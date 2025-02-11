Через пошкодження розподільчих мереж: у Дніпрі застосували екстрені відключення електроенергії

У вівторок, 11 лютого, у Дніпрі застосовуються екстрені відключення. Причина - пошкодження розподільчих мереж.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження розподільчих мереж в місті Дніпрі застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 11 лютого через масовану ракетну атаку ворога застосовувалися аварійні відключення світла.

