Новини
4 831 53

Скасування воєнного стану в Україні малоймовірне, допоки не будуть усунуті загрози безпеці громадян, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський відповів, за яких умов може бути скасований воєнний стан в Україні

Правовий режим воєнного стану запроваджується у країні не лише тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза. Нині скасування воєнного стану малоймовірне. 

Про це член парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони, "слуга народу" Федір Веніславський заявив в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб дати відповідь на ваше запитання (про те, коли буде скасовано воєнний стан — ред.), треба звернутися до закону України про правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а коли є загроза. Тому доки не будуть усунені самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальної цільності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне", - пояснив Веніславський. 

Нардеп зазначив, що зараз говорити про скасування воєнного стану складно, оскільки воно залежить від багатьох чинників, зокрема від того, що Росія продовжує тиск на всіх напрямках на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄК рекомендують Україні вивчити необхідність обмежень воєнного стану

"Для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнного стану, я б рекомендував дочекатися хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не лише політичні заяви президента [США Дональда] Трампа і його вищого політичного керівництва, але й конкретні дії. Тому що буде багато що залежати від конкретних заходів, які буде вживати адміністрація Сполучених Штатів Америки щодо Росії, які будуть сигнали посилати, що вони мають робити, що не мають", - сказав Веніславський.

За його словами, на цю мить "дуже багато невідомих", які не дозволяють уявити, якими будуть підстави для припинення правового режиму воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді немає жодних законодавчих ініціатив про зниження призовного віку нижче 25 років, - "слуга народу" Веніславський

Нагадаємо, 5 лютого президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.

Це стало вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.

Автор: 

воєнний стан (587) Веніславський Федір (302) війна в Україні (6273)
+28
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
+28
Так они для себя и ввели этот стан.

Армия способна защищать страну и без станов, он нужен всего лишь чтобы оправдать беззаконие к Конституцию на паузе.
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
+21
Оскільки ота сама "безпеця" громадян - поняття розтяжимоє - то Веніславський схоже сказав, що влада зелених паскуд буде вічною? Але зелені паскуди і є головна НЕбезпека для України.
11.02.2025 21:22 Відповісти
11.02.2025 21:22 Відповісти
Але ******* нічого для цього не робите.
11.02.2025 21:19 Відповісти
11.02.2025 21:19 Відповісти
Так они для себя и ввели этот стан.

Армия способна защищать страну и без станов, он нужен всего лишь чтобы оправдать беззаконие к Конституцию на паузе.
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
Без правового режиму стану війни неможливо мобілізувати економіку й суспільство для армії та перемоги над агресором. Воєнний стан під час війни неконституційний.
Щодо прикриття воєнним станом беззаконня - все вірно без сумніву.
12.02.2025 14:24 Відповісти
12.02.2025 14:24 Відповісти
а чого ж при Пороху ми жили без загрози великої агресії проти України?

