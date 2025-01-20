УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини
22 195 42

ДМС пояснила ситуацію з волонтером Фумінорі Цучіко: офіційна позиція

Японський волонтер Фумінорі Цучіко

Державна міграційна служба України оприлюднила офіційну заяву щодо резонансної ситуації з волонтером із Харкова паном Фумінорі Цучіко, яка викликала жваве обговорення у соціальних мережах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук ДМС.

20 січня 2025 року пана Фумінорі запросили до Харківської міграційної служби для з’ясування обставин його перебування в Україні. У ході зустрічі було встановлено такі факти:

  • Після продовження його перебування в Україні з грудня 2023 року пан Фумінорі не звертався безпосередньо до міграційної служби з питань врегулювання свого статусу перебування в Україні.
  • Жодних документів для отримання громадянства України чи врегулювання свого статусу на території держави пан Фумінорі не подавав.
  • Протягом 2024 року він займався волонтерською діяльністю, зокрема співпрацював із благодійними організаціями, які фінансували приготування безкоштовних обідів у його кафе.

Читайте: Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні, - Терехов

Питання законності його перебування в Україні стало актуальним після того, як банківські установи відмовили йому у доступі до рахунків через відсутність належного статусу.

Під час зустрічі у ДМС пан Фумінорі підтвердив свій намір отримати громадянство України або знайти інший законний спосіб легалізації. Водночас він категорично заперечив інформацію про нібито вимагання коштів з боку працівників міграційної служби.

Державна міграційна служба надала пану Фумінорі чіткий алгоритм дій, необхідний для законного перебування в Україні як волонтера.

Також читайте: Рашисти атакували дроном вантажівку волонтерів в Оріхові

ДМС наголошує:

Усі дії служби здійснюються виключно в межах чинного законодавства. Законодавство чітко регламентує:

  • підстави для перебування на території України;
  • перелік документів, які необхідно подати для продовження строку перебування, отримання громадянства, дозволу на проживання або посвідки на тимчасове проживання.

Дивіться: Зеленський привітав волонтерів: Дякую за те, що захищаєте Україну. ВIДЕО

Раніше Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що дозвіл на перебування в Україні для Фумінорі подовжать.

Автор: 

Харків (5858) Японія (1225) волонтери (1352) Харківська область (1517) Харківський район (533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Кляті японці не вміють поукраїнськи жити. Курси по хабарям треба проводити їм
показати весь коментар
20.01.2025 22:15 Відповісти
+28
У нас по людськи тільки до панів і то з собачої позиції...а до простої людини як до гівна
показати весь коментар
20.01.2025 22:18 Відповісти
+22
пану мали оформити Паспорт України і з Пошаною вручити

у нормальних вдячних людей так робиться

.
показати весь коментар
20.01.2025 23:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А по людськи до пана Фумінорі?
показати весь коментар
20.01.2025 22:14 Відповісти
У нас по людськи тільки до панів і то з собачої позиції...а до простої людини як до гівна
показати весь коментар
20.01.2025 22:18 Відповісти
сніжошлі і збрехали про Фукіморі-сан.

Фукіморі-сан за свою працю по допомозі українцям заслуговує не паршивої посвідки на проживання, а Українського Паспорта з Пошаною

чи не так, ЗЄля ?

Волонтер Фумінорі Цучіко отримує нагороду від президента України Володимира Зеленського / Фото: Офіс Президента

Японець отримав державну відзнаку «Національна легенда України». !!!!!

