Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну
Сьогодні вранці, 11 лютого, в Польщі піднімали в повітря винищувачі F-16 у відповідь на масштабну ракетну та дронову атаку Росії по території України.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага, у зв’язку з нападом Російської Федерації на об’єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться у повідомленні командування ЗС Польщі.
Як повідомляється, ці заходи були спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, що межують із загрозливими територіями. Польська та союзницька авіація перебували у бойовій готовності.
Військове командування Польщі запевнило, що ретельно відстежує ситуацію, а підпорядковані сили та засоби готові до негайного реагування у разі загрози.
Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.
Українська ППО підтвердила збиття 57 безпілотників, ще 64 дрони-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.
