Наєва прямим наказом Зеленського призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка", - Бутусов

Сергій Наєв командир тактичної групи Велика Новосілка

Генерал-лейтенанта Сергія Наєва призначили командиром тактичної групи "Велика Новосілка". 

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка", повідомили джерела Цензор.НЕТ", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського.

Читайте також: На Чонгарі було 1500 мін, а щоб давати відсіч, мало би бути 200 тисяч, - Наєв

"Верховний головнокомандувач В.Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С.Наєва "Українській правді", у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. ...

Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Обʼєднаних сил, у 22-му присвоїв звання Герой України, а рівно рік тому, 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Обʼєднаних сил, і з того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав.

І ось одразу після інтервʼю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

Джерела також повідомили, що Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ.

Також читайте: Розпочинати судові процеси над військовими керівниками під час війни неприйнятно, - Наєв

"Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу.

По статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження, тому мета прибрати Наєва з Києва на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів.

З іншого боку, повчальна історія - дав інтервʼю, і ось вже знайшлась посада, дають повноваження, аби тільки не говорив. Хороший приклад для усіх командирів - не бійтесь говорити про начальство, це може дати цікаві результати", - підсумував Бутусов.

Дивіться: Генерал Наєв викрив Зеленського та Резнікова у провалі підготовки до оборони України | Юрій Бутусов. ВIДЕО

