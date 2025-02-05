Після атаки БпЛА горить нафтобаза у Краснодарському краї. ФОТО
У ніч проти середи, 5 лютого 2025 року у Краснодарському краї (РФ) внаслідок атаки безпілотників загорілась нафтобаза.
Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що російська ППО нібито відбила атаку, а пожежу спричинило падіння уламків.
"У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності", - стверджує Кондратьєв.
Як розповіли ASTRA місцеві мешканці, атаковано нафтобазу ТОВ "Албашнафта", пожежа, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі вирує.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що нафтобаза в Тульській області горіла після атаки безпілотників.
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