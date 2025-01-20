УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10332 відвідувача онлайн
Новини
3 540 28

Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні, - Терехов

Японський волонтер Цучіко може втратити дозвіл на проживання

Японський волонтер Фумінорі Цучіко із початку повномасштабного вторгнення РФ безкоштовно годує харків'ян. Чоловік заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. Мер Харкова Терехов пообіцяв, що дозвіл на перебування в Україні подовжать.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації с харківським волонтером Фумінорі Цучіко. Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом", - зазначив очільник міста.

Терехов заявив, що "Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста".

Також читайте: На Покровському напрямку ситуація вкрай важка. Воїнам терміново потрібні дрони та генератори, - волонтерка Юсупова

Напередодні Фумінорі Цучіко повідомив, що кілька разів був у міграційній службі, щоб отримати дозвіл на тимчасове проживання, проте його там не приймають.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня планую піти й спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займався волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат.

Якщо я не отримаю дозвіл на тимчасове проживання до кінця наступного тижня, не кажучи вже про дозвіл на постійне проживання, я припиню свою діяльність тут і повернуся до Польщі", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія відправить главу МЗС Такеші Іваю на інавгурацію Трампа, - Reuters

Автор: 

Харків (5858) Японія (1225) волонтери (1352) Харківська область (1517) Харківський район (533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Кляті хабарники. Коли вас вже порозриває?
показати весь коментар
20.01.2025 16:17 Відповісти
+20
Знову ганьба Без скандалу і розголосу нічого не можна зробити
показати весь коментар
20.01.2025 16:21 Відповісти
+20
В Харкові не просто хабарники. Там сепарське кодло не менше ніж в Донецьку
показати весь коментар
20.01.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кляті хабарники. Коли вас вже порозриває?
показати весь коментар
20.01.2025 16:17 Відповісти
Діду ЗЄля особисто руку жал

ЗЄля, ау !!!!
чи вже "проєхалі" ?

.
показати весь коментар
20.01.2025 16:46 Відповісти
Зєля вміє тільки руку тиснути і грамоту виписувати, більше ні х✌️я, ааа ще красти...
показати весь коментар
20.01.2025 17:55 Відповісти
02.09.2015 "Другий рік іноземні добровольці в АТО чекають на українське громадянство"

https://www.radiosvoboda.org/a/27223054.html

Ідэяльна працуюць. Ужо 10 гадоў ніякіх спадвіжак. Людзей у краіне мала, але іншаземным дабраахвотнікам і валанцерам Х. а не грамадзянства.
показати весь коментар
20.01.2025 17:32 Відповісти
Я так розумію, що треба аплодувати владі за справедливе і потужне рішення? Тварюки!
показати весь коментар
20.01.2025 16:19 Відповісти
Цього волонтера знае вся краiна! Вiн Герой! ❤️ Ганьба владi зелених!😠
показати весь коментар
20.01.2025 16:49 Відповісти
В Сумах японский волонтер не смог помочь людям. "Благодаря" чему или кому - официальная история умалчивает.
https://cukr.city/news/2023/tsuchiko-sumy/
показати весь коментар
20.01.2025 16:20 Відповісти
Ми всi знаемо чому...😏😠 Суми
показати весь коментар
20.01.2025 16:51 Відповісти
Знову ганьба Без скандалу і розголосу нічого не можна зробити
показати весь коментар
20.01.2025 16:21 Відповісти
В Харкові не просто хабарники. Там сепарське кодло не менше ніж в Донецьку
показати весь коментар
20.01.2025 16:22 Відповісти
створити якісь перепони, потім мужньо їх вирішити й видати це за власні досягнення.... в цьому суть гнилої влади...
показати весь коментар
20.01.2025 16:22 Відповісти
"...запитав, чи це через те, що я не даю хабарів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3531249

Дідусь наївний. В Україні корупцію подолано. Хіба не знає?
показати весь коментар
20.01.2025 16:25 Відповісти
Дід не має часу слухати ЗЄльоний кіздафон
показати весь коментар
20.01.2025 16:47 Відповісти
Одне питання, чому досі не вигнали керівника міграційної служби області?
показати весь коментар
20.01.2025 16:32 Відповісти
..мабуть неначасі, як і арешт Зєлєнскага з його мафією дермаків, воровською кодлою кварталу.. за усЕ..
показати весь коментар
20.01.2025 16:39 Відповісти
Тєрєхов - керівник міграційної служби чи потякало...?
показати весь коментар
20.01.2025 16:39 Відповісти
Взагалі, тимчасова посвідка - строк дії один рік. Потім потрібно перетнути кордон з будь якою країною, отримати підтвердження перетину й подавати на нову посвідку..а постійну можна отримати - точно вже не пам'ятаю - через п'ять чи вісім років постійного проживання..так що Тєрєхов міг діда раз на рік просто на кордон, крім росіянського, возити для відмітки..доречі, чоловік мій так й отримав постійну, при чому не на 10 років, а безлім. Тільки фото треба було вклеювати..
показати весь коментар
20.01.2025 16:55 Відповісти
для тєрєхова це неприпустимо - він знає ціну часу!
показати весь коментар
20.01.2025 16:56 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 17:21 Відповісти
Пояснюю. Посвідка на постійне проживання дається через три роки проживання в Україні. Тобто, можна два рази отримати тимчасову, а потім подаватися на постійну. І не сперечайтеся - в мене самого дружина японка, тому знаю що кажу. Але. Існує постанова КМУ 1202 згідно якої всі посвідки термін дії яких спливав після 24.02.2022 залишаються чинними до закінчення воєнного стану та 30 діб після його закінчення або скасування. Тому посвідки іноземцям (крім громадян кацапстану) можна зараз не продляти - вони залишаються чинними. Але в діда інша історія. Коли почався весь цей кіпіш, я особисто йому написав і довідався, що документів в нього не було зовсім ніяких. Тобто, він в´їхав в Україну як звичайний тимчасовий відвідувач. На 90 діб. Саме тому виникли проблеми. Звичайно, що посадовець ДМСУ поліз в з*****пу. Дякувати Богу проблема почала вирішуватися. Бо ми вже підшукували людей, які б могли зареєструвати пана Фумі на своїй адресі, щоб якось вирішити питання.
показати весь коментар
21.01.2025 00:37 Відповісти
А без копняка (розголосу) ніяк?
Щиро дякумо, пане Фумінорі Цучіко, за вашу підтримку та допомогу.
показати весь коментар
20.01.2025 16:56 Відповісти
日本の人々に栄光あれ
показати весь коментар
20.01.2025 17:08 Відповісти
ну підарасіни ж... це ж відома людина! Вся Україна знає цього японця тай далеко за межами. Ну ніяких гальм нема у підарасін! Та ви ж повинні його в дупу цілувати і принести на блюді всі доки йому...
показати весь коментар
20.01.2025 17:33 Відповісти
Мрази ******, этому человеку украинский паспорт должны на дом доставить и на коленях просить, что б он принял, а не заставлять его бегать по конторам за "продлением"! Натуральные скоты.
показати весь коментар
20.01.2025 17:49 Відповісти
був би японський волонтер "рассссіянінам", то ублюдочна зе-лупа вже давно йому б громадянство дала...
показати весь коментар
20.01.2025 18:55 Відповісти
Так ось чому добився

показати весь коментар
20.01.2025 19:10 Відповісти
Вы что *********???? Неужели так стоит пробовать Украину? Зачем тогда гибнут парни и гражданские люди? Что это????
показати весь коментар
20.01.2025 20:00 Відповісти
 
 