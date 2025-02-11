Вніс неправдивих відомостей у декларацію на понад 95 млн грн: на Полтавщині повідомлено про підозру експосадовцю Держказначейства, - Офіс Генпрокурора

На Полтавщині колишньому начальнику відділу Головного управління Державної казначейської служби України повідомлено про підозру в декларуванні завідомо неправдивих відомостей на суму понад 95 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловікові інкримінується декларування недостовірної інформації, що є порушенням ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. За версією слідства, перебуваючи на посаді в 2023 році, він подав до НАЗК декларацію з неправдивими відомостями, що відрізняються від достовірних на понад 95 млн грн.

Досудове розслідування триває. Слідчі дії здійснюються працівниками Головного управління Національної поліції в Полтавській області, а оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

