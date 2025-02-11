383 4
Японія надасть Україні грант у майже $58 млн на відбудову
Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 млрд японський єн, або близько 58 млн доларів на проєкти відбудови.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні затвердили відповідний проєкт угоди між нашими урядами. Це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови", - розповів він.
Прем’єр також подякував японським партнерам за послідовну незмінну підтримку України.
"Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - додав він.
"Середня вартість нового будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям у 2020 році в Україні становить 170,6 млн. грн. Таку інформацію надали в Державному агентстві автомобільних доріг, пише Фінанси.ua.
1 км асфальтобетонної дороги другої категорії - 77,4 млн. грн.; третьої - 69,6 млн. грн.; четвертої - 39,4 млн. грн.; п'ятої - 11,3 млн. грн.
За даними Укравтодору, максимальна вартість капремонту 1 км автодороги першої категорії може досягати 60 млн. грн., а реконструкції - 100 млн. грн."