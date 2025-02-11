РФ може бути готова до масштабної війни з Європою через 5 років, - розвідка Данії

Військова загроза з боку РФ для Європи зростатиме протягом найближчих років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це свідчить оцінка Данської служби оборонної розвідки.

У розвідці заявили, що поряд з військовими діями в Україні, Росія почала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".

За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", йдеться в оцінці загрози.

"Росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", - зазначили у доповіді.

За оцінкою данської розвідки, Росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні". Якщо бойові дії в Україні припиняться, РФ приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.

Приблизно через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря, додається в оцінці.

Приблизно через п’ять років РФ може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США, йдеться в доповіді.

Водночас ці часові проміжки припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися однаковими темпами.