тому що Порох тримав руку на шаблі !
а не заглядав в очко хутіна

.
11.02.2025 21:40 Відповісти
11.02.2025 21:40 Відповісти
Или пока вас просто не развесят на ближайших столбах.
11.02.2025 21:19 Відповісти
11.02.2025 21:19 Відповісти
Ага, зараз загроза громадянам зелена влада!
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
только от фамилии тошнит....
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
Скасують одразу як чмоню клюне півень у мюнхені. А те веніславське наступрого тижня розкаже що так і було задумано
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
Як мило... За громадян переживає...
11.02.2025 21:20 Відповісти
11.02.2025 21:20 Відповісти
Наєв розповів, як вводився такий стан, коли була загроза вторгнення у лютому 2022
11.02.2025 21:22 Відповісти
11.02.2025 21:22 Відповісти
Загроза була ще з 2021 року коли ворог почав концентрувати свої ударні угруповання на кордоні України. У лютому 2022р. уже відбулось вторгнення.
12.02.2025 14:27 Відповісти
12.02.2025 14:27 Відповісти
венісласький ти вічно в раді не будеш, а потім буде суд над тобою
памʼятай ! Часй йде швидко
11.02.2025 21:22 Відповісти
11.02.2025 21:22 Відповісти
нічого йому не буде...
11.02.2025 22:09 Відповісти
11.02.2025 22:09 Відповісти
Оскільки ота сама "безпеця" громадян - поняття розтяжимоє - то Веніславський схоже сказав, що влада зелених паскуд буде вічною? Але зелені паскуди і є головна НЕбезпека для України.
11.02.2025 21:22 Відповісти
11.02.2025 21:22 Відповісти
Вибори все одно доведеться проводити і якщо їх не проведуть "зверху" вони будуть ініційовані і проведені "знизу" шляхом фізичного знищення узурпаторів, зрадників і корупціонерів. Ті хто вже декілька років за кордоном взагалі мають бути позбавлені права голосу! Вони вже давно поза українською реальністю і неадекватно сприймають все що в Україні відбувається, так само як і ті хто добровідьно залишився на окупованій територіїї. Громади України в Україні і саме ми маємо провести вибори і відсторонити зелених щрадників від влади.
11.02.2025 21:22 Відповісти
11.02.2025 21:22 Відповісти
Так їх Трамп проведе без участі в них зєлі.
11.02.2025 21:28 Відповісти
11.02.2025 21:28 Відповісти
Виборчим правом володіють усі громадяни, особливо за кордоном, які знаходяться за межами впливу системи пропаганди, маніпуляцій і фальсифікацій виборів привладними мародерами
12.02.2025 14:37 Відповісти
12.02.2025 14:37 Відповісти
В нашому випадку це не працює. З країни першими втекли не патріоти, а вбогі придурки які навіть на квиток і туристичну поїздку за кордон не здатні були заробити. Увесь Схід там - прокацаплені, ледачі, кримінальні. Одним словом "голодранці". Наприклад, сусід у мене кацап років 30. Продав шматок городу (київ) і купив собі "волонтерський виїзд" через шлях за 5000 баксів. Кажуть тепер таксує удесь у Франції. Він був падлом по життю і прокацапленим на всю голову. Я не хочу щоб такі поверталися, а тим більше обирали владу в Україні яку вони все своє життя зневажали і відмовились захищати.
12.02.2025 16:07 Відповісти
12.02.2025 16:07 Відповісти
А от і щире зізнання у де-факто поваленні конституційного ладу.
11.02.2025 21:24 Відповісти
11.02.2025 21:24 Відповісти
А границу откроют?
11.02.2025 21:25 Відповісти
11.02.2025 21:25 Відповісти
ніт
11.02.2025 22:13 Відповісти
11.02.2025 22:13 Відповісти
скасування воєнного стану, це відкриті кордони. це вільне зібрання громадян.
сподіваюсь, кияни вже наступного дня зберуться на банковій.
11.02.2025 21:25 Відповісти
11.02.2025 21:25 Відповісти
То усуньте ці загрози для громадян України - ЗНИКНІТЬ ЗІ СВОЄЮ ШОБЛОЮ ....
11.02.2025 21:27 Відповісти
11.02.2025 21:27 Відповісти
То ви не так зрозуміли. Шобла і є громадяни. А всі інші - то рано чи пізно мобілізаційний ресурс.
11.02.2025 21:28 Відповісти
11.02.2025 21:28 Відповісти
Так загроза була відколи рашка -просто ми іі не помічали
11.02.2025 21:27 Відповісти
11.02.2025 21:27 Відповісти
Пока есть Россия - есть угроза.
11.02.2025 21:29 Відповісти
11.02.2025 21:29 Відповісти
Кацапи не думають. Вони "ретранслюють "весті крємля"". Як тількі "концепція" зміниться, вони відразу заниють "нас обманули", "ето всьо ***** виноват". На якийсь час "прошивка" зміниться, але як вони були в масі своїй алкодегенератами так ними і залишаться.Хай там за порєбріком хоч до смерті упються, хай шукають винних... аби до нас не лізли.
12.02.2025 01:36 Відповісти
12.02.2025 01:36 Відповісти
Как будто у власти есть какие-то кандидаты.
11.02.2025 21:36 Відповісти
11.02.2025 21:36 Відповісти