війна (1487) Донецька область (9652) Наєв Сергій (355) Велика Новосілка (59)
+61
Наєв досить зрозуміло пояснив ситуацію перед широкомасштабнив вторгненням і ніякі нові посади це інтерв'ю не змінять, як і відповідальність політиків...
11.02.2025 15:49 Відповісти
+55
11.02.2025 15:55 Відповісти
+48
Чергова потужність від державного діяча.
11.02.2025 15:47 Відповісти
Та да, для олігофренів то "не фейк"
Зелена сміттярня "Уніан" цитує портновську сміттярню "Закон і бізнес".
Що ви у тому відео побачили? Що вам там не так?
Україна не бажала перегляду угод по базуванню ЧФ РФ? І що?
Кацапи згідно з діючими угодами мали забратися з півострова у 2017 році. Риги у 2010-му продалися кацапам та продовжили угоду за "знижку на газ".
Усе це лайно каже лише про те що у Шапіто чергове загострення передвиборчої **********.
показати весь коментар
11.02.2025 17:19 Відповісти
А для зеленоухих все одне все зелене хто всрався батько. Дуже безглуздий пост думать треба головой коли щось пишеш.
показати весь коментар
11.02.2025 17:02 Відповісти
Центр Києва червоні фашисти підірвали коли там розселилися офіцери Вермахта, саме після цього почалися масові розстріли у Бабиному Яру.
Яким боком там Порошенко, що він вам там мав побудувати та коли? До 2020 року була реальна загроза нападу з боку півострова?
Яка там може бути якась альтернативна трактовка розповіді? На протязі усього інтерв'ю Наєв тицяв блазня пикою у його лайно.
А тепер Шапіто злякалося генерала який цитує на пам'ять закони.
показати весь коментар
11.02.2025 17:03 Відповісти
Навіщо задіювати план оборони якщо немає загрози нападу?
Навіщо провокувати ворога на дії у відповідь та витрачати ресурси яких не вистачає?
Не потрібно мені "розкривати" секрети Полішинеля.
Ви ще за патронний завод згадайте.
Порошенко (виходячи з наявності ресурсу) підтримав перспективний проект з ракетобудування, він мав забезпечити ненапад.
Та у олігофренів досі претензії до Пороха, бо у Блазня постійна передвиборча **********.
показати весь коментар
11.02.2025 19:04 Відповісти
Я так й написав: "в олігофренів досі претензії до Пороха, бо у Блазня постійна передвиборча **********". Інакше ваші емоційні претензії до Порошенко не пояснюються.
Для початку розкрийте собі таємницю про термін "реальна загроза нападу". Розкрийте собі таємницю про умови при яких вступає у дію план оборони.
Що саме мав робити Порошенко під час заходу диверсантів у Горлівку та Слов'янськ?
показати весь коментар
11.02.2025 19:56 Відповісти
Яку радянську брехню - про червоних фашистів?
Був підрив чи не було?
Це не слугувало причиною різкого збільшення розстрілів у Бабиному Ярі?
Підрив Дніпрогес - це також "радянська брехня"?
Я навіщось маю тут на форумі давати повну історичну довідку щоби якесь не вчепилося та не почало розповідати що: "ото воно ніяке не квадратне, воно ще квадратніше"?
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
У дописах пана Eugene Robotko немає логіки правди, зате жирним йде виправдання Боневтіка Потужного Брехливого і звинувачування у всьому Порошенка. Тут і так все зрозуміло, що винен Боневтік і нарід 73%, який у 2019 році вибрав свою смерть. Діям Порошенка нарід, надивившись кіно про Голобородька і наслухавшись фейків про "баригу", "Ротердам +", про "вбив брата", "збагатився у 80 раз", "свинарчуки", "здав би Україну за три дні", "Жму руку обнімаю і цілую"...вибрали найбільшого ворога України, мародера, свинарчука і реального баригу у 2019 році. І саме головне, що якщо щось не так Вам і таким як Ви зробив Порошенко, хоча Ви облили його брудом, то чому міцну і надійну лінію оборони з Криму не створив Боневтік Потужний Брехливий починаючи з 2019 року і по 2022-й рік? Чому він навпаки зняв все, що до нього зробили(мінні поля), відвів війська з тридцяти дільниць побудованих укріплень при Порошенко на 10 км в чисте поле, розмінував акваторію Азовського моря, знищив всі ракетні програми, а всі бюджетні гроші закатав в асфальт???
показати весь коментар
12.02.2025 08:25 Відповісти
«Армии пора браться за голову, если она еще у кого-то есть »
показати весь коментар
11.02.2025 16:49 Відповісти
А що робить тоді зі звичайними людьми бонопар який невтік то це жах
показати весь коментар
11.02.2025 16:51 Відповісти
По перше, зеленський злобний мстітельний недоумок дорвавшийся до влади і всіх хто показуе що він недоумок і сидить не в своїх санях готов зжерти. А по друге вся його діяльність і до президентства і при призеденстві це зрада і його мета разом з ****** знищити Україну.
показати весь коментар
11.02.2025 16:56 Відповісти
а що буде, якщо генерал пошле зеленомордого на...
показати весь коментар
11.02.2025 17:14 Відповісти
Він вже послав, але на законних підставах:
"Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ".
показати весь коментар
11.02.2025 17:21 Відповісти
хитрий який) як і кривоніс) п..здіти - так, воювати - посада позаштатна!
показати весь коментар
11.02.2025 18:40 Відповісти
Чмоню, Наєв у інтерв'ю тицяв твого Блазня писком у лайно яке він наробив, й зараз тицяє - у лайно тупості та невігластва.
показати весь коментар
11.02.2025 18:46 Відповісти
Чмоню, а хто залишив 72-гу у Білій Церкви, хто залишив 92-гу біля Харкова?
Який "служка", юродиве? Головком підпорядковується ВГК, це пряма військова вертикаль.
Контрольне питання: за чиїм наказом з під Гостомелю забрали четверту бригаду Нацгвардії?
показати весь коментар
11.02.2025 19:15 Відповісти
Все так, друже, першими бр-ку отримав 22 батальйон десь о 21 годині, вони зайняли оборону від Малої Рогані. И по окружний Харкова, Трохи з часом, 1 та 2 батальйони 92. Десь о четвертій загально вся бригада И самою позитивною новиною десь о 14 була та , що орків призупинено, і що 22 ий вже сухпай москальский на окружний деребанить.
показати весь коментар
11.02.2025 19:52 Відповісти
