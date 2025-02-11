Екстрені відключення електроенергії в Україні скасовано, - "Укренерго"

Зранку 11 лютого 2025 року в низці регіонів України почали скасовувати екстрені відключення електроенергії, запроваджені через ворожу атаку на енергетичну систему України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Аварійні відключення

Як зазначається, через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики - вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом.

Споживання електроенергії

Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 11 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у понеділок. Причина таких змін - встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня.

Вчора, 10 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 7 лютого.

Нагадується також, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Для збалансування енергосистеми - сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості - перенесіть користування потужною технікою на нічні години", - наголошують в "Укренерго".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 11 лютого через масовану ракетну атаку ворога застосовувалися аварійні відключення світла.