https://gwaramedia.com/ukrposhta-vipustila-poshtovu-marku-ukraina-mati/
показати весь коментар
20.01.2025 23:08 Відповісти
але який же Зєля тупий! Це ж такий шанс попіаритись з користю!
показати весь коментар
21.01.2025 12:03 Відповісти
Кляті японці не вміють поукраїнськи жити. Курси по хабарям треба проводити їм
показати весь коментар
20.01.2025 22:15 Відповісти
кляті ЗЄльонські вміють обіср...ти "Національну легенду України", яку самі ж проголосили

https://gwaramedia.com/ukrposhta-vipustila-poshtovu-marku-ukraina-mati/
показати весь коментар
20.01.2025 23:10 Відповісти
звичайна відписка.
показати весь коментар
20.01.2025 22:18 Відповісти
Харчування не очікуйте, настала пора виконання алгоритмів, котрі ще нікому не вдалося виконати, а підняти свої дупи, прийти до нього та все оформити, слабо?
показати весь коментар
20.01.2025 22:18 Відповісти
Звичайна ситуція. Пан мав оформити свій статус.
показати весь коментар
20.01.2025 22:19 Відповісти
ні.
показати весь коментар
20.01.2025 22:21 Відповісти
пану мали оформити Паспорт України і з Пошаною вручити

у нормальних вдячних людей так робиться

.
показати весь коментар
20.01.2025 23:12 Відповісти
Тю, дурак. Дав би грошей, та отримав би паспорт...
показати весь коментар
20.01.2025 22:29 Відповісти
До чого тут гроші? Є чітко прописана процедура. Повинен раз на рік перетинать кордон. Все. Це не тільки по відношенню до нього. Погранци з розумінням відносяться. Ставлять потрібний штамп та й по всьому.
показати весь коментар
20.01.2025 22:36 Відповісти
а процедура присвячувати життя допомозі людям теж прописана ?

.
показати весь коментар
20.01.2025 23:13 Відповісти
Якщо маєш ПМП, то не треба фейкові виїзди/вʼїзди влаштовувати...
показати весь коментар
20.01.2025 23:28 Відповісти
Чітко прописана процедура , з палками в колесах, то для решти, яка грошей не дає.
показати весь коментар
21.01.2025 05:31 Відповісти
Народная примета: ..если дмс оправдывается, значит есть какая то *****..
показати весь коментар
20.01.2025 22:41 Відповісти
Японский волонтёр который с начала войны бесплатно кормит харьковчан заявил ,что в миграционной службе Украины ему сказали что без взятки его дело не решится,,, ЭТО ВСЁ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ТЕПЕРЕШНЮЮ ВЛАСТЬ ЗЕЛЁНОГО ШОБЛА ВО ГЛАВЕ С ГУНЯВЫМ ПРОХЕНДЕЕМ ...
показати весь коментар
20.01.2025 22:48 Відповісти
у нас с 91 года в любой службе ничего не решается )) но виноват Зеленский! или Порошенко! неважно, главное - кто-то виноват )
показати весь коментар
20.01.2025 22:53 Відповісти
БЕЗ ВЗЯТКИ ничего не решается*
показати весь коментар
20.01.2025 22:54 Відповісти
Виноват руководитель который не может (или не хочет ) наладить нормальную работу госорганов.... И чем выше руководитель тем больше его вина.. Потому что и полномочий и возможностей у него больше
показати весь коментар
20.01.2025 22:55 Відповісти
А чому мовою параши пишите? Закони єдини для всіх. Раз на рік повинен перетинати кордон, якщо немає посввдки на постійне проживання.
показати весь коментар
20.01.2025 22:53 Відповісти
а Закон допомагати людям присвячуючи своє життя теж є ?

будь ласка, вкажіть статтю закону !!!

