У Конгресі готують законопроєкт, який покликаний завадити Трампу ліквідувати USAID, - Reuters

Група законодавців-демократів у Конгресі США готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Дональда Трампа використовувати державні кошти для ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це у коментарі Reuters розповіла авторка законопроєкту Сара Джейкобс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, у законопроєкті йдеться про те, що USAID як незалежну агенцію можна ліквідувати лише актом Конгресу і що будь-яку реформу потрібно проводити згідно із законом.

Демократи у Конгресі заявляють, що дії президента Дональда Трампа щодо ліквідації агентства незаконні.

За словами Джейкобс, законопроєкт заборонить адміністрації використовувати державні кошти для виплати зарплат тим, хто працює над ліквідацією USAID як незалежного агентства, включаючи співробітників Департаменту ефективності уряду Ілона Маска, а також для інших витрат, таких як заклеювання стрічкою вивісок USAID.

Reuters зазначає, що хоч законопроєкт може зіткнутися з труднощами як у Палаті представників, так і в Сенаті, якщо він стане законом, держсекретар повинен буде засвідчити його дотримання впродовж 30 днів після набуття ним чинності і кожні п'ять років після цього.

"Ліквідація USAID вже є незаконною. Те, що вже робить Ілон Маск, є незаконним. Якщо вони витратять хоч один долар США, а ми знаємо, що він у них є, на його ліквідацію, це буде додатковий рівень незаконності", - заявила авторка законопроєкту.

Конгресменка додала, що "є достатньо республіканців, які в минулому заявляли, що їм небайдужа доля USAID". Вона вважає, що авторам законопроєкту вдасться знайти необхідні для його ухвалення 218 голосів.

Видання додає, що для того, щоб стати законом законопроєкт має бути ухвалений Палатою представників і Сенатом і підписаний Трампом.

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Згодом Маск поширив фейкове відео про те, що USAID нібито платив мільйони доларів західним зіркам для збільшення популярності президента України Володимира Зеленського.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

