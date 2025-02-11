УКР
5 238 74

Китай пропонує країнам фінансування програм замість USAID, - Politico

США та Китай

Китай пропонує країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення Дональда Трампа припинити діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як пише Politico, китайські чиновники вже повідомили уряду Непалу, стратегічно важливої для Пекіна країни на південних схилах Гімалаїв між Індією і Китаєм, про готовність їх країни замінити програми USAID власними проєктами розвитку.

Представники Островів Кука, архіпелагу в Індо-Тихоокеанському регіоні, на чолі з прем’єр-міністром Марком Брауном цього тижня відвідають Китай, щоб підписати угоду про поглиблення торгово-економічного співробітництва, включаючи збільшення китайських інвестицій у розвиток інфраструктури в острівній державі.

У Колумбії неурядові організації повідомляють про зацікавленість Китаю у тому, щоб замінити заморожені програми USAID у країні. Минулого року Колумбія отримала від USAID близько 385 млн доларів.

Зазначається, що такі дії Пекіна свідчать про намір скористатися ситуацією та якнайшвидше спробувати витіснити США з країн і регіонів, важливих Китаю для просування власних інтересів.

Також читайте: США переглядають іноземну допомогу, але не відмовляються від підтримки, - Рубіо

Конгресмени від Демократичної партії у Палаті представників США розробили стратегію, щоб пояснити адміністрації Трампа щодо потенційного посилення Китаю через замороження зовнішньої допомоги США. Однак республіканці у Палаті представників не виступають на захист USAID та відновлення допомоги.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.

+34
Що і треба було довести. Доки Трамп буде плекати свої бздури - свято місце пустим не буває...
показати весь коментар
11.02.2025 17:42
+18
Трамп вистрелив собі не в ноги… В голову вистрелив!!!🦦
показати весь коментар
11.02.2025 17:43
+14
Я так і знав. Він зараз перекупить весь світ. Донні виглядатиме дуже жалюгідно.
показати весь коментар
11.02.2025 17:43
Китай теж не буде фінансувати усякі "форуми, круглі столи, конференції" та іншу пустопорожну балаканину для викачування грошей. Там не ідійоти керують.
показати весь коментар
11.02.2025 17:45
Китай дасть гроші, а замість ФКСК змусить робити справу.
показати весь коментар
11.02.2025 17:47
І всяку херню також - заради або компромату, або банального присажування на фінансову "голку" (формування залежності) теж буде фінансувати
показати весь коментар
11.02.2025 18:08
Сумніваюсь. Навіщо дилеру наркоман, котрий не нестиме йому гроші, а лише проситиме дозу надурняк?
показати весь коментар
11.02.2025 18:10
Так той наркоман займає або певну посаду, або має вплив на думки пипла в тій місцині. Наприклад: чинуши в Україні які отримували кошти на будівництво чогось там або Бігус та Шабуні, яки "мочили" опонентів вазеленского
показати весь коментар
11.02.2025 18:15
Ну то це ж далеко не те, що я описав вище. А вище було про саміти, делегації, круглі столи, форуми і т.д., котрі просто імітують бурхливу діяльність і ні на що не впливають.
показати весь коментар
11.02.2025 18:31
Китай у цьому плані "цікавий" спонсор. Він дає гроші практично без звіту. Але ціль Китаю зовсім інша - він корумпує актив країни, а потім використовує у своїх цілях.
