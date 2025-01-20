Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні, - Терехов

Японський волонтер Фумінорі Цучіко із початку повномасштабного вторгнення РФ безкоштовно годує харків'ян. Чоловік заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. Мер Харкова Терехов пообіцяв, що дозвіл на перебування в Україні подовжать.

Про це він повідомив у Telegram.

"Щодо ситуації с харківським волонтером Фумінорі Цучіко. Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом", - зазначив очільник міста.

Терехов заявив, що "Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста".

Напередодні Фумінорі Цучіко повідомив, що кілька разів був у міграційній службі, щоб отримати дозвіл на тимчасове проживання, проте його там не приймають.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня планую піти й спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займався волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат.

Якщо я не отримаю дозвіл на тимчасове проживання до кінця наступного тижня, не кажучи вже про дозвіл на постійне проживання, я припиню свою діяльність тут і повернуся до Польщі", - розповів він.

