Через пошкодження розподільчих мереж: у Дніпрі застосували екстрені відключення електроенергії

відключення світла у Дніпрі

У вівторок, 11 лютого, у Дніпрі застосовуються екстрені відключення. Причина - пошкодження розподільчих мереж.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Через пошкодження розподільчих мереж в місті Дніпрі застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 11 лютого через масовану ракетну атаку ворога застосовувалися аварійні відключення світла.

Читайте також: У середу знову діятимуть обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу, – "Укренерго"

Дніпро (3366) ДТЕК (2002) відключення світла (1113)
