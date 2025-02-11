Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну

Сьогодні вранці, 11 лютого, в Польщі піднімали в повітря винищувачі F-16 у відповідь на масштабну ракетну та дронову атаку Росії по території України.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у зв’язку з нападом Російської Федерації на об’єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться у повідомленні командування ЗС Польщі.

Як повідомляється, ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, що межують із загрозливими територіями. Польська та союзницька авіація перебували у бойовій готовності.

Військове командування Польщі запевнило, що ретельно відстежує ситуацію, а підпорядковані сили та засоби готові до негайного реагування у разі загрози.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Українська ППО підтвердила збиття 57 безпілотників, ще 64 дрони-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

