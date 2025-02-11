УКР
У Конгресі готують законопроєкт, який покликаний завадити Трампу ліквідувати USAID, - Reuters

У Конгресі хочуть завадити Трампу ліквідувати USAID

Група законодавців-демократів у Конгресі США готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Дональда Трампа використовувати державні кошти для ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це у коментарі Reuters розповіла авторка законопроєкту Сара Джейкобс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, у законопроєкті йдеться про те, що USAID як незалежну агенцію можна ліквідувати лише актом Конгресу і що будь-яку реформу потрібно проводити згідно із законом.

Демократи у Конгресі заявляють, що дії президента Дональда Трампа щодо ліквідації агентства незаконні.

За словами Джейкобс, законопроєкт заборонить адміністрації використовувати державні кошти для виплати зарплат тим, хто працює над ліквідацією USAID як незалежного агентства, включаючи співробітників Департаменту ефективності уряду Ілона Маска, а також для інших витрат, таких як заклеювання стрічкою вивісок USAID.

Читайте також: Трамп підтримав Маска і доручив закрити USAID. Найбільше допомоги через нього отримувала Україна

Reuters зазначає, що хоч законопроєкт може зіткнутися з труднощами як у Палаті представників, так і в Сенаті, якщо він стане законом, держсекретар повинен буде засвідчити його дотримання впродовж 30 днів після набуття ним чинності і кожні п'ять років після цього.

"Ліквідація USAID вже є незаконною. Те, що вже робить Ілон Маск, є незаконним. Якщо вони витратять хоч один долар США, а ми знаємо, що він у них є, на його ліквідацію, це буде додатковий рівень незаконності", - заявила авторка законопроєкту.

Конгресменка додала, що "є достатньо республіканців, які в минулому заявляли, що їм небайдужа доля USAID". Вона вважає, що авторам законопроєкту вдасться знайти необхідні для його ухвалення 218 голосів.

Видання додає, що для того, щоб стати законом законопроєкт має бути ухвалений Палатою представників і Сенатом і підписаний Трампом.

Читайте також: Трамп про USAID: Корупція досягла нечуваного рівня, агентство потрібно закрити

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Згодом Маск поширив фейкове відео про те, що USAID нібито платив мільйони доларів західним зіркам для збільшення популярності президента України Володимира Зеленського.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

Читайте також: Китай пропонує країнам фінансування програм замість USAID, - Politico

