УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини
852 11

Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну

США виділили $500 млн на озброєння для українських F-16

Сьогодні вранці, 11 лютого, в Польщі піднімали в повітря винищувачі F-16 у відповідь на масштабну ракетну та дронову атаку Росії по території України. 

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, у зв’язку з нападом Російської Федерації на об’єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться у повідомленні командування ЗС Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація завдала високоточного бомбового удару по групі російської піхоти на Херсонщині. ВIДЕО

Як повідомляється, ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, що межують із загрозливими територіями. Польська та союзницька авіація перебували у бойовій готовності.

Військове командування Польщі запевнило, що ретельно відстежує ситуацію, а підпорядковані сили та засоби готові до негайного реагування у разі загрози.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Українська ППО підтвердила збиття 57 безпілотників, ще 64 дрони-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти активізували авіаудари у межах Чернігівської області - Держприкордонслужба

Автор: 

авіація (4270) обстріл (30991) Польща (8994)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Хоробрість варта поваги.
показати весь коментар
11.02.2025 16:18 Відповісти
+3
Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну

Це як у прищавих недолітків щоразу піднімається на кожну бабу - тіко толку з того!
показати весь коментар
11.02.2025 16:11 Відповісти
+2
Понти поганяли і сіли...
показати весь коментар
11.02.2025 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"новости" аля кацапы шахеды запустили,такое себе,а бы ленту наполнитьб новостями
показати весь коментар
11.02.2025 16:11 Відповісти
Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну

Це як у прищавих недолітків щоразу піднімається на кожну бабу - тіко толку з того!
показати весь коментар
11.02.2025 16:11 Відповісти
Самим не смiшно???
показати весь коментар
11.02.2025 16:11 Відповісти
Хоробрість варта поваги.
показати весь коментар
11.02.2025 16:18 Відповісти
У поляків тепер дефіцит на снодійні
показати весь коментар
11.02.2025 16:22 Відповісти
Понти поганяли і сіли...
показати весь коментар
11.02.2025 16:34 Відповісти
Любители воздушных селфи,а могли бы хоть приграничные области прикрыть с своего воздушного пространства.
показати весь коментар
11.02.2025 16:43 Відповісти
Та ну, а раптом ескалація?
показати весь коментар
11.02.2025 16:58 Відповісти
Паляки вміють... Літовища є... Самольоти є... Рокєти... Є.... Томатів не є...
показати весь коментар
11.02.2025 19:26 Відповісти
 
 