показати весь коментар
11.02.2025 18:12
В "яблучко".
показати весь коментар
11.02.2025 18:16
АГРОХЛАМІДІЯ ГИКНУВ І ЗНОВУ НАПЯЛИВ КЕПКУ хОШЕМІНА.
показати весь коментар
11.02.2025 18:33
Так китайська політика давно відома: він заганяє країни в фінансову залежність, а потім бере територіями та копалинами, або ще чимось, що його цікавить. А туди, де нічого цікавого нема, хрен він дасть копійку.
показати весь коментар
11.02.2025 18:28
показати весь коментар
11.02.2025 18:36
США повертаються до доктрини Монро.
показати весь коментар
11.02.2025 17:55
Навпаки. Ця доктріна полягає в тому, що Європі та іншим заборонено виявляти цікавість до Латинської Америки: то виключно сфера їнтересів США. А тепер Китаї купить її теж.
показати весь коментар
11.02.2025 18:01
Мабуть так. США доведеться обмежитися Канадою, Панамою і Гренландією.
показати весь коментар
11.02.2025 18:16
А в результаті хоч би самі штати залишилися
показати весь коментар
11.02.2025 18:54
у вухо?
показати весь коментар
11.02.2025 17:56
в вухо !
показати весь коментар
11.02.2025 18:06
це виявилось зовсім не смертельним. Там була просто кістка.
показати весь коментар
11.02.2025 18:37
яка кістка у трампа? там вата ********** і маск овська.
показати весь коментар
11.02.2025 18:59
В долар він вистрелив і, якщо конгресмени не приведуть ідіота до тями, накриє той долар піз юанем, а разом з ним і економіку США.
показати весь коментар
11.02.2025 21:10
А ось і підтвердження, китайози вже тягнуть свою ковдру https://censor.net/ua/news/3535199/kytayi-proponuye-dopomogu-********-zamist-usaid
показати весь коментар
11.02.2025 21:38
Парапампа....
показати весь коментар
11.02.2025 17:44
Маск, ховайся! Трампончик йде за батогом!
показати весь коментар
11.02.2025 17:45
Врешті решт сі і маска купить...
показати весь коментар
11.02.2025 17:48
Додік як Вальодья, сдаст країну відпрацьовуючи гроши замовника.
показати весь коментар
11.02.2025 17:45
Цім Китайці сказали Маску,що він ЛАЙНО !
показати весь коментар
11.02.2025 17:45
хотів написати про лайно цікавішу думку, але забанять.
показати весь коментар
11.02.2025 17:57
А вісь і Він - безкоштовний сир,)
показати весь коментар
11.02.2025 17:46
Маск буде задоволений. «Я ж китайській»- так він сказав Трампу.
показати весь коментар
11.02.2025 17:46
Так, це вже America great again, чи все ще ні?
Терміново потрібна пояснювальна бригада.
Кук, Секон - ви де?
Давно не бачив, аж засумував.
Хоча, здогадуюсь, де вони зараз.
показати весь коментар
11.02.2025 17:46
Шабуніни з Бігусами всілякими вже зацікавилися?))
показати весь коментар
11.02.2025 17:46
а какая разніца?
слідкуємо по дописам та розслідуванням.
показати весь коментар
11.02.2025 17:59
Там уже Бігусу власник Трухи задонатив, тому так, слідкуємо))
показати весь коментар
11.02.2025 18:26
лайно до лайна.
показати весь коментар
11.02.2025 18:38
Ну я розумію Трамп - надутий тупий індюк не прораховує на крок вперед.
Але оте зігуюче чмо, з IQ 150, воно то прекрасно розуміє що робить.
Робіть висновки, короч....
показати весь коментар
11.02.2025 17:47
Логічний крок...Якщо Донні-Золотий чубчик ще трохи покуралесить у Вашингтоні, символ амеродемократії статую Свободи прийдеться перевозити у Шанхай...
показати весь коментар
11.02.2025 17:47
чого і варто було чекати !!!

