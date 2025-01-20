ДМС пояснила ситуацію з волонтером Фумінорі Цучіко: офіційна позиція

Державна міграційна служба України оприлюднила офіційну заяву щодо резонансної ситуації з волонтером із Харкова паном Фумінорі Цучіко, яка викликала жваве обговорення у соціальних мережах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ДМС.

20 січня 2025 року пана Фумінорі запросили до Харківської міграційної служби для з’ясування обставин його перебування в Україні. У ході зустрічі було встановлено такі факти:

Після продовження його перебування в Україні з грудня 2023 року пан Фумінорі не звертався безпосередньо до міграційної служби з питань врегулювання свого статусу перебування в Україні.

Жодних документів для отримання громадянства України чи врегулювання свого статусу на території держави пан Фумінорі не подавав.

Протягом 2024 року він займався волонтерською діяльністю, зокрема співпрацював із благодійними організаціями, які фінансували приготування безкоштовних обідів у його кафе.

Читайте: Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні, - Терехов

Питання законності його перебування в Україні стало актуальним після того, як банківські установи відмовили йому у доступі до рахунків через відсутність належного статусу.

Під час зустрічі у ДМС пан Фумінорі підтвердив свій намір отримати громадянство України або знайти інший законний спосіб легалізації. Водночас він категорично заперечив інформацію про нібито вимагання коштів з боку працівників міграційної служби.

Державна міграційна служба надала пану Фумінорі чіткий алгоритм дій, необхідний для законного перебування в Україні як волонтера.

Також читайте: Рашисти атакували дроном вантажівку волонтерів в Оріхові

ДМС наголошує:

Усі дії служби здійснюються виключно в межах чинного законодавства. Законодавство чітко регламентує:

підстави для перебування на території України;

перелік документів, які необхідно подати для продовження строку перебування, отримання громадянства, дозволу на проживання або посвідки на тимчасове проживання.

Дивіться: Зеленський привітав волонтерів: Дякую за те, що захищаєте Україну. ВIДЕО

Раніше Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що дозвіл на перебування в Україні для Фумінорі подовжать.