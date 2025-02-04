Під час повномасштабного російського вторгнення в Україні загинуло близько 45 100 наших людей, ще 390 тис. поранені, - Зеленський

Президент України Володимр Зеленський розповів про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується наших людей - 45 100 людей загинули, і ми маємо близько 390 000 поранених", - сказав Зеленський.

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