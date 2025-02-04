Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня
Президент України Володимир Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Президент зазначив, що влада знаходить кошти, "щоб допомогти всім українцям, українським виробникам".
"Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей.
Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", - розповів Зеленський.
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Національна є-гречка, яку можна буде отримати через Дію на виборчих дільницях.
Але ж молодцем буде Буба!
Навіть поміж медійно розкручених військових є такі, що нахвалюють Боневтіка, роблять це в інтерв'ю для ЗМІ. А лохторах це хаває.
Пенсии индексируются ежегодно с 2005 года. Перерыв был 14-16 год. Смотри, ты обещал. Никому.
Никак не может врубиться - почему я не прихожу за 1000
Ощадбанк считает, что все пенсы продажные
А банк ошибается
Президентом Зеленского сделали МОЛОДЫЕ
Никогда еще молодые стадами не ходили
На избирательные участки - как в 2019
Я пришла на участок и офигела
Толпы людей моложе 40 лет я увидела на выборах впервые
А там еще были совсем детки
Те ,которые по приколу ****,......и Украину
Вместе с Зеленским
Але в 2010 такого не було, янукодло обрали до влади старші люди.
Только уточню
В Киеве и Львове за Януковича не голосовало
Даже старшее поколение
Зе, за деньги партнеров, пиарится перед выборами