законопроєкт (3718) Конгрес США (1261) USAID (217)
Топ коментарі
+9
Чи захотів би Трамп купити для українців Курщину та Кубань, які стали б непридатними для проживання росіян? Ні, бо він заперечив проти купівлі для України навіть її частини території Криму, який зробив непридатним для проживання кримських татар російський терорист путін.
Чому Нетаньягу може заручитися злочинною підтримкою, яка порушує міжнародне право, американського Президента Трампа етнічних чисток сектора Газа заради відновлення біблійної справедливості єврейських поселень на Близькому Сході, а кримські татари не мають права очистити окупований Крим від російських розбійників, які поселилися в татарський дім?
Чи не станеться так, що невдовзі Камалла Гарріс зможе цілком резонно закликати своїх співвітчизників в американських резерваціях вдатись до відновлення історичної справедливості і визнати Америку непридатною для проживання Трампа та інших нащадків мореплавців Христофора Колумба і Амеріго Веспуччі та виселити їх на льодовик Гренландію?
11.02.2025 21:09 Відповісти
+3
Это только начало, я думаю, понимающие люди уже поняли, что Трамп, это не только проблема Америки, это проблема для всего мира.
11.02.2025 21:27 Відповісти
+2
Чомусь мало інформації як на цей шабаш реагують нормальні люди а США. А вони є там є.
Трамп все таки переміг з мінімальним розривом, здається1,5 відсотка...
11.02.2025 21:14 Відповісти
11.02.2025 21:09 Відповісти
Камала ХАРРИС, а не "гарис", для начала к тем, кто в резервациях, имеет такое же отношение как вчерашний снег к кислым кацапским щам - ее папа негр с Ямайки, а мама индуска из Индии, а во вторых, когда Трамп щось купит для Натанияхи, тогда и поговорим, а пока что это пустые балочки на уровне учителям 4000 зарплаты.
11.02.2025 23:23 Відповісти
Яка у вас каша в голові! Що ви називаєте етнічними чистками? Знищення хамасу на территоріі Газа? Чим населення Газа краще за поребрикове?І самі не живуть і іншим не дають. Етнічно вони араби, повернення в рідну гавань не має бути ні мовним, не релігійним, ніяким іншим стресом. Рт тільки вбивати не буде кого.
12.02.2025 02:58 Відповісти
Не мала баба клопоту - купила порося
11.02.2025 21:12 Відповісти
"Давайтє дадім шанс людям, у каторих єсть хоть какойта талант..."©
11.02.2025 21:14 Відповісти
Маск з того приводу зависне в китайські курильні опіуму.
11.02.2025 21:14 Відповісти
Я просто в захваті від єдності думок зомбованих українців. Маск-геній, один із найбагатіших в світі. А ви називаєте його наркоманом. Заздрість чи слабоуміє?
12.02.2025 03:01 Відповісти
ну от - всі прі дєлє (можно під шумок куярити потроху по кацапським ДРЕС)
11.02.2025 21:14 Відповісти
Чомусь мало інформації як на цей шабаш реагують нормальні люди а США. А вони є там є.
Трамп все таки переміг з мінімальним розривом, здається1,5 відсотка...
11.02.2025 21:14 Відповісти
А мій друг знаходить цю інформацію з американських першоджерел, хоча сам він є впертим трампістом. І знаєте, що він мені повідомив? Що одна дівчина із США не знала, що таке фашизм, а зараз має можливість власноручно його "потрогати".
11.02.2025 21:21 Відповісти
Півтора відсотка недостатньо інформативно. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів. Трамп набрав 312 (115,5%), Камала 226 (83,7%) https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/2024presgeresults.pdf
12.02.2025 03:17 Відповісти
Майклу Джексону пощастило, що здійснив передоз та не дочекався пришестя расистів в Білий Дім, куди впускатимуть тепер тільки білих. Бо рудого фашиста тепер не обдуриш, якщо навіть і влаштуєш собі пластичну операцію по пересадці білої шкіри та сховаєшся на півдні африканського континенту. Бо Гітлер теж не обмежувався пошуками євреїв рамками Німеччини, а у своїй ненависті до них був інтегральним.

Всюдисущі супутники Маска зуміли розгледіти через свої об'єктиви, що в ПАР відбувається нечуване неподобство-корінне чорношкіре населення країни отримало виборче право та провело люстрацію колишнім своїм рабовласникам за злочинний апартеїд.
11.02.2025 21:16 Відповісти
Що ти мелеш, дебіле.
11.02.2025 22:19 Відповісти
"Святе місце пустим не буває" - все буде зайнято Китаєм та іншими не дружніми для США країнами та міжнародними організаціями. Одне діло боротися з транжирством, а воно є!, і зовсім інше знищувати власні засоби впливу.
11.02.2025 21:17 Відповісти
Конгрес проти Трампа - заруба може бути знатна
11.02.2025 21:19 Відповісти
Это только начало, я думаю, понимающие люди уже поняли, что Трамп, это не только проблема Америки, это проблема для всего мира.
11.02.2025 21:27 Відповісти
Нєдолго музика іграла,)
11.02.2025 21:37 Відповісти
Скоро всі неправильні вказівки трампа будуть анульовані конгресом!!!
11.02.2025 21:49 Відповісти
А даремно. Трамп правильно робить що ліквідовує.
11.02.2025 22:18 Відповісти
Многообещающий законопроект. Джонсон поставит его на голосование примерно так года через три. После чего он должен будет набрать большинство в республиканском конгрессе, а потом его должен будет подписать Трамп, ага. Как видим, панове, не только в Верховной Раде занимаются йухней, в Конгрессе США тоже такое не редкость.
11.02.2025 23:18 Відповісти
 
 