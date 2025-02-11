Наєва прямим наказом Зеленського призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка", - Бутусов
Генерал-лейтенанта Сергія Наєва призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка".
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка", повідомили джерела Цензор.НЕТ", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського.
"Верховний головнокомандувач В.Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С.Наєва "Українській правді", у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. ...
Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Обʼєднаних сил, у 22-му присвоїв звання Герой України, а рівно рік тому, 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Обʼєднаних сил, і з того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав.
І ось одразу після інтервʼю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації", - зазначив головред Цензор.НЕТ.
Джерела також повідомили, що Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ.
"Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу.
По статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження, тому мета прибрати Наєва з Києва на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів.
З іншого боку, повчальна історія - дав інтервʼю, і ось вже знайшлась посада, дають повноваження, аби тільки не говорив. Хороший приклад для усіх командирів - не бійтесь говорити про начальство, це може дати цікаві результати", - підсумував Бутусов.
Зелена сміттярня "Уніан" цитує портновську сміттярню "Закон і бізнес".
Що ви у тому відео побачили? Що вам там не так?
Україна не бажала перегляду угод по базуванню ЧФ РФ? І що?
Кацапи згідно з діючими угодами мали забратися з півострова у 2017 році. Риги у 2010-му продалися кацапам та продовжили угоду за "знижку на газ".
Усе це лайно каже лише про те що у Шапіто чергове загострення передвиборчої **********.
Яким боком там Порошенко, що він вам там мав побудувати та коли? До 2020 року була реальна загроза нападу з боку півострова?
Яка там може бути якась альтернативна трактовка розповіді? На протязі усього інтерв'ю Наєв тицяв блазня пикою у його лайно.
А тепер Шапіто злякалося генерала який цитує на пам'ять закони.
Навіщо провокувати ворога на дії у відповідь та витрачати ресурси яких не вистачає?
Не потрібно мені "розкривати" секрети Полішинеля.
Ви ще за патронний завод згадайте.
Порошенко (виходячи з наявності ресурсу) підтримав перспективний проект з ракетобудування, він мав забезпечити ненапад.
Та у олігофренів досі претензії до Пороха, бо у Блазня постійна передвиборча **********.
Для початку розкрийте собі таємницю про термін "реальна загроза нападу". Розкрийте собі таємницю про умови при яких вступає у дію план оборони.
Що саме мав робити Порошенко під час заходу диверсантів у Горлівку та Слов'янськ?
Був підрив чи не було?
Це не слугувало причиною різкого збільшення розстрілів у Бабиному Ярі?
Підрив Дніпрогес - це також "радянська брехня"?
Я навіщось маю тут на форумі давати повну історичну довідку щоби якесь не вчепилося та не почало розповідати що: "ото воно ніяке не квадратне, воно ще квадратніше"?
"Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ".
Який "служка", юродиве? Головком підпорядковується ВГК, це пряма військова вертикаль.
Контрольне питання: за чиїм наказом з під Гостомелю забрали четверту бригаду Нацгвардії?
Ти не відповів на контрольне питання. Деградація завадила, чи від народження неспроможне?
Херсон охороняти не треба було, його потрібно було обороняти, олігофрене.
Не бреши, олігофрене, Залужний не був студентом в Ківалова. Ти про це у вашому гуртку зеляюгенда розповідай своїм одноклітинним співучасникам, дорослі тут знають що до чого.
і вина в цьому твого обісраного Бонелохоневтіка, а ніяк не Залужного. З Залужного можна було щось питати хоча б за пару-трійку тижнів після того як він отримав повноваження воєнного стану - і він впорався на відмінно.
Зараз кинуті ВСІ сили ботоферм на вилизування Зе і поливання брудом всіх, хто щось скаже проти.
Відразу напишу тут, щоб не повертатися до брехні зеботів від подоляка і єрмака, служок януковича, що Залужнимй захистив свою дисертацію в українському виші, який має спеціальну комісію, допущену до державної таємниці, якою керує Ківалов. Те, що цим вишом керує пан Ківалов, вина виключно президента Зеленського і його міністра культури. То які питання до Залужного? Він мав їхати захищати дисертацію до росії, де пройшов навчання і практику в "КВН" Зеленський???
дарма, що зьормаки пролетять - навіть якщо підроблять результати - вони просто хочуть якомога більше знищити дійсних Українців, котрих ненавидить зьормакова шелупонь
Військовому - Вдачі та Наснаги....
Хто наступний?..
а всякі баканови сидять собі рівно і не рефлексують.
Під інтерв'ю Наєва всі кляли продажного брехливого зегенерала.
Під новиною про його нове призначення виють, що його за правду наказали.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0Dsk5DLx8eTeDHmTyNnwyXX38W9vzwQWxveth4fpSyr8GAjRBPBLEQckqVYspAYotl 3 ч. ·
По поводу интервью генерала Наева,я не смогу быть объективным,ибо я всегда буду стоять на стороне ВОЕННЫХ.Ведь они рискуют жизнью,а политики НИКОГДА не выполняют большинства своих обещаний,ну если сказать простыми словами,то они ВРУТ.Я лишь единственное,что могу сказать.Если действительно Буданов доложил за сутки до начала широкомасштабной войны Зеленскому об её начале,почему не было сделано ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей,которые бы спасли жизни тысячам наших солдат???Я вот не военный,но когда путин 24 февраля сказал первое предложение в своём обращении ночью,я тут же бросился звонить своим друзьям,командирам батальонов и полков,рядовым хлопцам,что бы они НЕМЕДЛЕННО покинули казармы,и укрылись где угодно,только подальше от своих казарм.Кто то и так уже дал команду,кто то успел уйти.А ведь многие погибли от пуйловских ракет и бомб,как например погибли хлопцы и девчата,вместе с командиром в Подольске.Разве было не понятно Верховному Главнокомандующему,что именно по скоплениям наших хлопцев,по частям и казармам будет бить Пуйло,если даже мне,совсем не военному человеку,это было СРАЗУ ЖЕ ЯСНО.Почему не предупредили военных и кто ответит за это???….Ну и пишут,что после интервью Наева,его ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА,ГЕРОЯ УКРАИНЫ опередили на должность полковника.Если это так,то это НИЗКО и ПОДЛО..Просто ФИ…