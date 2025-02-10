Завтра в Україні обмежать споживання електроенергії для бізнесу. Для населення відключень не буде, – "Укренерго"
Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування обмежень наступний:
- 07:00 – 11:00,
- 15:00 – 21:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – нагадали в "Укренерго".
Нагадаємо, 10 лютого енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні. Крім того, з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.
