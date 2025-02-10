БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
668 3

Завтра в Україні обмежать споживання електроенергії для бізнесу. Для населення відключень не буде, – "Укренерго"

Відключення світла на 11 лютого

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго". 

Час застосування обмежень наступний:

  • 07:00 – 11:00,
  • 15:00 – 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – нагадали в "Укренерго".

Нагадаємо, 10 лютого енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні. Крім того, з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.

Автор: 

бізнес (1295) промисловість (484) електроенергія (4373) Укренерго (2042) відключення світла (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для населення відключень не буде намек что ждать не долго, до послезавтра???
показати весь коментар
10.02.2025 19:58 Відповісти
а во время второй мировой какие-то глупые британцы отключали электрику народу чтобы промышленность и заводы могли работать и производить чего-то там для обороны. а немцы уже на издыхании вообще увеличили промпроизводство и клепали под бомбами самолеты (без всяких жаростойких ресурсов) в ахренительных количествах. а тут три года войны и только попилы и гениальные альтернативные идеи на каждом шагу. да и результаты - вполне ожидаемые.
показати весь коментар
10.02.2025 21:18 Відповісти
Все так раніше і починалось...
А потім - блим!
показати весь коментар
10.02.2025 22:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 