Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки, - DeepState
Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки водночас росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки. Ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Vladyslav Kurdiukov #601364
показати весь коментар05.02.2025 05:07 Відповісти Посилання
+5 Олег Макартур #591230
показати весь коментар05.02.2025 02:03 Відповісти Посилання
+4 bazil rejestrowyj
показати весь коментар05.02.2025 02:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Майн Просір"
.
1 - Украинские ресурсы. Армия США не будет воевать просто так, а вот за ресурсы, я уверен что будет причем рашистов американцы будут уничтожать безжалостно. ВМФ в черном море и военные базы США в Украине это 100%
2 - Выход США из ООН по правам человека. Вполне разумный ход. Многие нелюди научились прятаться под защитой ООН и такой ход от США указывает на то, что пришло время отделять мух от котлет. И если ООН не выполняет своих обязательств, то в мире появится коалиция которая вернёт смертную казнь всем террористам и убийцам.
Этот ход так же подтверждает высокую вероятность столкновения армии США с рашистами, а так как сотрудничество с ООН относительно прав человека запрещает использование многих видов вооружения в основном оружия массового поражения, то выход из ООН вполне логичен.
В целом Украину ждёт победа над окупантом, а вот для рашистов начинается сущий АД
Точно так же Трамп будет готовится к встрече с Зеленским. Он пересмотрит все видео зверств рашистов против украинских военных и против народа Украины и вероятнее всего эти видео будут показывать военным США перед отправкой в Украину.
Хіба зброю дадуть. Але ресурсів наших на 15 трлн доларів. У США, певно, й зброї на таку суму немає.
Більш реально, що зброю-таки дадуть, але як і до цього, не в тому обсязі, не своєчасно... А за це пригребуть наші ресурси. Усі. А уйо*іщна влада й рада буде повіддавати усе. Як і попередні, коли зброю віддавали, заводи пиляли...
Це хіба за якусь частку тих ресурсів наші домовляться. Але я не вірю в силу української дипломатії.
американцы ни сном ни духом, что они должны воевать против русни.