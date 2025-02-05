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Новини
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Після атаки БпЛА горить нафтобаза у Краснодарському краї. ФОТО

У ніч проти середи, 5 лютого 2025 року у Краснодарському краї (РФ) внаслідок атаки безпілотників загорілась нафтобаза.

Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що російська ППО нібито відбила атаку, а пожежу спричинило падіння уламків.

"У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності", - стверджує Кондратьєв.

Як розповіли ASTRA місцеві мешканці, атаковано нафтобазу ТОВ "Албашнафта", пожежа, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі вирує.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що нафтобаза в Тульській області горіла після атаки безпілотників.

Автор: 

безпілотник (4338) пожежа (4353) нафтопродукти (613) Удари по РФ (363)


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Топ коментарі
+15
Ніщо так з ранку не піднімає настрій як чергова палаюча нафтобаза на Московії.
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05.02.2025 07:19 Відповісти
+11
Раз "горять незначні залишки пального" - хай снігом гасять... Нічого витрачать піноутворювач!
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05.02.2025 06:24 Відповісти
+10
Знову бабовнятко завітало у гості ...
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05.02.2025 06:23 Відповісти
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Знову бабовнятко завітало у гості ...
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05.02.2025 06:23 Відповісти
Раз "горять незначні залишки пального" - хай снігом гасять... Нічого витрачать піноутворювач!
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05.02.2025 06:24 Відповісти
Нема чого хвилюватися - вигоряння "контрольоване".
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05.02.2025 09:32 Відповісти
там снігу по коліно . а кацапи не можуть загасить . лацюги ліниві . директора нафтобази розстрілять негайно . нач. пво посадить . пожежну команду отправить на фронт . нафтобазу закрить
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05.02.2025 06:27 Відповісти
То горять незначні залишки трави. Вєніамін паніку сєєт.
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05.02.2025 06:50 Відповісти
Ачєрєдним висакатосним українським асколкам-рєспєкт...
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05.02.2025 06:58 Відповісти
Ніщо так з ранку не піднімає настрій як чергова палаюча нафтобаза на Московії.
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05.02.2025 07:19 Відповісти
бавовна і задимлєніє. Одним словом «патєрь і паврішдєній нєт» 🤣🤣
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05.02.2025 07:34 Відповісти
Кацапи навчаться тушити пожари на нафтобазах.
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05.02.2025 07:59 Відповісти
Виробники/імпортери піноутворювача на рф по доходності переплюнули наркодилерів !
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05.02.2025 08:04 Відповісти
Ніщо так не піднімає настрій на цілий день як кава і палаюча нафтобаза на москальщині.
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05.02.2025 08:17 Відповісти
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05.02.2025 09:05 Відповісти
Рашка в морде Небензи ещё в ООН не выступала с требованием запретить страшное оружие "обломки"?
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05.02.2025 09:50 Відповісти
Непогано ранок почався)).. Для кацапів особливо.
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05.02.2025 09:59 Відповісти
Сама назва "*********" напрошується.
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05.02.2025 10:46 Відповісти
 
 