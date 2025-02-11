Затримано псевдоправоохоронців, які погрожували відкрити вогонь по військових та допомогли втекти двом мобілізованим, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
9 лютого близько 02:00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Погрожували відкрити вогонь на ураження
Як зазначається, чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.
Що встановило слідство?
Фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За такі дії зловмисники отримали винагороду - по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.
"За результатами поліцейської спецоперації оперативники карного розшуку спільно зі слідчими поліції Чернігівщини за силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД розшукали у Київській області причетних до злочину. Спільно з СБУ псевдополіцейських затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканець Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, у порядку ст. 208 затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцезнаходження іншого тривають", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.
Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу) та ч. 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
Відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців
Також, за даними Нацполіції, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу (ст. 408 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває.
а за купку совкових лозунгів від зеботів дєрьмачих на ін-нет платформах, ризикувати життям я незбираюсь.
чим я кращий від них що маю йти?
чи твого батька, чи брата???
я за мобілізацію!!!!! і наголошую це!₴!!
я проти методів зекоманди.
я проти військових в тилу
проти заброньованих
проти відмазаних,
проти блатних які не воюють.
і за!!!!! мобілізацію по конституції!!!
1 економіка, 2 силовики, 3 влада, і законодавча і виконавча, бо під час війни, керувати має не ВР а рнбо (ставка)
не депутацький корпус в громадах, а воєнна адміністрація!!
і коли вже вони невзмозі, тоді йдуть прості люди!
зе зробив все саме так, лиш 180% навпаки.
ось про що мова.
чи ти сліпий та глухий і не бачиш що робиться в реальності??? де ти літаєш???, чи сам коло корита???
то, вони своїх визволяли, чи вже існують мобільні групи визволителів, які за 5к долярів, терміново визволяють, попередньо тикаючи автоматом у тцкашника?
а, чому тцкашники виконали вимогу "поліцейских"?
тобто, поліція має всі підстави перешкоджати незаконним діям тцк?
Чи стріляли б у тих, хто вийшов і назвався "ментами"?
Існувала реальна загроза, що хтось би був поранений чи загинув? Існувала, бо військові не знали, що в пістолеті гумові кулі, і чи справді це менти.
Натомість: ніхто не постраждав, нападників затримано, знайдено зброю, з*ясовано, хто платив цим "робін гудам".
Хіба це поганий підсумок?
політичне керівництво керує державою, виконуючі свої обов'язки. зсу боронить державу, виконуючі свої обов'язки. військомати проводять мобілізацію згідно законів, попередньо проводячи патріотичну агітацію, а не викрадає цивільних на вулицях та в магазинах?
економіка працює на війну.
українці добровільно, приходять та усвідомлюючи йдуть боронити україну.
таке не приходило в голову?
то чекайте на соціальний вибух, а він обов'язково станеться. пружина зжата до межі!
Хоча, ви, мабуть, таксист. Саме таксисти найкраще знають, що, кому і як треба робити.
Тільки їх знання нахрен нікому не потрібні, і все, що вони справді можуть, це возити випадкових пасажирів на старих смердючих коритах, тикаючи кожному в ніс свою "експертну" думку...
до чого тут воно? і чому з великої літери?
дуже поважаєш?
до чого тут таксісти?
у тебе якийсь сумний досвід поїздки в таксі.
всі таксі в котрих я їздив, були чисті і водії були чемні.
це, в тебе в сизрані такі таксі?
Ти просто ще один невихований ушльопок без поваги до чужої думки, і ще одне гі..мно, яке я віднині буду обходити стороною.
обходь стороною!
дякую.
бо, щось я втомився спілкуватися з імбецилами.
Але в теперішньому НЕОФЕОДАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ,феодали та їх челядь ловлять замість себе на війну кріпаків.
в действительности же они защищают (и поддерживают) лишь богачей
. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!
1. тцк НЕ військові, а профанація і бандитизм!
стаття 17 Конституції їх автоматично криміналізує!! тому будь хто, хто прикінчить тцкакашника при нараді на нього, чи відбитті своїх друзів-родичів, вириваючи з його шакальних лап - то це герой!!
.
Якийсь сюрр.
є мова шишень про якийсь "захист Вітчизни".
зто це Вітчизна? це не "держава"..
за статею 3 - держава винна людині!
і ніяк не навпаки!
Виходить, Конституція це ніякий не "двосторонній суспільний договір", як хтось придумав!!
по друге мова там про громадян. жінки не громаданки України??
статті 21 та 24 встановлює рівноправья, ст 161 ККУ забороняє щискримінацію (мужчин) по пртзнаку статі!!
стаття 17 говорить, що зброцну відсіч агрессору мають давати ... збройні сили.. поліція , сбу, зсу, .. і те саме, не утворене законом жодним - тцк.... вони і Є - "держава". отже, ВОНИ втнні всім нам!!
і НІХТО з них не має права обмежувати права громадян, цивільних!!
але.. Конституція на паузі.. тому посилайте всіх ботів псевдопатріотичних в одне місце!! з їхніми міфічними обовязками!! туди, куди вони відправляють інших!!
в країні повний бандитизм "на вищому" державному рівні!!!
Окреме прохання до МВС, вони тут є точно: ви ж не такі ***** як ТЦК, пожалійте народ, виставляйте адекватні цінники. Дякую.