На соцвиплати з держбюджету торік витратили 448 мільярдів. На пенсії припало більше половини суми. ІНФОГРАФІКА

Минулого року на соцвиплати з державного бюджету України було спрямовано 447,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, соцвиплати було профінансовано вчасно та в повному обсязі, зокрема:

274,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

– на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду; 88 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату: майже 462 тис. особам із інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю й майже 1,1 млн сімей на проживання внутрішньо переміщеним особам;

– на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату: майже 462 тис. особам із інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю й майже 1,1 млн сімей на проживання внутрішньо переміщеним особам; 17,0 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату майже 190 тис. малозабезпеченим сім'ям;

– на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату майже 190 тис. малозабезпеченим сім'ям; 39,6 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

– надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій; 23,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату: майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини, майже 2 тис. – при усиновленні дитини, майже 46 тис. – допомоги на дітей одиноким матерям;

– на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату: майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини, майже 2 тис. – при усиновленні дитини, майже 46 тис. – допомоги на дітей одиноким матерям; 5,2 млрд грн – на соціальний захист осіб із інвалідністю.

"Завдяки співпраці з міжнародними партнерами уряд зміг забезпечити фінансування ключових соціальних видатків у 2024 році. За соціальними виплатами та пенсіями заборгованості немає", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

Наприкінці вересня минулого року Міністерство соціальної політики запустило Соціальний портал – електронний сервіс, що містить Єдину соціальну історію громадян і дозволяє подавати заяви на соціальні послуги онлайн.