Не треба перекладати на інших твої бажання когось (чи щось) вилизати, мене твої збочення не цікавлять, Чмоню.
Ти не відповів на контрольне питання. Деградація завадила, чи від народження неспроможне?
Херсон охороняти не треба було, його потрібно було обороняти, олігофрене.
показати весь коментар
11.02.2025 21:49 Відповісти
Ти не зрозумів питання, подоляківська шльондра? Де відповідь, чи ти далі методички не бачиш, а інформацію самостійно зайти неспроможний?
Не бреши, олігофрене, Залужний не був студентом в Ківалова. Ти про це у вашому гуртку зеляюгенда розповідай своїм одноклітинним співучасникам, дорослі тут знають що до чого.
показати весь коментар
12.02.2025 01:00 Відповісти
ти обісрався повністю. Після прориву русні через Чонгар через те що там не було військ - обороняти Південь було взагалі практично нікому - залишки наших частин відходили на Бердянськ і Марік - тому звісно що в ГШ сконцентрувались на столиці з Харковом.
і вина в цьому твого обісраного Бонелохоневтіка, а ніяк не Залужного. З Залужного можна було щось питати хоча б за пару-трійку тижнів після того як він отримав повноваження воєнного стану - і він впорався на відмінно.
показати весь коментар
12.02.2025 12:31 Відповісти
Ти хворий.
показати весь коментар
11.02.2025 22:26 Відповісти
Та ні, він тут "на роботі" і отримує бабло з ОПи. Подивись на його реєстрацію тут - 01.02.2025.
Зараз кинуті ВСІ сили ботоферм на вилизування Зе і поливання брудом всіх, хто щось скаже проти.
показати весь коментар
11.02.2025 22:41 Відповісти
мірзенний зелений вишкрибок ,завали хлебало ухилянт ці поважні генерали , вжє зробили все від них залежно, а порношут відпрацьовує на ТЕРРОРИСТІВ вбивць
показати весь коментар
11.02.2025 23:35 Відповісти
дозвизделсо)))
показати весь коментар
11.02.2025 17:23 Відповісти
Шашлики ...
показати весь коментар
11.02.2025 17:35 Відповісти
З НАМИ БОГ І ОТАМАН ЗАЛУЖНИЙ!!!!
показати весь коментар
11.02.2025 18:24 Відповісти
ви в Лондоні? бо якщо ні - то Бог з вами!
показати весь коментар
11.02.2025 18:36 Відповісти
👍
показати весь коментар
11.02.2025 19:56 Відповісти
Треба говорити правду, бо якщо її скажуть всі, то зебілля згниє. А якщо промовчать, то зебілля задушить всіх.
показати весь коментар
11.02.2025 18:26 Відповісти
Якщо Всі скажуть Всю правду -згниє вся наволоч ,яка керувала постсовковою Україною.
показати весь коментар
11.02.2025 19:25 Відповісти
Чотирижди уклоніст Бубочка Брехливий закриває рота генералам можливістю помсти відправити на самий "передок", де цей Бубочка до цього все провалив своїми дурними наказами, принизити набагато меншою посадою, щоб що? Два варіанта, це скоріше позбуьтися патріотів і грамотних генералів і залякати інших, щоб або мовчали, або співали похвальні пісні Володі Боневтіку Потужному Sцикливому і Брехливому.
показати весь коментар
11.02.2025 18:35 Відповісти
от валєрка чемно мовчить і посміхається зебілу! тому і непридатний! благеньке теля - дві цицьки виссе!
показати весь коментар
11.02.2025 18:38 Відповісти
Валєра, я так розумію Залужний? Самий рейтинговий політик і генерал на сьогоднішній день в Україні, а тому зеботи мають до нього звертатися на Ви і дякувати за все, що він встиг за короткий час зробити. Зеботи і зебіли мають хоч крапельку знати військову кухню, але звідки їм знати, коли жоден з них не служив? Залужний не самостійна фігура, він військовий і згідно Статутів, Конституції та інших законів, підкоряється наказам і указам Верховного Головнокомандувача, яким нарід 73% у 2019 році вибрав Зеленського. Саме Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року з посади головнокомандувача ЗСУ. Після цього відбулися масштабні кадрові зміни у керівництві ЗСУ, звільнено більше сотні генералів. Після звільнення, чи переміщення на іншу посаду кожен військовий зобов'язаний пройти спеціальну військово-лікарську комісію, що і зробив Залужний і згідно законів знаходився в резерві Генштабу ЗСУ. Сам він не міг себе призначити нікуди від слова зовсім. А потім Верховний Головнокомандувач призначив його послом до Великої Британії.
Відразу напишу тут, щоб не повертатися до брехні зеботів від подоляка і єрмака, служок януковича, що Залужнимй захистив свою дисертацію в українському виші, який має спеціальну комісію, допущену до державної таємниці, якою керує Ківалов. Те, що цим вишом керує пан Ківалов, вина виключно президента Зеленського і його міністра культури. То які питання до Залужного? Він мав їхати захищати дисертацію до росії, де пройшов навчання і практику в "КВН" Зеленський???
показати весь коментар
12.02.2025 08:45 Відповісти
ну а що вихотіли від зеленого верховного як воно ..какая разніца.. йому що комбат . комбриг . чи командуючий оос --- літінант бакланов був у вовіка нач. сбу-- розбійників ловив та агентів ***** працевлаштовував а сидять замість баканова генерали . зелений шапітолій швидкий як понос . не встиг наєв дати інтерв.ю і вже ..посаду.. отримав
показати весь коментар
11.02.2025 18:42 Відповісти
С глаз долой - из сердца вон!
показати весь коментар
11.02.2025 18:49 Відповісти
Головне щоб Наєв опинився в зоні ураження. Ракет кацапи не пошкодують. Ну щоб "Буратіні" не заважали "видавать укази"...
показати весь коментар
11.02.2025 18:57 Відповісти
Впевнений, що на виборах президента, якщо вони відбудуться, переможе той кандидат, який пообіцяє відправити Зеленського мінометником разом з Єрмкаком і Татаровим в підрозділ з бракованими мінами, які виготовила шайка Зеленського на самий передок. Для відбивання від ворога дасть браковані гранати, які також виготовили при Зе замість автоматів і посадять в інженерне укріплення, яке збудував Зе і його шобра на Донбасі, або на харківському напрямку.
показати весь коментар
11.02.2025 19:05 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.02.2025 20:37 Відповісти
