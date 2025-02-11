Угорщина відправить 1 млн євро армії Лівану замість України, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна направить допомогу Лівану через Європейський фонд миру – інструмент, де угорці досі блокують виділення коштів на допомогу Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Під час візиту до Бейрута у вівторок, 11 лютого, Сійярто заявив, що Угорщина та Ліван мають дружні відносини, а Будапешт продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на сприяння спокою і стабільності в регіоні.
Він пояснив, що Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів (приблизно 991 500 євро) "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".
"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", – сказав Сійярто.
ну, той добре.
1 (один !!!!) міліон доларів
.
Вітьку і сціярті случайно пейджери не потрібні?
забыть о такой недостране, нужно порвать с ними все отношения.
Відео тут: https://www.facebook.com/100005471705377/videos/2813212658883732