Через пошкодження розподільчих мереж: у Дніпрі застосували екстрені відключення електроенергії
У вівторок, 11 лютого, у Дніпрі застосовуються екстрені відключення. Причина - пошкодження розподільчих мереж.
Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Через пошкодження розподільчих мереж в місті Дніпрі застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 11 лютого через масовану ракетну атаку ворога застосовувалися аварійні відключення світла.
