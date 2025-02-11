ЗАЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Росію для "консультацій" із делегацією "Росатому" щодо окупованої Запорізької атомної електростанції.