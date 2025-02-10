Завтра в Україні обмежать споживання електроенергії для бізнесу. Для населення відключень не буде, – "Укренерго"

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування обмежень наступний:

07:00 – 11:00,

15:00 – 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – нагадали в "Укренерго".

Нагадаємо, 10 лютого енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні. Крім того, з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.