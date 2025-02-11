У середу знову діятимуть обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу, – "Укренерго"

Завтра, 12 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування обмежень буде таким:

07:00 – 11:00,

15:00 – 21:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів уналслідок російських ракетно-дронових атак. [...] Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону в соцмережах", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, вранці 11 лютого вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Згодом, після стабілізації ситуації в енергосистемі, відключення були скасовані.

Утім, для збалансування енергосистеми з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.