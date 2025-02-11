УКР
Затримано псевдоправоохоронців, які погрожували відкрити вогонь по військових та допомогли втекти двом мобілізованим, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

9 лютого близько 02:00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Погрожували відкрити вогонь на ураження

Як зазначається, чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Що встановило слідство?

Фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За такі дії зловмисники отримали винагороду - по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.

"За результатами поліцейської спецоперації оперативники карного розшуку спільно зі слідчими поліції Чернігівщини за силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД розшукали у Київській області причетних до злочину. Спільно з СБУ псевдополіцейських затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканець Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, у порядку ст. 208 затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцезнаходження іншого тривають", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напав на військовослужбовця в Чернігові: затримано чоловіка з наркотиками та зброєю, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

затримання псевдополіцейських
затримання псевдополіцейських
затримання псевдополіцейських
затримання псевдополіцейських

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу) та ч. 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фітнес-тренер з Полтави Заволока отримав 6 років в’язниці за образи та напад на військових. ФОТО

Відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців

Також, за даними Нацполіції, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу (ст. 408 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

Автор: 

