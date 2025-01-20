ДМС пояснила ситуацію з волонтером Фумінорі Цучіко: офіційна позиція
Державна міграційна служба України оприлюднила офіційну заяву щодо резонансної ситуації з волонтером із Харкова паном Фумінорі Цучіко, яка викликала жваве обговорення у соціальних мережах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ДМС.
20 січня 2025 року пана Фумінорі запросили до Харківської міграційної служби для з’ясування обставин його перебування в Україні. У ході зустрічі було встановлено такі факти:
- Після продовження його перебування в Україні з грудня 2023 року пан Фумінорі не звертався безпосередньо до міграційної служби з питань врегулювання свого статусу перебування в Україні.
- Жодних документів для отримання громадянства України чи врегулювання свого статусу на території держави пан Фумінорі не подавав.
- Протягом 2024 року він займався волонтерською діяльністю, зокрема співпрацював із благодійними організаціями, які фінансували приготування безкоштовних обідів у його кафе.
Питання законності його перебування в Україні стало актуальним після того, як банківські установи відмовили йому у доступі до рахунків через відсутність належного статусу.
Під час зустрічі у ДМС пан Фумінорі підтвердив свій намір отримати громадянство України або знайти інший законний спосіб легалізації. Водночас він категорично заперечив інформацію про нібито вимагання коштів з боку працівників міграційної служби.
Державна міграційна служба надала пану Фумінорі чіткий алгоритм дій, необхідний для законного перебування в Україні як волонтера.
ДМС наголошує:
Усі дії служби здійснюються виключно в межах чинного законодавства. Законодавство чітко регламентує:
- підстави для перебування на території України;
- перелік документів, які необхідно подати для продовження строку перебування, отримання громадянства, дозволу на проживання або посвідки на тимчасове проживання.
Раніше Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що дозвіл на перебування в Україні для Фумінорі подовжать.
Фукіморі-сан за свою працю по допомозі українцям заслуговує не паршивої посвідки на проживання, а Українського Паспорта з Пошаною
чи не так, ЗЄля ?
Волонтер Фумінорі Цучіко отримує нагороду від президента України Володимира Зеленського / Фото: Офіс Президента
Японець отримав державну відзнаку «Національна легенда України». !!!!!
https://gwaramedia.com/ukrposhta-vipustila-poshtovu-marku-ukraina-mati/
у нормальних вдячних людей так робиться
будь ласка, вкажіть статтю закону !!!
не знаєте ? я знаю -
"Люби ближнього свого як самого себе"
Святе письмо, Вiд Матвiя 22:37-39
В квн він з "прастим єврєйскім мальчіком" не грав, на сочінські фестивалі не їздив, у конкурсі капітанів теж не засвітився.
На що він у "країні мрій" розраховував?
Він мер чи клоун?
Але йому з перших же днів постіно перешкоджають у його діяльності: то довідки немає, то без дозвілу стоїть біля супермаркету, то ще щось.
А меру байдуже, забирай свої манатки і повертайся в Японію!!!