Щоб на фронті не трапилось як з Залужним - один дзвіночок з офісу верховного говнокомандуючого, а потім прилітає парашна ракета. Бувають же такі співпадіння.
показати весь коментар
11.02.2025 19:12 Відповісти
у зьо-каманди горить аж жопа підгоряє тепер кожен, хто хоч щось каже схоже навіть на правду - ворог! і зрадник, якого треба знищити якомога швидше, бо невдовзі вибори!
дарма, що зьормаки пролетять - навіть якщо підроблять результати - вони просто хочуть якомога більше знищити дійсних Українців, котрих ненавидить зьормакова шелупонь
показати весь коментар
11.02.2025 19:18 Відповісти
Недопесок Наполеон двіже?
Військовому - Вдачі та Наснаги....
показати весь коментар
11.02.2025 19:31 Відповісти
как-то оперативно. значит - не тупые, значит - могут. а значит и до этого все тоже - с умыслом, в составе опг, изначально.
показати весь коментар
11.02.2025 20:26 Відповісти
Цікаво, що в тому інтерв'ю Наєв особливо на зеполітичне керувальництво і не кришив батона, дуже поверхово пройшовся і так, щоб навіть і десь виправдати. Не допомогло - Зє одразу увімкнув режим мстивої дупи і відповів на критику себе любимого у властивій йому манері скаженого обісранця.
Хто наступний?..
показати весь коментар
11.02.2025 20:33 Відповісти
Зе ноль! Логіка залізна! Виходить, що мінні поля замінували при попереднику? Так! Зебіли виявили, що їх мало? То мабуть Боневтік Потужний Брехливий добавив????
показати весь коментар
12.02.2025 08:52 Відповісти
Где МРИЯ? Кто прозевал-сдал оккупанту МРИЮ? Не ЗЕ ли?Сколько можно такие безобразия терпеть? Полгода слышали "наступ" "наступ" и что---врагу все карты открыли и ничего?Продолжает безобразничать! Тут не театр же! Сколько можно????Давай выборы!!!
показати весь коментар
11.02.2025 21:03 Відповісти
Не здивує якщо Наєв ( не дай Боже) загине. Якщо з ним буде все добре, можуть підставити і потім звинуватити з арештом. Будуть шукати зробити якусь падляну, на це в них і голова працює і час находять.
показати весь коментар
11.02.2025 21:17 Відповісти
Ще не було заяви чий то дружбан бакланов з ссивковичем, з'явиться що мій чи сусіда. Як у 36му.
показати весь коментар
11.02.2025 21:20 Відповісти
Абіжений члєнограй…
показати весь коментар
11.02.2025 21:23 Відповісти
Такими темпами скоро з неугодних будуть сформовані офіцерські роти і командувати ними будуть генерал-лейтенанти.
показати весь коментар
11.02.2025 21:37 Відповісти
Щодо Сонцеподібного не знаю але на мене розповіді Наєва теж подіяли бурхливо....Здивували.Дуже. Ще задовго до нападу 24.02.22 почалися розмови за кордоном про "грядущий " напад Рашки,спочатку газети ( Більд надрукувала карту),потім підтяглися ЦРУ,БНД,МІ-5 тощо),навіть,мікроскопічна естонська розвідка отримала такі докази! А от маршал Наєв перебував...як це кацапи кажуть,в счастлівом нєвєдєньї!!! Ну,не доповіли йому,про грядущую вайну!! Зеленський не казав,начгенштабу не казав,Залужний мовчав,як риба,навіть власна розвідка теж не сказала. Навіть рідний брат з Криму теж приховав,що до кордонів України рухаються колони русні,танків,артустановак тощо! Наївний,довірливий Наєв замість оборони готувався до шашликів,як йому порадив його шеф Зюзя.... Дивно,так? ЦРУ за 10 тис.км. знало про напад,МІ-5 за 3 тис.км.знало про 24.02.,хитромудра естонська розвідка у складі 5 чоловік,знала й не попереджувала,брат знав,кума брата знала,а від Наєва приховали! Це ж просто ,як кажуть родичі Наєва кацапи: заговор молчания навколо довірливого Наєва! Ну,нічого! Тепер він на полковничій посаді,як дасть Рашці боляче! Головне щоб ЦРУ та естонська розвідка вчасно попередили полководця,що вже 3 роки йде війна з Рашкою....
показати весь коментар
11.02.2025 21:40 Відповісти
цілком згоден
показати весь коментар
11.02.2025 23:09 Відповісти
Юра Малко намагається відвернути увагу від злочинної дії Верховного головнокомандувача і перекласти вину на генералів Наєва і Залужного? Та не могли вони діяти на свій розскуд, бо мали діяти виключно в межіх закону, для чого Генштабом розроблені спеціальні плани і ці плани перенесені на карти. Щоб ввести в дію ці плани і відкрити карти, мав бути наказ Верховного Головнокомандувача з введенням військового стану, що Верховний зробив тільки 24.02.2022 року.
показати весь коментар
12.02.2025 08:58 Відповісти
Дуже погана пам'ять, чи не страждаєте Ви часом склерозом? Бо в грудні 2024 найвеличніший поніс, якусь нісенітницю про неможливість будувати дороги, якщо він збільшить чисельність армії. У Вас часом немає припущень хто йому ото запропонував почати розгортати підрозділи ЗСУ у відповідь на дії москалів. Чи це він сам з собою домовитися не міг, чи то від військових запит прийшов на доукомплектування ЗСУ до штату воєнного часу? Коли знайдете відповідь на той словесний пронос верховного тільки тоді можете хрюкати щось у бік військових.
показати весь коментар
12.02.2025 13:06 Відповісти
Хрюкала ваша мама ,коли під вашим батьком лежала! я проти військових нічого не казав,пани генерали це ще не всі військові. пани генерали 3 роки дурочку валяють,а тепер,коли засмерділо смаженим на Зюзю переводять стрілки,а де ж вони були? вони 5,5 років заглядали Зюзі в рот,отримкавали від нього зірки на погони,зірки Героїв,ордени,премії,квартири,земельні ділянки...а справжні військові гниють в окопах,в полоні,ціною свого життя підривають мости,які пани-єнерали продристали...
показати весь коментар
12.02.2025 18:08 Відповісти
По суті дятлику щось хрюкнеш? Чи будеш і надалі свою історію свого зачаття переповідати?
показати весь коментар
12.02.2025 23:13 Відповісти
👉🖕!
показати весь коментар
12.02.2025 23:31 Відповісти
Як Зеля боїтся правди, він більше переживає за власну шкуру ,чим за Україну.
показати весь коментар
11.02.2025 21:49 Відповісти
Зє відправляє генерала з надією що в один кінець.

