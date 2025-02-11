ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, виникла пожежа, - Генштаб

Сили оборони у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Завод здійснює комплексну переробку нафти.

"НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого у Саратовській області безпілотники атакували нафтопереробний завод та аеродром в Енгельсі.

Читайте: У Росії заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників