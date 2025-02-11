УКР
Японія надасть Україні грант у майже $58 млн на відбудову

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів

Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 млрд японський єн, або близько 58 млн доларів на проєкти відбудови.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні затвердили відповідний проєкт угоди між нашими урядами. Це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови", - розповів він.

Прем’єр також подякував японським партнерам за послідовну незмінну підтримку України.

"Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Японія заснували платформу для відновлення інфраструктури, - посол Корсунський

Дріб'язок! Зєрмакам "на один зуб" ! З такими допомогами зєрмаки скоро під церквами побиратись будуть. Де їм харчуватись?!

"Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям у 2020 році в Україні становить 170,6 млн. грн. Таку інформацію надали в Державному агентстві автомобільних доріг, пише Фінанси.ua.

1 км асфальтобетонної дороги другої категорії - 77,4 млн. грн.; третьої - 69,6 млн. грн.; четвертої - 39,4 млн. грн.; п'ятої - 11,3 млн. грн.

За даними Укравтодору, максимальна вартість капремонту 1 км автодороги першої категорії може досягати 60 млн. грн., а реконструкції - 100 млн. грн."
показати весь коментар
11.02.2025 13:29 Відповісти
Той гранд "використають" десь під умовним Покровським.Гранди вони такі,на нашій вулиці на тротуарі встановили на 3х переходах спеціальні плитки для сліпих,понад 50років хожу майже кожен день,не зустрічав ні одного сліпого.
показати весь коментар
11.02.2025 13:34 Відповісти
Є таке, стояв світлофор. За п'ять метрів поклали тактильну плитку і встановлюють новий стовп і новий світлофор.
показати весь коментар
11.02.2025 13:42 Відповісти
А світлофор з зеленим кольором чи смарагдовим?
показати весь коментар
11.02.2025 14:33 Відповісти
 
 