а всякі баканови сидять собі рівно і не рефлексують.
показати весь коментар
11.02.2025 21:53 Відповісти
З часом верховний зеля заявить що не він давав наказ по Наєву а це все потужний міністр умеров своїм приказом так укріпив Новосілку Наєвим та ще бракованнми ************ завалить цей напрямок і все звалить на командування тактичної групи
показати весь коментар
11.02.2025 22:16 Відповісти
Значить все правду сказав, раз така реакція, зразу і почали мстити. Добре хоч не бусифікували.
показати весь коментар
11.02.2025 22:42 Відповісти
Яка у нас сцикля потужна...
показати весь коментар
11.02.2025 22:51 Відповісти
Впізнаю типового коментатора Цензора.
Під інтерв'ю Наєва всі кляли продажного брехливого зегенерала.
Під новиною про його нове призначення виють, що його за правду наказали.
показати весь коментар
12.02.2025 01:45 Відповісти
Перефразовуючи Конфуція про темну кімнату та кішку - не шукайте в поступках Бубона розумного начала - його там не має і не буде.
показати весь коментар
12.02.2025 04:27 Відповісти
Ну добре хоч не розстріляв, як Петлюра популярного полковника Болбочана, через заздрощі і боязнь перевороту військових
показати весь коментар
12.02.2025 06:05 Відповісти
Мерзотник зеленський (не українець і не християнин) нищить Українську Армію і здає Україну
показати весь коментар
12.02.2025 08:16 Відповісти
А в Ізраїлі генералів не нагоджують від слова зовсім.
показати весь коментар
12.02.2025 09:09 Відповісти
Відкрили кримінальне справу проти генерала, а коли той почав активно огризатись, то знову дали якусь там посаду. Впевнений, що провадження буде призупинене(не закрите, а саме призупинене) і всі будуть знову мовчати. Питання щодо відповідальності Зеленського, на мою думку, в першу чергу лежить в політичній площині і таку людину не можна допускати до влади. Саме його дій призвели до смерті десятки тисяч українців.
показати весь коментар
12.02.2025 09:15 Відповісти
А чому пан Наєв майже 3 роки мовчав, а зараз раптово заговорив?
показати весь коментар
12.02.2025 09:27 Відповісти
Тактична група "Велика Новосілка"... Якось дрібненько, як для найвеличнішого лідора! Вже б назвали "Вугледар" чи навіть "Маріуполь" і сказали, що як не звільниш ці міста, або не загинеш "смертю хоробрих", то згниєш в буцигарні.
показати весь коментар
12.02.2025 10:16 Відповісти
Ой вей, як же це зелене лайно хоче знищити Україну в угоду своїм московитським замовникам. вова ти звичайно "нікому нічего не должен только своей маме", але перед народом України і тобі і твоїй команді прийдеться відповідати......
показати весь коментар
12.02.2025 10:20 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZX555Sxp5jM6iaj7joEytB7LGrT04j2Xu-glicEcixa6XVkplcGmtfwiYUnin4Z2r2scMkRmBXu1Y9cbIBvLXZA6ozGjThXVzKHmx5rja8IwhAuGD0FEX4v-2HokN9NLw_mdTgkkcdZJxV8L7Dqw9RTgfei2W6CHAmGcYtV0CN9Dw Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZX555Sxp5jM6iaj7joEytB7LGrT04j2Xu-glicEcixa6XVkplcGmtfwiYUnin4Z2r2scMkRmBXu1Y9cbIBvLXZA6ozGjThXVzKHmx5rja8IwhAuGD0FEX4v-2HokN9NLw_mdTgkkcdZJxV8L7Dqw9RTgfei2W6CHAmGcYtV0CN9Dw Олегом Хвощевским.

