РФ може бути готова до масштабної війни з Європою через 5 років, - розвідка Данії
Військова загроза з боку РФ для Європи зростатиме протягом найближчих років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це свідчить оцінка Данської служби оборонної розвідки.
У розвідці заявили, що поряд з військовими діями в Україні, Росія почала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".
За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", йдеться в оцінці загрози.
"Росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", - зазначили у доповіді.
За оцінкою данської розвідки, Росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні". Якщо бойові дії в Україні припиняться, РФ приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.
Приблизно через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря, додається в оцінці.
Приблизно через п’ять років РФ може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США, йдеться в доповіді.
Водночас ці часові проміжки припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися однаковими темпами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не сціть у вас є 5 стаття. Є ж вона? Правда?
За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", йдеться в оцінці загрози.
"Росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", - зазначили у доповіді.
Тобто нову техніку вони роблять, і у нормальних кількостях.
Те, що ми її в Україні не бачимо, означає, що вони вже бачать, як перемагають нас своїм біосміттям і металобрухтом. Нормальні війська та техніку вони припасають для НАТО.
Я б на їх місці так і зробив.
Сюди - сміття для самоочистки з приємним бонусом у вигляді нових територій, а все новеньке - для Європи.
Якщо росія впевнено переможе тут, їй воювати з Європою і не треба буде. Достатньо показати свою оновлену армію і суворо запитати "рєфєрєндум - ілі как на бившєй Украінє?".
росія - доволі закрита структура. І військові заводи ми їм майже не пошкодили.
Вони працюють в три-чотири зміни. Але продукції на полі бою ми майже не бачимо.
Отже...
Краще готуватись, ніж потім обсиратись.
Ці верстати всі на оборонку працюють.
І на місці русні, з їх пихатістю, я б так і зробив.
Чьто іх там, тєх хохлов, осталось? Мусором потіхоньку закідаєм, на пєрєговорах нагньом. В нашіх головах ми ужє виігралі ету войну, впєрєді - Варшава і Нарва.
Не дарма у них кожний алкаш - то Сократ і Макіавеллі в одному флаконі. Вірніше, після другої пляшки.
Плани у них якраз є. Он вони на 2030 рік надрочують. Тіпа вийдуть на рові рубежі-горизонти. Були навіть сюди забігаючі, що про нього торочили.
а от "гамнешніком" по Європі @уйло може вже зараз запіндюрити
я б на місці Європи не розслаблявся
мирних голубів
ідіотів політиків, то росіянам і воювати не прийдеться. Заведуть контингент у менш лояльні до них країни, а симпатиків підвищать щоб розправлялися з усіма, хто проти російського панування у Європі.
Я про те, що для того щоб привести собі лояльних людей до влади у країнах ЄС не так багато грошей потрібно.
навіть ті хто їх вводить обкакуються, від їх дії
ЄС ці 5 років нічого не збирається робити???
Хоча тут і часткова наша вина, коли відмовились від лендлізу...