не знаєте ? я знаю -

"Люби ближнього свого як самого себе"
Святе письмо, Вiд Матвiя 22:37-39
.
показати весь коментар
20.01.2025 23:19 Відповісти
А може ти хреста знімеш, бо це теж віра параші?
показати весь коментар
21.01.2025 00:13 Відповісти
Пан Фумінорі з його волонтерською діяльністю не цікавий для ДМС. Це ж не якийсь кримінальник з совкових республик. То їм вони самі возять документи, громадянство роблять за грубі гроші. Таке ж відношення держави і то тих іноземних громадян, хто Україну боронить.
показати весь коментар
20.01.2025 22:55 Відповісти
Капитан сборной Украины тимощук розмовляв выключно украинською мовою ,,,Все патриоты так умилялись от восторга.... А теперь тимощук в петербурге собирает донаты на рашистскую армию... Так что видно дело не в мове....
показати весь коментар
20.01.2025 22:58 Відповісти
Доказательства есть какие-то что он говорил по украински " выключно"? Ты дула в причинное место годами ему? Пошла вон, ботяра
показати весь коментар
20.01.2025 23:13 Відповісти
А что так мало ругательств в комментарии??? Видно давно из федирации уехали??? Потихоньку начали родные матюки забывать ,,,,,,???????
показати весь коментар
20.01.2025 23:31 Відповісти
Треба писати не "федИрации" а "*********". Кацапи ніколи своєї мови не знали. І вчитись не хотіли.
показати весь коментар
21.01.2025 07:29 Відповісти
дмс-ники, ще кращі майстри рефреймінгу від тцк-акників )) так опишуть нову рамку в картині, шо просто замилуєшся! теж - людовєди та душелюби. ))
показати весь коментар
20.01.2025 23:14 Відповісти
Сам винен- неадекватно оцінив ситуацію.
В квн він з "прастим єврєйскім мальчіком" не грав, на сочінські фестивалі не їздив, у конкурсі капітанів теж не засвітився.
На що він у "країні мрій" розраховував?
показати весь коментар
20.01.2025 23:57 Відповісти
Всім ША! зараз тутешнє хуцпате зелене бидло розкаже потомкам самураїв по чьом би вони продали кодекс Бусідо, разом з японським імператором... якщо ціна за кодекс честі не влаштовує, то вже готові стопітсот паЗЕтівних блохєров, які виваляють в лайні будь що схоже на гідність та честь, уж хто хто, а Владімірссанич знається на цьому професійно, бо весь його квартальний бізнес побудован на знеціненні в очах імбіцильного глядача честі, гідності, пам"яті та поваги. А тут якийсь японець зі своїм волонтерством встав на шляху зеленої потужної плісняви ...
показати весь коментар
21.01.2025 00:30 Відповісти
Згадалась історія з росіянами, які воювали за Україну. Як їх ДМС хотіла депортувати в росію. Так що ми віримо з тих пір нашій найчеснішій у світі ДМС. Ага.
показати весь коментар
21.01.2025 00:54 Відповісти
Мер Харкова Ігор Терехов повинен не обіцяти, а реально допомогти отримати Фумінорі український паспорт.
Він мер чи клоун?
показати весь коментар
21.01.2025 01:04 Відповісти
Зараз клоун -почесна професія !
показати весь коментар
21.01.2025 09:48 Відповісти
Фумінорі в свої 75 років продав все своє майно в Японії і приїхав в Харків годувати нужденних з перших місяців війни.
Але йому з перших же днів постіно перешкоджають у його діяльності: то довідки немає, то без дозвілу стоїть біля супермаркету, то ще щось.
А меру байдуже, забирай свої манатки і повертайся в Японію!!!
показати весь коментар
21.01.2025 15:06 Відповісти
Як за гроші пройдисвітів з усього світу "обілечувать"- то вони можуть, як шанованій людині допомогти, то в них - чіткий алгоритм: без грошей- ніяк.
показати весь коментар
21.01.2025 01:56 Відповісти
Таке враження що в нас в країні всіх нормальних на війну забрали, остались тіки гниди, п!дараси та кінчені.
показати весь коментар
21.01.2025 04:57 Відповісти
Це так, йде відбір !
показати весь коментар
21.01.2025 09:46 Відповісти
Під час візиту до країни-агресора Росії 17 січня президент Ірану під приводом молитви поїхав із Кремля до готелю, не чекаючи нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
показати весь коментар
21.01.2025 08:18 Відповісти
А чого він хабаря не давав міграційної службі ?
показати весь коментар
21.01.2025 09:45 Відповісти
 
 