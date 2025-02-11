Країни Європи та Канада у 2024 році надали Україні більше допомоги, ніж США, - НАТО
Країни НАТО перевищили власну мету й надали Україні понад 50 мільярдів євро допомоги у 2024 році. Понад половина цієї допомоги надійшла від країн Європи та Канади. Решту надали США.
Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
На Вашингтонському саміті НАТО у липні 2024 року країни Альянсу зобов’язалися разом надати щонайменше 40 мільярдів євро на підтримку України у відсічі російській агресії. Таке безпекове фінансування мало відбутися "на основі пропорційних внесків", здійснених "протягом наступного року".
За словами Гарт, генеральний секретар НАТО Марк Рютте "наразі підтвердив, що союзники перевищили це зобов’язання, надавши понад 50 мільярдів євро допомоги Україні у 2024 році". "Понад половина цього надійшла від європейських союзників і Канади", - додала вона, не пояснивши, як саме були зроблені ці розрахунки.
Ця заява речниці НАТО з’явилася на тлі вимог президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації до європейських країн, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря підтримки України.
