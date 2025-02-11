Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу

У вівторок, 11 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу.

Про це в соцмережі Facebook повідомила пресслужба АП ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляційна палата, 11 лютого, залишала в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23.01.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вищезгадане рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Читайте також: Очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу звільнять у березні, нарахування зарплати їй припинили в жовтні, - ЗМІ

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

Читайте також: Прокурори шукають гроші й нерухомість екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупи в Україні та за кордоном. Конфіскація можлива лише після рішення суду, - САП