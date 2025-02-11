УКР
ЗАЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

Знеструмлення Запорізької АЕС

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

Також читайте: Гроссі у Москві зустрівся з делегацією "Росатому": Переговори про захист ЗАЕС вкрай важливі. ФОТО

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Росію для "консультацій" із делегацією "Росатому" щодо окупованої Запорізької атомної електростанції.

Автор: 

обстріл (30991) Галущенко Герман (548) Міненерго (1455) Запорізька АЕС (1454)
Так, а чого у кацапів на цей рахунок голова не болить? Україна з окупованої ЗАЕС енергію не отримую, але живить її своїми ресурсами які кацапи регулярно виводять з ладу.
11.02.2025 16:06 Відповісти
За все що там станеться несе відповідальність *уйло і мордор!
11.02.2025 16:07 Відповісти
у всьому винен клятий "барига", оскільки все зробив, щоб клінічні ідіоти мали право на вибір свого вироку...
11.02.2025 16:10 Відповісти
 
 