Китай пропонує країнам фінансування програм замість USAID, - Politico
Китай пропонує країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення Дональда Трампа припинити діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як пише Politico, китайські чиновники вже повідомили уряду Непалу, стратегічно важливої для Пекіна країни на південних схилах Гімалаїв між Індією і Китаєм, про готовність їх країни замінити програми USAID власними проєктами розвитку.
Представники Островів Кука, архіпелагу в Індо-Тихоокеанському регіоні, на чолі з прем’єр-міністром Марком Брауном цього тижня відвідають Китай, щоб підписати угоду про поглиблення торгово-економічного співробітництва, включаючи збільшення китайських інвестицій у розвиток інфраструктури в острівній державі.
У Колумбії неурядові організації повідомляють про зацікавленість Китаю у тому, щоб замінити заморожені програми USAID у країні. Минулого року Колумбія отримала від USAID близько 385 млн доларів.
Зазначається, що такі дії Пекіна свідчать про намір скористатися ситуацією та якнайшвидше спробувати витіснити США з країн і регіонів, важливих Китаю для просування власних інтересів.
Конгресмени від Демократичної партії у Палаті представників США розробили стратегію, щоб пояснити адміністрації Трампа щодо потенційного посилення Китаю через замороження зовнішньої допомоги США. Однак республіканці у Палаті представників не виступають на захист USAID та відновлення допомоги.
Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пізюанем, а разом з ним і економіку США.
Терміново потрібна пояснювальна бригада.
Кук, Секон - ви де?
Давно не бачив, аж засумував.
Хоча, здогадуюсь, де вони зараз.
слідкуємо по дописам та розслідуванням.
Але оте зігуюче чмо, з IQ 150, воно то прекрасно розуміє що робить.
Робіть висновки, короч....
бо USAID був створений як інструмент м'якої сили США в країнах третього світу Джоном Кеннеді, щоб не пускати коммі
рудий ідіот робить все щоб "зробити Америку знову малою"
.
Це тільки початок .
тупорильний маск цього навіть не розуміє, або занадто добре розуміє, та тоді він грає не на стороні США.
Переорієнтуються на Китай, долар походу втопиться
Америка буде знищена
Америка и Европа до конца так и не поняли всей опасности, которую для мира представляет быдлостан и китаёзо, поймут, да будет поздно.