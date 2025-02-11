УКР
РФ може бути готова до масштабної війни з Європою через 5 років, - розвідка Данії

Розвідка Данії заявила про можливу війну РФ проти Європи

Військова загроза з боку РФ для Європи зростатиме протягом найближчих років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це свідчить оцінка Данської служби оборонної розвідки.

У розвідці заявили, що поряд з військовими діями в Україні, Росія почала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".

За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", йдеться в оцінці загрози.

"Росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", - зазначили у доповіді.

За оцінкою данської розвідки, Росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні". Якщо бойові дії в Україні припиняться, РФ приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.

Приблизно через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря, додається в оцінці.

Приблизно через п’ять років РФ може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США, йдеться в доповіді.

Водночас ці часові проміжки припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися однаковими темпами.

+4
Ми дуже занепокоєні!! Виражаємо свою стурбованість!!!
11.02.2025 17:23
+4
Це вже який раз "через 5 років"?
Не сціть у вас є 5 стаття. Є ж вона? Правда?
11.02.2025 17:23
+3
Ты хоть сам понял что написал? То есть они собирают по всем своим деревням старые УАЗы, старые мотоциклы УРАЛ, пилят крыши жигулям чтобы сделать их транспортом поля боя - а в это время в секретных заводах под Уральскими горами не менее секретные станки под управлением секретных рабочих делают а потом сразу мажут солидолом сотни, да что там сотни - тысячи танков Армата - с биотуалетом и кофеваркой. И пока на фронте вовсю гремят залпы гаубиц выпуска конца 40х годов, когда тянут на фронт пушку М-46, которую совок снял с вооружения еще в 70х годах и на которую нет даже советских 130мм снарядов - а есть только северокорейские - в тех же горах те же рабочие собирают тысячи "Коалиция-СВ", в которой разве что убрали охлаждение ствола спиртом - потому что влекло за собой ухудшение точности стрельбы и скорострельности - пока экипаж не опохмелится. А, да - еще и использование боевых роботов, которые для маскировки сделали похожими на ослов - это обкатка новейших технологий перед вторжением в Европу.
11.02.2025 17:38
Ми дуже занепокоєні!! Виражаємо свою стурбованість!!!
11.02.2025 17:23
а может и не быть
11.02.2025 17:23
Це вже який раз "через 5 років"?
Не сціть у вас є 5 стаття. Є ж вона? Правда?
11.02.2025 17:23
5 стаття є. Начебто. Але в разі чого, Орбан і Фіцо її успішно похєрять і заблокують
11.02.2025 17:46
Блд, вони Гренландію прокохали, але тями вистачає на мачню
11.02.2025 17:24
А шо з Гренландією?
11.02.2025 17:48
Поки будуть політикани при владі такі як Фіцо та Орбан , можливо ще й раніше!
11.02.2025 17:25
Такі як ці персонажі ще й свої армії на службу росіянам поставлять у самому поганому випадку.
11.02.2025 17:31
У розвідці заявили, що поряд з військовими діями в Україні, Росія почала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".
За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", йдеться в оцінці загрози.
"Росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", - зазначили у доповіді.

