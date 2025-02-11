Із 2022 року за недбалість військових командирів відкрито 1039 кримінальних проваджень, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

З 2022 по 2024 рік в Офісі генерального прокурора зареєстрували 1039 кримінальних проваджень за недбале ставлення військових начальників до служби, проте суди винесли лише 44 вироки.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані надав Офіс генпрокурора у відповідь на запит УП.

Упродовж 2022-2024 років правоохоронці облікували 1039 кримінальних проваджень за недбале ставлення військових начальників до служби (стаття 425 ККУ).

За самовільне залишення поля бою (стаття 429 ККУ) обліковано 198 справ.

Як свідчить статистика пресцентру судової влади, кількість судових вироків за обидва злочини в десятки разів менша за загальну чисельність справ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа про прорив ворога на Харківщині: екскомандирів ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця" Грицькова і Грузевича ще не допитували, - ДБР

Упродовж 2022-2024 років суди винесли 44 вироки за недбале ставлення військових начальників до служби й 15 за самовільне залишення поля бою.

Водночас торік правоохоронці відкрили лише 31 справу щодо самовільного залишення поля бою, але суди не винесли жодного вироку.





Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

24 січня колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна взяли під варту без права внесення застави.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат екскомандира 155 бригади Рюмшина: 50 млн застави - необґрунтована сума. Максимальний розмір за цією статтею - 242 тис. грн