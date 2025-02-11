УКР
Угорщина відправить 1 млн євро армії Лівану замість України, - Сійярто

Петр Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна направить допомогу Лівану через Європейський фонд миру – інструмент, де угорці досі блокують виділення коштів на допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Під час візиту до Бейрута у вівторок, 11 лютого, Сійярто заявив, що Угорщина та Ліван мають дружні відносини, а Будапешт продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на сприяння спокою і стабільності в регіоні.

Він пояснив, що Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів (приблизно 991 500 євро) "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокуватиме продовження санкцій ЄС проти РФ, якщо Україна загрожуватиме нашій енергобезпеці, - Сійярто

"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", – сказав Сійярто.

Угорщина (2483) Ліван (124) допомога (8760) Україна (6181) Сійярто Петер (408)
+28
А ще запропонуйте ліванцям приїхати на ПМЖ в Угорщину.
11.02.2025 20:56 Відповісти
+23
Ізраїлю "на замєтку".

Вітьку і сціярті случайно пейджери не потрібні?
11.02.2025 21:00 Відповісти
+22
11.02.2025 20:53 Відповісти
11.02.2025 20:53 Відповісти
у брюселя нема питань?
ну, той добре.
11.02.2025 20:58 Відповісти
Нашел ☺
11.02.2025 21:13 Відповісти
але корупція лише в Україні. Зажерливі європейці її в упор не бачать
12.02.2025 00:18 Відповісти
Оце затялися - піздєц - ім там поробляно - чи шо?
11.02.2025 20:55 Відповісти
скільки коштує мадярщина ?

1 (один !!!!) міліон доларів

.
11.02.2025 21:18 Відповісти
Та хоч 1 євро - до рук не иде - песиголовець
11.02.2025 21:23 Відповісти
їм заплачено.
12.02.2025 00:19 Відповісти
веду обидам точній счет и уж за мной не пропадет
11.02.2025 20:55 Відповісти
Краще подавись своїм мільйоном прорашиський виродок.
11.02.2025 20:56 Відповісти
Твої слова та Богові у вуха... щоб забулось ,та приїхали всі обрізані, - Трамп допоможе 😝😝😝😝😝😝😜🤪
11.02.2025 21:05 Відповісти
Две они и сами чурбаны с Урала и цыгане из Индии. Кто там раньше жил в Паннонии мы даже и не знаем.
11.02.2025 21:08 Відповісти
бозе,бозе,шо рабыть?как же мы протянем)хоть бы 1 с 32 танков своих т72 нам отправили для виду,убогие
11.02.2025 20:57 Відповісти
Нехай, зквітаємося згодом....
11.02.2025 20:57 Відповісти
Кончені уйобки
11.02.2025 20:58 Відповісти
Ну з такими заявами,що пердять угроуральці, я би порадив ЄС спочатку заблокувати угорців, а якщо не дійде, то викинути нахєр з ЄС!!! Підари монголоїдні!!!
11.02.2025 21:00 Відповісти
польща може заблокувати? литва латвія естонія?
11.02.2025 21:00 Відповісти
впевнений, Ізраіль все занотував.
11.02.2025 21:08 Відповісти
Ну пісєц,пропала перемога,мадяри грошей не дадуть,а ми так довго плекали жевріючу надію на цілий мульйон орбанівських дєньжищь.
11.02.2025 21:05 Відповісти
Не орбанівських, а грошей Євросоюзу.
11.02.2025 21:40 Відповісти
Те що угорці- прихильники россійських нацистів, це знають всі. Не обов'язково це підкреслювати кожні п'ять хвилин. Від вас виродків ніхто нічого гарного не чекає.
11.02.2025 21:05 Відповісти
..
11.02.2025 21:06 Відповісти
11.02.2025 21:15 Відповісти
Не армії Лівану, а Хесболі.. Наступний транш- кинченину (майже конченому ))
11.02.2025 21:06 Відповісти
віщд вас і брати огидно
11.02.2025 21:08 Відповісти
Так вони ще й надіялися на відновлення прокачки газу їм через Україну. Але після такої заявочки треба їм ще нафту перекрити. А якщо европа буде обурюватися, то тикнути їх носом у заяву оцього!
11.02.2025 21:15 Відповісти
Шо з них взяти? вони ж уЙоббіки ... зрадники своїх батьків та дідів, яких в 1956 радянська рашка нищила разом з їхнім Будапештом. Нажаль живемо в епоху тупого примітивного бидла, що у нас що у них. У нас, під час війни з кацапами, наобирали покидька, який все своє життя просував зі сцени кацапську пропаганду, декілька років був ведучим "галубих аганьков" на центральних каналах рашки. А угорці наобирали покидька, який відкрито смокче у *****. Таке саме Фіцо в Словаччині. Примітивні холуї мріють стати "фюрерами" та "найвеличнішими лідерами", забуваючи, що історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс.
11.02.2025 21:18 Відповісти
Мадяри вам ще треба в засос з талібаном поцілуватись. Ви в Європі сама уїбанська нація.
11.02.2025 21:20 Відповісти
Так це кровні брати московитів. Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом...
11.02.2025 22:42 Відповісти
Если народу венгрии нравится их фашистское пропутлеровское правительство, то Украина должна

забыть о такой недостране, нужно порвать с ними все отношения.
11.02.2025 21:24 Відповісти
Циганва, де ви вкрали цей лям?
11.02.2025 21:31 Відповісти
Так в ЄС і вициганили, не на помідорах же заробили.
11.02.2025 21:46 Відповісти
А чого було слід чекати від фашистів -неонацистів друзів путіна? У Будапешті пройшов великий з'їзд та марш неонацистів. При Орбан таке можливе і схоже сприймається, як норма. А тепер уявіть, який би стогін стояв на болотах і в Європі, якби це відбувалося в Україні. Але коли дружня кремлю країна припускається подібного, то на росії язика засовують собі у дупу нічого не бачать. Цікаво, чи будуть якісь заяви з боку Брюсселю? Сподіваюся, що наше МЗС теж не промовчить.
Відео тут: https://www.facebook.com/100005471705377/videos/2813212658883732
11.02.2025 22:25 Відповісти
Угорщина планує озброювати Хезболу. Отаким має бути заголовок.
11.02.2025 22:36 Відповісти
От ****.
11.02.2025 22:48 Відповісти
хай краще сектору Газа передадуть. Або почнуть процедуру його покупки. Хоч поржем
12.02.2025 00:21 Відповісти
Та ці мадяри гірші за фашистів!
12.02.2025 01:20 Відповісти
Засунь собі і органу в дупу той мільйон. Це ганьба для євроспільноти.
12.02.2025 06:11 Відповісти
*****-мозголом, или как одним решением можно испортить отношения сразу с двумя странами.
12.02.2025 07:45 Відповісти
 
 