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0Dsk5DLx8eTeDHmTyNnwyXX38W9vzwQWxveth4fpSyr8GAjRBPBLEQckqVYspAYotl 3 ч. ·

По поводу интервью генерала Наева,я не смогу быть объективным,ибо я всегда буду стоять на стороне ВОЕННЫХ.Ведь они рискуют жизнью,а политики НИКОГДА не выполняют большинства своих обещаний,ну если сказать простыми словами,то они ВРУТ.Я лишь единственное,что могу сказать.Если действительно Буданов доложил за сутки до начала широкомасштабной войны Зеленскому об её начале,почему не было сделано ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей,которые бы спасли жизни тысячам наших солдат???Я вот не военный,но когда путин 24 февраля сказал первое предложение в своём обращении ночью,я тут же бросился звонить своим друзьям,командирам батальонов и полков,рядовым хлопцам,что бы они НЕМЕДЛЕННО покинули казармы,и укрылись где угодно,только подальше от своих казарм.Кто то и так уже дал команду,кто то успел уйти.А ведь многие погибли от пуйловских ракет и бомб,как например погибли хлопцы и девчата,вместе с командиром в Подольске.Разве было не понятно Верховному Главнокомандующему,что именно по скоплениям наших хлопцев,по частям и казармам будет бить Пуйло,если даже мне,совсем не военному человеку,это было СРАЗУ ЖЕ ЯСНО.Почему не предупредили военных и кто ответит за это???….Ну и пишут,что после интервью Наева,его ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА,ГЕРОЯ УКРАИНЫ опередили на должность полковника.Если это так,то это НИЗКО и ПОДЛО..Просто ФИ…
показати весь коментар
12.02.2025 11:54 Відповісти
А чому не ротним командиром?
показати весь коментар
12.02.2025 12:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 