УКР
Новини
Невідомі дрони фіксують біля порохового заводу у Фінляндії

Поліція Фінляндії розслідує ймовірне перебування безпілотників біля порохового заводу компанії Nammo минулого тижня.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

Завод розташовано у Віхтавуорі, неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.

Представник кримінальної поліції Юссі Луото заявив, що БПЛА бачили кілька разів. На цьому етапі правоохоронці не можуть розкривати більше деталей, щоб не зашкодити розслідуванню.

У Nammo від коментарів відмовилися.

+18
Чому не відомі. 100 відсотків кацапська падаль.
11.02.2025 12:10 Відповісти
+13
депортуйте всіх кацапів, і коптери зразу перестануть літати.
11.02.2025 12:15 Відповісти
+11
Фіксують вони. Попкорн купіть, фіксатори, ля...
11.02.2025 12:11 Відповісти
яка муха вас вкусила, щоб фінам мозок трахати? Давали, дають та будуть давати собі раду, бо не зебіли та пам'ять не атрофована.
11.02.2025 12:16 Відповісти
Фінни мабуть форум не читають...
11.02.2025 12:54 Відповісти
Вони вже в НАТО , пізно
11.02.2025 12:12 Відповісти
кацапи принюхуються де порохом пахне
11.02.2025 12:13 Відповісти
Запросіть наших операторів БПЛА на тиждень. Нашим хлопцям вистачить цього часу, щоб очистити ваше небо від кацапів.
11.02.2025 12:14 Відповісти
депортуйте всіх кацапів, і коптери зразу перестануть літати.
11.02.2025 12:15 Відповісти
Депортувати кацапів ніззя.
У кацапів там "сопствєность".
11.02.2025 12:55 Відповісти
треба з'ясувати зі штаб квартирою нато. провести засідання. узгодити рішення всіх членів, а вже потім щось робити!
а ви як хотіли? вступили, то виконуйте.
цікаво, що турція срала на всі протоколи. їбашить на своє бачення, куди забажає.
11.02.2025 12:16 Відповісти
Рецепт боротьби з таким простий - ловите пару цих дронщиків, і застосовуєте до них найвищу міру покарання - висилка назад в улюблену ними паРашу. І все. Інших відпустить миттєво. Адже для закордонного патріота раші немає нічого страшнішого, ніж відправитись туди жити. Вони намагаються її любити здалеку.
11.02.2025 12:20 Відповісти
Чиї ж то можуть бути дрони????
11.02.2025 12:21 Відповісти
Вони розслідують, а треба глушити або збивати. Довкола таких об'єктів має бути безполітна зона для малих повітряних суден. З'явилось - знищити. А ще краще - з'ясувати точку походження сигналу керування.
11.02.2025 12:46 Відповісти
 
 