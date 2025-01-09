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Новини
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На соцвиплати з держбюджету торік витратили 448 мільярдів. На пенсії припало більше половини суми. ІНФОГРАФІКА

На соцвиплати минулого року було спрямовано майже 448 мільярдів

Минулого року на соцвиплати з державного бюджету України було спрямовано 447,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, соцвиплати було профінансовано вчасно та в повному обсязі, зокрема: 

  • 274,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 88 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату: майже 462 тис. особам із інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю й майже 1,1 млн сімей на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • 17,0 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату майже 190 тис. малозабезпеченим сім'ям;
  • 39,6 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 23,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату: майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини, майже 2 тис. – при усиновленні дитини, майже 46 тис. – допомоги на дітей одиноким матерям;
  • 5,2 млрд грн – на соціальний захист осіб із інвалідністю.

"Завдяки співпраці з міжнародними партнерами уряд зміг забезпечити фінансування ключових соціальних видатків у 2024 році. За соціальними виплатами та пенсіями заборгованості немає", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Соцвиплати з бюджету за 2024 рік

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

Наприкінці вересня минулого року Міністерство соціальної політики запустило Соціальний портал – електронний сервіс, що містить Єдину соціальну історію громадян і дозволяє подавати заяви на соціальні послуги онлайн.

Автор: 

виплати (470) Мінфін (2938) пенсія (685) допомога (1542) соцвиплати (140)


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Для Мінфіна наші пенсіонери - це сміття, на яке не потрібно витрачати кошти! Одні витрати із-за них....
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09.01.2025 18:35 Відповісти
Як я розумію американці дали гроші на пенсії і на цей рік. Але ж їх розікрадуть і пенсій не буде
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09.01.2025 18:43 Відповісти
Пенсії будут,але які?
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09.01.2025 18:53 Відповісти
Армія 45+ дуже скоро дасть змогу в рази зменшити навантаження на пенсійний фонд.
І хто тепер скаже що Зеленський не видатний політик?
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09.01.2025 18:54 Відповісти
На спец пенсії 120млрд. Але то дрібничка.
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09.01.2025 19:11 Відповісти
На соцвиплати з держбюджету торік витратили 448 мільярдів

А скільки на поцвиплати ?
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09.01.2025 19:25 Відповісти
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09.01.2025 22:15 Відповісти

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