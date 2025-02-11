УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 348 10

ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, виникла пожежа, - Генштаб

ЗСУ уразили Саратовський НПЗ у Росії 11 лютого 2025 року

Сили оборони у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Завод здійснює комплексну переробку нафти.

"НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.

Читайте: У Росії заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників

Автор: 

війна (1487) Генштаб ЗС (7296) НПЗ (704) Саратов (23) Удари по РФ (546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
11.02.2025 11:13 Відповісти
+9
"...Огнєй так много золотих на улицах саратова..."
показати весь коментар
11.02.2025 10:48 Відповісти
+7
у листопаді було одне влучання у колону АВТ. Сподіваюсь, в цей раз влучили і в другу.
показати весь коментар
11.02.2025 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...Огнєй так много золотих на улицах саратова..."
показати весь коментар
11.02.2025 10:48 Відповісти
у листопаді було одне влучання у колону АВТ. Сподіваюсь, в цей раз влучили і в другу.
показати весь коментар
11.02.2025 10:51 Відповісти
Головна штука не в тому, що згоріло пальне на НПЗ чи нафтобазі... Головне - коли знищуються виробничі потужності - їх треба відновлювать, а в Росії, з цим - ПРОБЛЕМА. Багато заводів переобладнано на американське та європейське обладнання. А тут - САНКЦІЇ. Відновить важкувато. І "танки" паливні треба відновлювать - а це не одного дня справа... Де пальне зберігать?
показати весь коментар
11.02.2025 10:54 Відповісти
Нема вже ніяких санкцій. Халібертони трошки притихли при Байдені зараз там зелена вулиця...
показати весь коментар
11.02.2025 11:01 Відповісти
Побачимо... Тут іде зіткнення інтересів "жадібного нарциса" з "крысой, загнанной в угол"... Побачимо - у кого "кріпкіші" яйця...
показати весь коментар
11.02.2025 11:09 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 10:56 Відповісти
Ось тобі прутін, і мізулін день!!
Кабаєва, у курсі дєла? Двіжуха на московії!
показати весь коментар
11.02.2025 11:12 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 11:13 Відповісти
Оце справа! Це те, від чого верещить пуйло! Це те, що його найбільше турбує! Не сотні тисяч здохших чмобіків, а саме виведені з ладу НПЗ! Саме через це він хоче перемир'я і часткове зняття санкцій з метою відновлення знищених і пошкоджених НПЗ! Щоб потім далі продовжувати вторгнення. На це треба робити ставку! Кожен день має знищуватися або НПЗ або нафтобаза. І тоді ця війна закінчиться дуже швидко.
показати весь коментар
11.02.2025 11:24 Відповісти
До речі, п*дари йдуть в наступ на ішаках, верблюдах, велосипедах, самокатах і жигулях не тому, що техніка закінчилася. Техніка ще є, а от логістичні ланцюжки постачання палива порушені. А для жигулів палива треба менше ніж для танків і бетерів
показати весь коментар
11.02.2025 11:28 Відповісти
 
 