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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Під час повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло близько 45 100 наших людей, ще 390 тис. поранені, - Зеленський

Володимир Зеленський та Пірс Морган

Президент України Володимр Зеленський розповів про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується наших людей - 45 100 людей загинули, і ми маємо близько 390 000 поранених", - сказав Зеленський.

Також читайте: Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Надеждівки на Херсонщині

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) втрати (4447) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+42
Він невиліковний дебіл
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04.02.2025 22:54 Відповісти
+32
Втрати цивільних понад 200 тисяч вбитими, військових близько 300 тисяч вбитими.
Це за скромними підрахунками. Зрозуміло для чого зелебобік занижує втрати, бо його вина в цих смертях не менша ніж куйла.
Тільки зниклих безвісти є понад 50 тисяч 🤬
******* мають піти під трибунал за провал підготовки до вторгнення 😡
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04.02.2025 22:55 Відповісти
+27
"Людей"-це загальна к сть загиблих цивільних та ЗСУ? Що за розмитість? Якщо з цивільними то як можна статистику вести як території окуповані? Як завжди маніпулює, крутить, бреше.
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04.02.2025 22:53 Відповісти
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применшити число жертв, і заспокоїти хом'ячків які справно споживають лайно з гавномарафону. Як бачите це працює
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05.02.2025 14:34 Відповісти
В цифрах, географии и истории Трамп никогда силен не был
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05.02.2025 10:04 Відповісти
...вчера зарегистрированный кацапский бот служит в ЗСУ еще и знает когда какие бригады куда идут!
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05.02.2025 10:55 Відповісти
очередной бред бениного, Оманского Нарика и это говорит про то, что это Чмо оторвано от реальности, а его рЫговско-фсбэшное окружение держит его в " теплой ванне" по его словам погибло 80000 военных за 3 года....
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05.02.2025 08:25 Відповісти
Хтось вірить патологічному брехунцеві на підсосі у москви?
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05.02.2025 09:03 Відповісти
Треба в Конституцію вводити закон про покарання дерслужбовців за брехню, та порожні обіцянки. І чим вище сидить чиновник тим жорсткіше покарання. Досить слухати брехню від влади!!!
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05.02.2025 09:03 Відповісти
+- 250 тис. військових, виходив із кількості населення в Укр. 36 млн осіб, на прикладі Львівської області(статистика по кількох селах, загиблі поховані/пропавші безвісти) Вийшло 0,83%. від кількості населення. В принципі кожен може перевірити взяти свій населений пункт порахувати могили/зниклих безвісти, ось і вийде статистика втрат.
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05.02.2025 09:44 Відповісти
коли воно вже передознеться....
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05.02.2025 10:08 Відповісти
навіщо брехати?
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05.02.2025 11:04 Відповісти
бо правду казати страшно
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05.02.2025 13:44 Відповісти
ці смерті на твоїй совісті, $uk@. твій рід вже проклятий
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05.02.2025 15:29 Відповісти
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