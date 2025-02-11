Вніс неправдивих відомостей у декларацію на понад 95 млн грн: на Полтавщині повідомлено про підозру експосадовцю Держказначейства, - Офіс Генпрокурора
На Полтавщині колишньому начальнику відділу Головного управління Державної казначейської служби України повідомлено про підозру в декларуванні завідомо неправдивих відомостей на суму понад 95 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловікові інкримінується декларування недостовірної інформації, що є порушенням ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. За версією слідства, перебуваючи на посаді в 2023 році, він подав до НАЗК декларацію з неправдивими відомостями, що відрізняються від достовірних на понад 95 млн грн.
Досудове розслідування триває. Слідчі дії здійснюються працівниками Головного управління Національної поліції в Полтавській області, а оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
водигрошей в природі"Держказначействі - Офісі Генпрокурора"...
сотен миллионов , нет, не гривен, долларов.
Это я к тому, чтобы вы поняли, куда уходят миллиарды бюджетных денег.
Доколе ????