Невідомі дрони фіксують біля порохового заводу у Фінляндії
Поліція Фінляндії розслідує ймовірне перебування безпілотників біля порохового заводу компанії Nammo минулого тижня.
Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.
Завод розташовано у Віхтавуорі, неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.
Представник кримінальної поліції Юссі Луото заявив, що БПЛА бачили кілька разів. На цьому етапі правоохоронці не можуть розкривати більше деталей, щоб не зашкодити розслідуванню.
У Nammo від коментарів відмовилися.
У кацапів там "сопствєность".
а ви як хотіли? вступили, то виконуйте.
цікаво, що турція срала на всі протоколи. їбашить на своє бачення, куди забажає.