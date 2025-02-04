Під час повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло близько 45 100 наших людей, ще 390 тис. поранені, - Зеленський
Президент України Володимр Зеленський розповів про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ.
Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується наших людей - 45 100 людей загинули, і ми маємо близько 390 000 поранених", - сказав Зеленський.
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Це за скромними підрахунками. Зрозуміло для чого зелебобік занижує втрати, бо його вина в цих смертях не менша ніж куйла.
Тільки зниклих безвісти є понад 50 тисяч 🤬
******* мають піти під трибунал за провал підготовки до вторгнення 😡