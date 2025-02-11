УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9405 відвідувачів онлайн
Новини
2 144 11

Країни Європи та Канада у 2024 році надали Україні більше допомоги, ніж США, - НАТО

військова допомога від Канади

Країни НАТО перевищили власну мету й надали Україні понад 50 мільярдів євро допомоги у 2024 році. Понад половина цієї допомоги надійшла від країн Європи та Канади. Решту надали США.

Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На Вашингтонському саміті НАТО у липні 2024 року країни Альянсу зобов’язалися разом надати щонайменше 40 мільярдів євро на підтримку України у відсічі російській агресії. Таке безпекове фінансування мало відбутися "на основі пропорційних внесків", здійснених "протягом наступного року".

За словами Гарт, генеральний секретар НАТО Марк Рютте "наразі підтвердив, що союзники перевищили це зобов’язання, надавши понад 50 мільярдів євро допомоги Україні у 2024 році". "Понад половина цього надійшла від європейських союзників і Канади", - додала вона, не пояснивши, як саме були зроблені ці розрахунки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО готове забезпечити підтримку України у разі відмови США, - голова військового комітету Альянсу Драгоне

Ця заява речниці НАТО з’явилася на тлі вимог президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації до європейських країн, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря підтримки України.

Автор: 

Канада (2267) НАТО (6808) допомога (8760) Євросоюз (14174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
В по совпадєнію країни ЕС і Канада у товаріща Трампа тепер злєйші врагі.

На відміну від розумного хлопця кон-чен-ира і товаріща ху-йла який у Трампуші тепер на аватарі в твіттері...
показати весь коментар
11.02.2025 20:22 Відповісти
+2
цитувати задорнова - це треба бути відверто руснявою болотною істотою

а ще захід розмінував чонгар та азов, будував дороги замість збільшення армії..
показати весь коментар
11.02.2025 20:59 Відповісти
+2
блажен холуй And And коли веруєт .. він може бути громадянином Марсу - але як людина була гівном.

не переймайся - ти на тому же рівні, поряд зі своїм ідолом
показати весь коментар
11.02.2025 21:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В по совпадєнію країни ЕС і Канада у товаріща Трампа тепер злєйші врагі.

На відміну від розумного хлопця кон-чен-ира і товаріща ху-йла який у Трампуші тепер на аватарі в твіттері...
показати весь коментар
11.02.2025 20:22 Відповісти
Піськами міряются. А як звічтно
показати весь коментар
11.02.2025 20:26 Відповісти
Трамп надав 23 джавеліни у 1812, а Байден не дав ленд лізу Отак!
показати весь коментар
11.02.2025 20:26 Відповісти
Україна ніколи не просила багато зброї, грошей.

Україна просила ВЧАСНО давати зброю і гроші.

Якби давали вчасно, це б коштувало в десять раз дешевше.

Західний світ туповатий, як і писав Задорнов, у них немає мужицької смекалки, вони як роботи, все по інструкціям, у них є офісний інтелект, вуличного інтелекту немає, ходячі тормози.
показати весь коментар
11.02.2025 20:55 Відповісти
цитувати задорнова - це треба бути відверто руснявою болотною істотою

а ще захід розмінував чонгар та азов, будував дороги замість збільшення армії..
показати весь коментар
11.02.2025 20:59 Відповісти
Задорнов побув квасним ватніком не так довго, щоб його так ненавидіти. Три роки всього, він помер в 2017.
Задорнов громадянин Латвії до речі.

Захід симулював підтримку України, знаючи, що у нас помре багато людей, їм було все рівно.

Взимку 2022 року, вийшла стаття в Bild, про якій говорились, що західні лідери дійшли згоди, що треба дати Зеленському зрозуміти, що війну виграти не можна, щоб уникнути ескалації з росією, но про це публічно не говорити.
показати весь коментар
11.02.2025 21:30 Відповісти
блажен холуй And And коли веруєт .. він може бути громадянином Марсу - але як людина була гівном.

не переймайся - ти на тому же рівні, поряд зі своїм ідолом
показати весь коментар
11.02.2025 21:44 Відповісти
задорнов не мій ідол, це ти придумав

мий ноги лягай спати
показати весь коментар
11.02.2025 21:49 Відповісти
 
 