Тобто нову техніку вони роблять, і у нормальних кількостях.
Те, що ми її в Україні не бачимо, означає, що вони вже бачать, як перемагають нас своїм біосміттям і металобрухтом. Нормальні війська та техніку вони припасають для НАТО.
11.02.2025 17:26
"Армати" з "Орєшніками"? Так, ми вже в курсі
11.02.2025 17:29
Краще бути готовим, ніж потім удівляться. Бо русня любить удівлять.
Я б на їх місці так і зробив.
Сюди - сміття для самоочистки з приємним бонусом у вигляді нових територій, а все новеньке - для Європи.
Якщо росія впевнено переможе тут, їй воювати з Європою і не треба буде. Достатньо показати свою оновлену армію і суворо запитати "рєфєрєндум - ілі как на бившєй Украінє?".
11.02.2025 17:33
пока это убожество ипеться в 2,5 областях уже 4 год пойдет.если без поддержки китая кацапню размотают за 2 недели а то и раньше ,в глобальной войне,это ничтожный биомусор просто закидают ракетами,все те продвижения на бамбасе благодаря кабам и фаршу,все это нивелируеться в 4-5 больше авиа нато(при учете америки конечно ) но думаю рыжего мурчика до того времени уже снимут.
11.02.2025 17:38
Я б все ж не розслаблявся, зовсім.
росія - доволі закрита структура. І військові заводи ми їм майже не пошкодили.
Вони працюють в три-чотири зміни. Але продукції на полі бою ми майже не бачимо.
Отже...
11.02.2025 17:41
Бачив нещодавно новітню зброю впк росії, бойовий ішак і модернізовані жигулі копейка з мангалом. Ви про цю зброю?
11.02.2025 17:55
Вони можуть прийняти стратегію закидати нас сміттям, поки Трамп не нагне зєлю на пєрєговори на іх условіях.
Краще готуватись, ніж потім обсиратись.
11.02.2025 18:00
ох уж єти надувания щек.одни типа бравурные на ослах вторые типа делают вид что испугались.прям театр юного зрителя,запад понял все за аналоговнеты еще в 22-23 годах,но пускай стращяют,хоть фаршевыми атаками бабло то надо чтоб выделялось на армии
11.02.2025 17:30
РФ закупила у Європи та Китаю верстати для виробництва зброї на $18 млрд
Ці верстати всі на оборонку працюють.
11.02.2025 17:35
Ты хоть сам понял что написал? То есть они собирают по всем своим деревням старые УАЗы, старые мотоциклы УРАЛ, пилят крыши жигулям чтобы сделать их транспортом поля боя - а в это время в секретных заводах под Уральскими горами не менее секретные станки под управлением секретных рабочих делают а потом сразу мажут солидолом сотни, да что там сотни - тысячи танков Армата - с биотуалетом и кофеваркой. И пока на фронте вовсю гремят залпы гаубиц выпуска конца 40х годов, когда тянут на фронт пушку М-46, которую совок снял с вооружения еще в 70х годах и на которую нет даже советских 130мм снарядов - а есть только северокорейские - в тех же горах те же рабочие собирают тысячи "Коалиция-СВ", в которой разве что убрали охлаждение ствола спиртом - потому что влекло за собой ухудшение точности стрельбы и скорострельности - пока экипаж не опохмелится. А, да - еще и использование боевых роботов, которые для маскировки сделали похожими на ослов - это обкатка новейших технологий перед вторжением в Европу.
11.02.2025 17:38
дай человеку позрадойобить....картины мощщщиии фаршевой армии уже нарисовал а тут такие обломы.
11.02.2025 17:40
Я знаю, що росія любить "удівлять". Це у них десь приблизно такий самий фетіш, як і прірастаніє зємєль.
І на місці русні, з їх пихатістю, я б так і зробив.
Чьто іх там, тєх хохлов, осталось? Мусором потіхоньку закідаєм, на пєрєговорах нагньом. В нашіх головах ми ужє виігралі ету войну, впєрєді - Варшава і Нарва.
11.02.2025 17:44
Нету у них никаких далеко идущих планов. Им бы только ночь простоять да день продержаться - а дальше вдруг что то да поменяется. Даже кацапам сейчас прекрасно понятно что то что сейчас происходит на поле боя - не выгодно им же в первую очередь. Те территориальные приобретения, которые они с трудом но получают - стоят очень дорого, и мясом и техникой. А то что приобретается - оно вообще в течении десятилетий не будет пригодно ни к чему. Разве что пилить все на металлолом, предварительно вложив миллиарды в разминирование. Восстанавливать там нечего, да никто этого и не будет делать - там на долгие-долгие годы мертвая земля.
11.02.2025 17:51
Планов громадьйо - це теж про русню. Вони просто обожнюють всякі стратегії та концепції.
Не дарма у них кожний алкаш - то Сократ і Макіавеллі в одному флаконі. Вірніше, після другої пляшки.
Плани у них якраз є. Он вони на 2030 рік надрочують. Тіпа вийдуть на рові рубежі-горизонти. Були навіть сюди забігаючі, що про нього торочили.
11.02.2025 17:54
ну не знаю як за п'ять років,
а от "гамнешніком" по Європі @уйло може вже зараз запіндюрити
я б на місці Європи не розслаблявся
11.02.2025 17:26
Навіщо Данії розвідка?
11.02.2025 17:28
Через п'ять років кацапські недобитки на віслюках нападуть на НАТО.
11.02.2025 17:29
То на що ти чекаєш Європо? Допоможи Україні зараз розбити та нечисть і попередь війну на своїх землях. Ну невже це не очевидно і не логічно. У іншому разі ти Європо отримаєш Бахмут і Авдієвку і в результаті ляжеш під московію на десятиріччя вперед. Але чи працює логіка в ********* світі? Я сумніваюся. Виходячи з результатів виборів в Україні у 2019 і в Америці у 2024 ми приречені.
11.02.2025 17:29
Американці мабуть думають, що вони далеко і їх не дістане.
11.02.2025 17:30
Особливо якщо європейські виборці виберуть проросійських або просто мирних голубів
ідіотів політиків, то росіянам і воювати не прийдеться. Заведуть контингент у менш лояльні до них країни, а симпатиків підвищать щоб розправлялися з усіма, хто проти російського панування у Європі.
11.02.2025 17:29
смешно читать про панування економического карлика с 1.5-2% ввп мирового,это просто адекдот
11.02.2025 17:32
Так смішно. Там одні чмобіки, яких однією лівою рукою можна перемогти. І політики там всі тупі.

