Після атаки БпЛА горить нафтобаза у Краснодарському краї. ФОТО

У ніч проти середи, 5 лютого 2025 року у Краснодарському краї (РФ) внаслідок атаки безпілотників загорілась нафтобаза.

Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що російська ППО нібито відбила атаку, а пожежу спричинило падіння уламків.

"У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності", - стверджує Кондратьєв.

Як розповіли ASTRA місцеві мешканці, атаковано нафтобазу ТОВ "Албашнафта", пожежа, за даними на 6:15 ранку за московським часом, досі вирує.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що нафтобаза в Тульській області горіла після атаки безпілотників.