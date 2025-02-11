Вербувала в "російський світ": до 7 років ув’язнення засуджено колаборантку з Мелітополя, - Офіс Генпрокурора

Верховний Суд підтвердив вирок першій заступниці так званого "міністра освіти і науки Запорізької області", яка добровільно співпрацювала з окупаційною владою РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За участі прокурорів Офісу Генпрокурора Касаційний кримінальний суд Верховного Суду погодився з доводами обвинувачення та визнав вирок законним.

Як встановило слідство, у 2022 році мешканка Мелітополя пішла на співпрацю з окупантами й добровільно зайняла керівні посади в так званому "Департаменті освіти та науки Запорізької області". Згодом вона стала першою заступницею "міністра освіти і науки" у складі окупаційної адміністрації.

Перебуваючи на цих посадах, жінка здійснювала пропаганду проти України, дискредитувала дії української влади та нав’язувала місцевим мешканцям ідеї "російського світу".

Жінку засуджено за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 15-річною забороною на зайняття посад у державних органах і освітній сфері.

Кримінальне провадження розглядалося в порядку спеціального судового процесу за відсутності обвинуваченої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 2022 року за недбалість військових командирів відкрито 1039 кримінальних проваджень, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА