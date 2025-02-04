Президент України Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що влада знаходить кошти, "щоб допомогти всім українцям, українським виробникам".

"Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей.

Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На соцвиплати з держбюджету торік витратили 448 мільярдів. На пенсії припало більше половини суми. ІНФОГРАФІКА