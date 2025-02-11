Угорщина відправить 1 млн євро армії Лівану замість України, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна направить допомогу Лівану через Європейський фонд миру – інструмент, де угорці досі блокують виділення коштів на допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Під час візиту до Бейрута у вівторок, 11 лютого, Сійярто заявив, що Угорщина та Ліван мають дружні відносини, а Будапешт продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на сприяння спокою і стабільності в регіоні.

Він пояснив, що Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів (приблизно 991 500 євро) "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".

"Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам", – сказав Сійярто.