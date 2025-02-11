Японія надасть Україні грант у майже $58 млн на відбудову

Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 млрд японський єн, або близько 58 млн доларів на проєкти відбудови.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні затвердили відповідний проєкт угоди між нашими урядами. Це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови", - розповів він.



Прем’єр також подякував японським партнерам за послідовну незмінну підтримку України.

"Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - додав він.

