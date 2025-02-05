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Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки, - DeepState

Просування росіян на Харківщині

Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки водночас росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки. Ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни просунулись в Часовому Яру та біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8812) Харківська область (1098) Покровський район (700) Куп’янський район (243) Западне (6) Тополі (5) Кіндрашівка (7) Надіївка (15)


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Топ коментарі
+6
откуда этот бред?
американцы ни сном ни духом, что они должны воевать против русни.
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05.02.2025 05:07 Відповісти
+5
Просрати Все...Мемуари Лідора..
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05.02.2025 02:03 Відповісти
+4
Чергова фортеця Зеленського, Купянськ
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05.02.2025 02:07 Відповісти
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Просрати Все...Мемуари Лідора..
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05.02.2025 02:03 Відповісти
+ 💯 !

"Майн Просір"

.
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05.02.2025 04:55 Відповісти
В Україні надлишок експертів та контролерів. Здалеку...
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05.02.2025 07:22 Відповісти
Чергова фортеця Зеленського, Купянськ
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05.02.2025 02:07 Відповісти
Что ждет Украину в ближайшее будущее если состоятся все планы мира.

1 - Украинские ресурсы. Армия США не будет воевать просто так, а вот за ресурсы, я уверен что будет причем рашистов американцы будут уничтожать безжалостно. ВМФ в черном море и военные базы США в Украине это 100%
2 - Выход США из ООН по правам человека. Вполне разумный ход. Многие нелюди научились прятаться под защитой ООН и такой ход от США указывает на то, что пришло время отделять мух от котлет. И если ООН не выполняет своих обязательств, то в мире появится коалиция которая вернёт смертную казнь всем террористам и убийцам.

Этот ход так же подтверждает высокую вероятность столкновения армии США с рашистами, а так как сотрудничество с ООН относительно прав человека запрещает использование многих видов вооружения в основном оружия массового поражения, то выход из ООН вполне логичен.

В целом Украину ждёт победа над окупантом, а вот для рашистов начинается сущий АД
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05.02.2025 03:20 Відповісти
Бункерному придется выбирать между уходом из Украины с позором, или же прямым столкновением с США и НАТО где уже не будет никаких ограничений на удары по Рашке и дефицита с ракетами.
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05.02.2025 03:24 Відповісти
И так как Трамп готовился к встрече с президентом Израиля, точно так же он будет готовится к встрече с правительством Украины. А готовился он следующим образом. Приказал принести видео с нательных камер террористов которые убивали мирных израильтян, насиловали и вывозили женщин и детей в свою конуру.
Точно так же Трамп будет готовится к встрече с Зеленским. Он пересмотрит все видео зверств рашистов против украинских военных и против народа Украины и вероятнее всего эти видео будут показывать военным США перед отправкой в Украину.
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05.02.2025 03:32 Відповісти
Армія США проти рашистів? Вони хіба проти бедуїнів можуть.
Хіба зброю дадуть. Але ресурсів наших на 15 трлн доларів. У США, певно, й зброї на таку суму немає.
Більш реально, що зброю-таки дадуть, але як і до цього, не в тому обсязі, не своєчасно... А за це пригребуть наші ресурси. Усі. А уйо*іщна влада й рада буде повіддавати усе. Як і попередні, коли зброю віддавали, заводи пиляли...
Це хіба за якусь частку тих ресурсів наші домовляться. Але я не вірю в силу української дипломатії.
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05.02.2025 03:36 Відповісти
Для армии США рашисты и есть те самые Бедуины. Если украинские ресурсы перейдут в собственность США, для рашистов будет два варианта - либо подохнуть с голоду, либо быть стертыми с лица земли армией США. Выход будет только один - уйти с территории Украины. США знают как и куда давить чтобы даже мышь в Рашку не попала и из Рашки не выбежала. И они найдут Трамп найдет общий язык и с Китаем и из Турцией чтобы ни один турецкий помидор и ни одних китайских трусов в Рашке не было
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05.02.2025 03:52 Відповісти
откуда этот бред?
американцы ни сном ни духом, что они должны воевать против русни.
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05.02.2025 05:07 Відповісти
 
 