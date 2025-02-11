УКР
Вніс неправдивих відомостей у декларацію на понад 95 млн грн: на Полтавщині повідомлено про підозру експосадовцю Держказначейства, - Офіс Генпрокурора

На Полтавщині колишньому начальнику відділу Головного управління Державної казначейської служби України повідомлено про підозру в декларуванні завідомо неправдивих відомостей на суму понад 95 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловікові інкримінується декларування недостовірної інформації, що є порушенням ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. За версією слідства, перебуваючи на посаді в 2023 році, він подав до НАЗК декларацію з неправдивими відомостями, що відрізняються від достовірних на понад 95 млн грн.

Досудове розслідування триває. Слідчі дії здійснюються працівниками Головного управління Національної поліції в Полтавській області, а оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовці управлінь Міноборони у шести регіонах отримали підозри про розтрату виділених на оборону коштів, – Офіс генпрокурора

Держказначейство (236) декларація (1462) Офіс Генпрокурора (3440) Полтавська область (1234)
Вороже іпсо. Знов фсб підкупило інвалідів-прокурорів.
11.02.2025 12:42 Відповісти
Круговорот води грошей в природі "Держказначействі - Офісі Генпрокурора"...
11.02.2025 12:46 Відповісти
Я думаю в Украине нет ни одного чиновника, даже самого маленького, у которого нет в заначке

сотен миллионов , нет, не гривен, долларов.

Это я к тому, чтобы вы поняли, куда уходят миллиарды бюджетных денег.

Доколе ????
11.02.2025 13:12 Відповісти
А уряд розказує,що на підняття пенсій і зарплат немає грошей в бюджеті,а звідки чиновники мають мільйони і мільярди.Тому і йдуть у владу працювати.
11.02.2025 13:20 Відповісти
Ну він же "казна чей"... Ну покрав трохи... Діткам з жонкою трохи залишив... Кріпак.
11.02.2025 14:30 Відповісти
 
 