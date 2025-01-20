Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні, - Терехов
Японський волонтер Фумінорі Цучіко із початку повномасштабного вторгнення РФ безкоштовно годує харків'ян. Чоловік заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. Мер Харкова Терехов пообіцяв, що дозвіл на перебування в Україні подовжать.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації с харківським волонтером Фумінорі Цучіко. Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом", - зазначив очільник міста.
Терехов заявив, що "Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста".
Напередодні Фумінорі Цучіко повідомив, що кілька разів був у міграційній службі, щоб отримати дозвіл на тимчасове проживання, проте його там не приймають.
"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня планую піти й спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займався волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат.
Якщо я не отримаю дозвіл на тимчасове проживання до кінця наступного тижня, не кажучи вже про дозвіл на постійне проживання, я припиню свою діяльність тут і повернуся до Польщі", - розповів він.
ЗЄля, ау !!!!
чи вже "проєхалі" ?
.
https://www.radiosvoboda.org/a/27223054.html
Ідэяльна працуюць. Ужо 10 гадоў ніякіх спадвіжак. Людзей у краіне мала, але іншаземным дабраахвотнікам і валанцерам Х. а не грамадзянства.
https://cukr.city/news/2023/tsuchiko-sumy/
Дідусь наївний. В Україні корупцію подолано. Хіба не знає?
Щиро дякумо, пане Фумінорі Цучіко, за вашу підтримку та допомогу.