Правовий режим воєнного стану вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а коли є "зелено- проросійська загроза. Тому доки не будуть усунені самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальної цільності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне", Отже всі загрози в державі мають прибрати воєнні ,на яких і покладене це завдання, ліквідація загроз повязаних із державним суверинітетом і територіальною цілісністю
11.02.2025 21:34 Відповісти
11.02.2025 21:34 Відповісти
Якщо громадян не стане, то рівень їхньої безпеки буде відповідати критеріям можливості проведення виборів
11.02.2025 21:37 Відповісти
11.02.2025 21:37 Відповісти
Веніславський говорить, а в ЗЄлі пальці синіють.
11.02.2025 21:37 Відповісти
11.02.2025 21:37 Відповісти
А які шанси виживання зелених по війні?
11.02.2025 21:38 Відповісти
11.02.2025 21:38 Відповісти
Цього п#здабола немає сенсу слухати - він перекручує закони, як хоче.
11.02.2025 21:40 Відповісти
11.02.2025 21:40 Відповісти
скасуй воєнний стан лише на день виборів, неук!
11.02.2025 21:41 Відповісти
11.02.2025 21:41 Відповісти
Навіть неконституційний воєнний стан за конституцією не обмежує проведення виборів президента
12.02.2025 14:40 Відповісти
12.02.2025 14:40 Відповісти
Кажуть люди, які купують в Болгарії мотлох (енергоблоки), планують оновити 29 і збудувати 17 нових пунктів пропуску.
Навіть Яценюк про паркан із рябиці меньше локшини вішав.
Настає ера суцільної брехні, з нотками відвертого знущання над недорозвинутими можливостями слухачів.
11.02.2025 21:42 Відповісти
11.02.2025 21:42 Відповісти
Як же хочеться по довше побути у владі!!! Підари!!! Знесуть вас все одно!!!
11.02.2025 21:44 Відповісти
11.02.2025 21:44 Відповісти
а в лютому 2022 не було загрози безпеці громадян? а військового стану чогось не було
11.02.2025 21:44 Відповісти
11.02.2025 21:44 Відповісти
Ви лише зверніть увагу на підлість та цинізм цих покидьків. Вони не вводили режим воєнного стану, коли була реальна ЗАГРОЗА ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ в 2022 році, про яку партнери попереджали ще з осені 2021!!! а вони тоді брехали суспільству, що війни не буде, а будуть шашлички, лишайтеся вдома, нам паніка не потрібна, бо будемо втрачати мільярди доларів, як казав найвеличніший покидьок в січні 2022. А тепер ця ЗЕлена потороч прикриваючись законом, який вони ж самі похєріли в 2022, вішають суспільству локшину про "ЗАГРОЗУ" на підставі якої мовляв в подальшому не можна буде скасувати режим воєнного стану. Ось вам народ ХУЦПА в класичному її виконанні слугами ЗЕлідора. Вже всім притомним зрозуміло - зеленський з його єрмачньой чесні вибори проводити не буде, з влади вони не підуть, бо вони чудово знають ЩО вони накоїли за 6 років. Тож прийдеться як з яником виносити цю ****** з Банкової, якщо демократично владу не захотять передавати.
11.02.2025 21:51 Відповісти
11.02.2025 21:51 Відповісти
Ну ви або знімите воєнний стан коли закінчиться "гаряча" фаза війни, або вас знесуть разом із банковою і можете кукарекати скільки завгодно півні.
11.02.2025 21:56 Відповісти
11.02.2025 21:56 Відповісти
Бояться слуги,відчули загрозу для себе,в разі падіння.
Він,як юрист,розуміє,що велика кількість юристів документує злочинні дії зешобли,до якої він сам належить.
11.02.2025 22:01 Відповісти
11.02.2025 22:01 Відповісти
"жорж мілославскій"?
11.02.2025 22:14 Відповісти
11.02.2025 22:14 Відповісти
прилип до корита, не відірвати гада
12.02.2025 02:20 Відповісти
12.02.2025 02:20 Відповісти
Янєлох назавжди?
12.02.2025 03:44 Відповісти
12.02.2025 03:44 Відповісти
Щоб дати відповідь на ваше запитання (про те, коли буде скасовано воєнний стан - ред.), треба звернутися до закону України про правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а коли є загроза. Тому доки не будуть усунені самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальної цільності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне",- тобто у січні і лютому 22го загроз ніяких не було? Чи були? А якщо були, чому тоді воєнний стан не ввели? А якщо не ввели, то це що, державна зрада чи злочинна недбалість?
12.02.2025 09:08 Відповісти
12.02.2025 09:08 Відповісти
Квартальний нарком з будьонним у 2023 році заявляли про те, що знали про заплановане вторгнення московитів з вересня 2021 року. Тоді введення воєнного стану умисно було саботовано в інтересах ворога проти українського народу.
Геть зрадника та його кремлівських посіпак!
12.02.2025 14:47 Відповісти
12.02.2025 14:47 Відповісти
 
 