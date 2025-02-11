Невідомі дрони фіксують біля порохового заводу у Фінляндії

Поліція Фінляндії розслідує ймовірне перебування безпілотників біля порохового заводу компанії Nammo минулого тижня.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

Завод розташовано у Віхтавуорі, неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.

Представник кримінальної поліції Юссі Луото заявив, що БПЛА бачили кілька разів. На цьому етапі правоохоронці не можуть розкривати більше деталей, щоб не зашкодити розслідуванню.

У Nammo від коментарів відмовилися.

