерв'ю для ЗМІ. А лохторах це хаває.
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04.02.2025 22:28 Відповісти
Я не засуджую нікого. Проте вважаю своєю роботою переконання, що все було навпаки. Аби не він, то війни можна було уникнути.
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04.02.2025 22:57 Відповісти
Чекайте, вистава не закінчена))) сонцеликий лідор зараз ще годину світлого дня поверне навесні, яку боярє гівнюки вкрасти хтіли...
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04.02.2025 22:15 Відповісти
В рейтингу Буратіна в трійку вже не попадає, то вирішив пенсії підняти. Вовина тисяча не спрацювала... Ківалову не забудь підняти, а то 262 тис. мало, суддям, прокурорам-інвалідам, ДБР, НАБУ, щоб вам не заважали барижити на крові. А ми на 3200 якось потерпим.
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04.02.2025 22:17 Відповісти
Только если никому. Могила?
Пенсии индексируются ежегодно с 2005 года. Перерыв был 14-16 год. Смотри, ты обещал. Никому.
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05.02.2025 01:28 Відповісти
Головне, щоб війна закінчилася. А вибори - в нас хоч горщик з квітами обери, держава тільки виграє.
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04.02.2025 22:19 Відповісти
У 2010 році звичайна бабуся кидає у скриньку папірець на виборчій дільниці. Через 15 років бабуся дістає з домашньої скриньки гроші які збирала собі на похорон, заради спасіння свого онука від війни. Онук опиняється в Європі. Слід додати, що онук в 2019 році теж кидав папірець у скриньку на виборчій дільниці. Коли бабуся помре, хто її поховає? Батюшка якого патріархату буде її відспівувати?
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04.02.2025 22:23 Відповісти
Розумні питання. Проте Лідор цим не переймається. Він один раз виграв, і тепер хоче знову "всЄх здЄлать!" А ви .... про бабусю ! Знайшли про кого, коли доля ТАКОВО чЄловєка рЄшаЄтся.
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04.02.2025 22:27 Відповісти
Будь які адекватні бабуся/дідусь/батьки зробили б те саме.
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04.02.2025 22:27 Відповісти
Адекватні бабусі голосують за адекватних людей, а не за шо попало ...
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04.02.2025 22:31 Відповісти
Я мав на увазі онука/дитину до Європи. З приводу виборів - це до чогось двері. Бабак Тимко принесе країні менше шкоди, ніж будь-який з кандидатів.
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04.02.2025 22:40 Відповісти
"Всє ані адінаковьіе !" це одна з технологій Кремля в гібридній війні проти України.
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04.02.2025 23:11 Відповісти
Меня, бабусю - заколебал ОЩАДБАНК
Никак не может врубиться - почему я не прихожу за 1000
Ощадбанк считает, что все пенсы продажные
А банк ошибается
Президентом Зеленского сделали МОЛОДЫЕ
Никогда еще молодые стадами не ходили
На избирательные участки - как в 2019
Я пришла на участок и офигела
Толпы людей моложе 40 лет я увидела на выборах впервые
А там еще были совсем детки
Те ,которые по приколу ****,......и Украину
Вместе с Зеленским
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04.02.2025 22:57 Відповісти
Так, в 2019 була небачена раніше явка молоді на виборчі дільниці. І до обрання Зєлі молодь доклались конкретно.
Але в 2010 такого не було, янукодло обрали до влади старші люди.
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04.02.2025 23:09 Відповісти
Согласна
Только уточню
В Киеве и Львове за Януковича не голосовало
Даже старшее поколение
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04.02.2025 23:36 Відповісти
Було таке точно, сама бачила на виборах, а впродовж передвиборчої кампанії чула неодноразово "ржаніє" на цю тему в групках молодняка з пивасиком в руках, явних фанів квартальних пох*їстів.
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05.02.2025 11:16 Відповісти
Кирило Зімин Тобто ви вважаєте що наступні вибори не будуть відрізнятися від усіх попередніх?
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04.02.2025 22:46 Відповісти
Є старезний анекдот про чукчу, який передивлявся фільм і кожного разу сподівався, що герой не вистрибне з вікна. Скільки було виборів? Кожного разу ставало гірше.
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04.02.2025 22:52 Відповісти
А, якщо їм нагадати, що до ЗЄ пенсії індексувалися регулярно?
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04.02.2025 22:41 Відповісти
Оставьте. Не поможет. Форум вынес приговор.
Зе, за деньги партнеров, пиарится перед выборами
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05.02.2025 01:34 Відповісти
Оце для чого такий цирк ... за кошти партнерів ? Та скажи вже прямо "Я хачу біть снова вашім прєзідєнтом. Чтобі всєм брєхать и всєх ограбіть!"
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04.02.2025 22:30 Відповісти
Він, мабуть, знову забув. "Чтобі всєх отправіть ... в гроб!"
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04.02.2025 22:31 Відповісти
Прокурорам - інвалідам, суддям, мусарами і всяким ківаловам знову підвищать пенсії!
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04.02.2025 22:41 Відповісти
Конечно проверить стоит, но под индексацию попадают пенсы у кого пенсия не превышает 10 с половиной тыс гр. Остальным в другие календарные сроки повышают. А в марте то для второсортных, работяги и прочие колхозники.
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04.02.2025 22:59 Відповісти
Шашличному і його шоблі це недопоможе ,
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04.02.2025 22:50 Відповісти
Раздай свої 43 ляма, вилупок
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04.02.2025 23:02 Відповісти
Добре.... все життя вчителював, зараз на пеЗії і працюю. Докладаю, панове. 6.300 грн. ПенЗія, стаж з 1979 року, пед стаж біля 40, методист, вчит. вищої категорйї. Тепер ЗП - не повна ставка, 16,5 годин (на ставку 18). Щось там в районі 10 тис. грн. Дякую, держава. Там хтось писав про лексуси і скриньки. Ні, не торгував собою. в урну не кидав... дупи не лизав, хабарів не брав. Але клав я з великим приладом на всю владу з її міністрами-дегенератами і реХВормами (нюша ****...)... скільки працюю - ніхто ніколи не цікавився - шо треба школі, які підручники, засоби тощо.. вони там самі розумні, то й х.... з ними і їхніми індексаціями
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04.02.2025 23:03 Відповісти
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04.02.2025 23:06 Відповісти
це не забаганка,це закон
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05.02.2025 05:50 Відповісти
Зе повинен сидіти у в'язниці
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05.02.2025 06:58 Відповісти
Лідор щось анонсував, та забув, що Шмигаль про індексацію вже казав у 2024 році. "Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій", - сказав він (Шмигаль). Вони там у ОПісі геть все ЗАБУВАЮТЬ про що казали ВЧОРА !
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05.02.2025 10:15 Відповісти
Уточнюю. Шмигаль заявив 10 ВЕРЕСНЯ ! https://suspilne.media/833297-smigal-rozpoviv-koli-bude-nastupna-indeksacia-pensij/ ДЛЯ ЧОГО ЦІ ПАНТІ про зєльку ?
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05.02.2025 10:18 Відповісти
Цензор ДОСИТЬ лизати попу велічнаво лідора !!!
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05.02.2025 10:21 Відповісти
Таку красиву новину ніяк не міг оголосити глава пенсійного фонду, тільки смарагдовий глашатай має почесний обовʼязок.
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05.02.2025 11:05 Відповісти
 
 