Я про те, що для того щоб привести собі лояльних людей до влади у країнах ЄС не так багато грошей потрібно.
11.02.2025 17:35
То може пора оту загрозу знищити в зародку! І зробити це всім! Україна сама не справиться..
11.02.2025 17:30
Сикуни, то дуиайте, що краще - розвалити ********* зараз, чи чекати, коли ботокс попре на вас через 5 років.
11.02.2025 17:31
Не розглядаєте варіант, коли за пєчєнькі поїдуть туземці з Африки, і зовсім не до Європи?
11.02.2025 17:36
Замість того, щоб приколихувати своїх виборців, Європа мала б зібратись в один міцний кулак і помогти нам завалити монстра. І так, аби він борсався у власних фекаліях і вже ніколи не зміг встати.
11.02.2025 17:33
добре санкції працюють.
навіть ті хто їх вводить обкакуються, від їх дії
ЄС ці 5 років нічого не збирається робити???
11.02.2025 17:36
Бо треба було в 22 році не соплі жувати, а дати в рило сцарю, який тоді ще не пересвідчився у сцикунстві та недієздатності Заходу і НАТО. Тепер вже фсьо, з допомогою Трумпа, ***** і Європу пошматує. Туди вам і дорога, куколди, будете згадувати, як жували соплі в Україні.
11.02.2025 17:39
Дійсно якби вони тоді не затримували допомогу, доприкладу навіть совкові міги від поляків перегнали щоб нам випадково не дістались... орківська армія реально в 22 році могла отримати серйозну поразку, та хто знає як б воно було в самій раші, і які б політичні процеси там відбулись.....

Хоча тут і часткова наша вина, коли відмовились від лендлізу...
11.02.2025 17:56
Ви цей розвід отримали від кацапів,ну тоді слів немає просто очікуйте.....
11.02.2025 17:44
А це означає, що Данія не вірить в перемогу України. Прикро.
11.02.2025 18:08
Добре що такі новини в них стають на порядку денному.Може вже дійде,що війну треба попередити,а це розвалити рашку зараз,а там писатимете про порушення прав людей в рашці,голодних дітей,проституцію неповнолінют там і т.д)))
11.02.2025 18:20
 
 