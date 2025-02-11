Наєва прямим наказом Зеленського призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка", - Бутусов

Генерал-лейтенанта Сергія Наєва призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка", повідомили джерела Цензор.НЕТ", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського.

"Верховний головнокомандувач В.Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С.Наєва "Українській правді", у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. ...

Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Обʼєднаних сил, у 22-му присвоїв звання Герой України, а рівно рік тому, 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Обʼєднаних сил, і з того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав.

І ось одразу після інтервʼю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

Джерела також повідомили, що Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ.

"Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу.

По статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження, тому мета прибрати Наєва з Києва на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів.

З іншого боку, повчальна історія - дав інтервʼю, і ось вже знайшлась посада, дають повноваження, аби тільки не говорив. Хороший приклад для усіх командирів - не бійтесь говорити про начальство, це може дати цікаві результати", - підсумував Бутусов.

