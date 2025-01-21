Україна та Японія заснували платформу для відновлення інфраструктури, - посол Корсунський

Україна та Японія офіційно заснували платформу з впровадження технологій відновлення й відбудови української інфраструктури.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ініціативу було представлено під час онлайн-зустрічі за участю міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, міністра землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії Хіромаса Накано, а також представників відповідних агентств і відомств обох країн.

"Сьогодні...була заснована Українсько-японська платформа по впровадженню технологій відновлення і відбудови інфраструктури України", - зазначив Корсунський.

Він нагадав, що ідея створення платформи була озвучена у грудні минулого року під час візиту до Токіо першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко. Вже у січні домовленості перейшли до практичної реалізації.

"Домовленість у грудні стала реальністю у січні. До роботи, пані і панове", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, уряд Японії ухвалив рішення в межах антиросійських заходів запровадити санкції проти 11 фізичних осіб, 51 юридичної особи та 3 банків із Росії, а також десятків компаній і 1 фізособи з восьми країн світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДМС пояснила ситуацію з волонтером Фумінорі Цучіко: офіційна позиція