бо USAID був створений як інструмент м'якої сили США в країнах третього світу Джоном Кеннеді, щоб не пускати коммі

рудий ідіот робить все щоб "зробити Америку знову малою"

.
показати весь коментар
11.02.2025 17:47
Не проти того щоб спідозних і трансвеститів рятував Китай, а не США.
показати весь коментар
11.02.2025 17:48
ти дурник.
показати весь коментар
11.02.2025 17:50
просто пласкозємєльщік. Там повно таких.
показати весь коментар
11.02.2025 18:40
Діло в тому що це не просто благодійність. А це вплив на цілі країни, на свідомість народу і на чиновників. Ви це зрозумієте черз пару десятиліть коли вилізете зі своєї нори і побачите що світ і герої в ньому інші.
показати весь коментар
11.02.2025 17:53
Китай таким чином вже спонсорує режими в Північній Кореї, Ірані, Расіянії, тепер таких режимів стане більше. Можеш порадіти бо "спідозних і трансвеститів" там не буде
показати весь коментар
11.02.2025 18:30
Та нехай живуть як хочуть. На*** ви їм в мамаші набиваєтеся. Своїх проблем мало?
показати весь коментар
11.02.2025 18:41
чув щось про многоходовочку путіна? не буду перечисляти всі ті кроки, але на фінальному кроці росія та китай приготують пекінську утку із США. це в них записано на рівні генетичного коду.
показати весь коментар
11.02.2025 18:46
Від такого допомагає шапочка із фольги.
показати весь коментар
11.02.2025 18:53
Хочете сказати щось накшталт "Ну і що, що по вам летять іранські шахеди та північнокорейські ракети та снаряди..."
показати весь коментар
11.02.2025 22:35
Про що я і казав. Китай з радістю займе місце США в світі. А Тампон працює на Китай і Сосію і ставить США раком а не робить США великими
показати весь коментар
11.02.2025 17:48
М-да.. ,,, Заміна грошей на "мултьки... це "круто."...
показати весь коментар
11.02.2025 17:49
трамп кретин думав, що він робитиме з тою массою баксів, яка розходилась по світу допомогою та
показати весь коментар
11.02.2025 17:49 Відповісти
США врятує лише швидка смерть Трампа.
показати весь коментар
11.02.2025 17:51 Відповісти
Трамп замість того щоб зменшити вплив китайської диктатури,робіть її ще сильнішою.Бє по Канаді,Європі. Головне що підписав указ про повернення платикових трубочок в Білий Дім
показати весь коментар
11.02.2025 17:53 Відповісти
А якя були до того? Макаронні?
показати весь коментар
11.02.2025 18:56 Відповісти
Китай врізав ляпаса творцю золотої ери в Америці
показати весь коментар
11.02.2025 17:53 Відповісти
ми наблюдаєм закат США в якісь ***** та хаос з розвалом на окремі штати. рудий кретин в дії.
показати весь коментар
11.02.2025 17:56 Відповісти
куйло мабуть таки вклався у вибори "трамбона"?Крутить рашист"трамбоном", а відтак і політикою США ,як "циган сонцем"
показати весь коментар
11.02.2025 17:57 Відповісти
Треба ж бути таким їбаньком рижим,щоб замість того щоб воювати з дійсно своїми ворогами такими як китай та російскими свинособками воно воює зі своїми союзниками🤡 а потім залишиться сам на сам з вісью зла коли союзників не стане.америка сама риє собі могилу
показати весь коментар
11.02.2025 18:01 Відповісти
американська софт повер стає маленькою як яйця ескімоса на морозі.
показати весь коментар
11.02.2025 18:03 Відповісти
"Коррупция" - говорили они (трамписты). Ну так занимайтесь коррупцией, если она есть. Но нет, у вас же другая задача - полностью сломать инструмент мягкой силы США. А "коррупция, неэффективное расходование средств" и т.д. - это только предлог, отмазка, ширма. Выгодоприобретатели от всего этого - Китай и рашka, ради которых трамп и маск стараются изо всех сил. За оставшуюся каденцию рыжего США ухайдокают так, что к прежнему уровню уже будет невозможно вернуться.
показати весь коментар
11.02.2025 18:06 Відповісти
Ха А я ж казав що таке й буде . Країни і організації яких своєю тупоголовою політикою відштовхне США - перебіжать до Китаю . Під його вплив .
Це тільки початок .
показати весь коментар
11.02.2025 18:22 Відповісти
ну так. звідки заберуться США - туди одразу зайде китай. в китаї всі бачитимуть стабільність та захист, та будуть переходити на юань.
тупорильний маск цього навіть не розуміє, або занадто добре розуміє, та тоді він грає не на стороні США.
показати весь коментар
11.02.2025 21:03 Відповісти
Китай аплодує Трампу стоячи! Навіщо Китаю воювати з Америкою за якісь світові зони впливу, якщо іх вона просто мовчки лишає та віддає......Це якесь Де-жа-вю.... Казати на весь світ одне, а робити зовсім інше.....
показати весь коментар
11.02.2025 18:24 Відповісти
Китай через Маска і подібних агентів проплатив вибори Трампона
показати весь коментар
11.02.2025 18:31 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 18:34 Відповісти
І їхню пропозицію приймуть.
Переорієнтуються на Китай, долар походу втопиться
Америка буде знищена
показати весь коментар
11.02.2025 18:40 Відповісти
у кожного свої піаністи. Просто прийдеться потерпіти чотири рочки. Хоча вже трохи менше.
показати весь коментар
11.02.2025 19:04 Відповісти
я замітив цікаву залежність від українського вибору у 2019 році. все пішло ще з грудня 19 року у парижі. згорів храм, у 20 році в омані помер султан, 22 році кривава війна, у 25 році трамп в сша, якесь божевілля, маск став наці і я вважаю, що це божевілля продовжиться у світі поки президентом буде зеленський в Україні.
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти
Трамп кончений, зробив Америку смол егейн, лох
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти
Китаёзо хочет поработить весь мир, конечно, среди третьесортных недостран найдутся желающие халявных, как они подумают, денег, да только расплата будет горькой.

Америка и Европа до конца так и не поняли всей опасности, которую для мира представляет быдлостан и китаёзо, поймут, да будет поздно.
показати весь коментар
11.02.2025 19:25 Відповісти
как тебе такое илона маск?
показати весь коментар
11.02.2025 19:57 Відповісти
ілона маскова кида зіги перед селфі палкой )
показати весь коментар
11.02.2025 21:06 Відповісти
треба домовлятися з китаєм і йти від сша. Гірше вже не буде
показати весь коментар
12.02.2025 00:46 Відповісти
 
 