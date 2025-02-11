"Укренерго" скасувало аварійні відключення, але обмеження діють для бізнесу

Застосовані вранці аварійні відключення електроенергії вже скасовані, але графіки обмеження потужності діють для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики – вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Утім, для збалансування енергосистеми – сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як наголосили в "Укренерго", для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Водночас є необхідність "у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби", додали в компанії.

Також зазначається, що в Україні продовжує зростати рівень споживання електроенергії. Так, станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Цьому сприяло встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня.

Як повідомлялося, 10 лютого, з 06:00 до 21:00, застосовувалися обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.