Скасування воєнного стану в Україні малоймовірне, допоки не будуть усунуті загрози безпеці громадян, - "слуга народу" Веніславський
Правовий режим воєнного стану запроваджується у країні не лише тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза. Нині скасування воєнного стану малоймовірне.
Про це член парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони, "слуга народу" Федір Веніславський заявив в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб дати відповідь на ваше запитання (про те, коли буде скасовано воєнний стан — ред.), треба звернутися до закону України про правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а коли є загроза. Тому доки не будуть усунені самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальної цільності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне", - пояснив Веніславський.
Нардеп зазначив, що зараз говорити про скасування воєнного стану складно, оскільки воно залежить від багатьох чинників, зокрема від того, що Росія продовжує тиск на всіх напрямках на полі бою.
"Для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнного стану, я б рекомендував дочекатися хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не лише політичні заяви президента [США Дональда] Трампа і його вищого політичного керівництва, але й конкретні дії. Тому що буде багато що залежати від конкретних заходів, які буде вживати адміністрація Сполучених Штатів Америки щодо Росії, які будуть сигнали посилати, що вони мають робити, що не мають", - сказав Веніславський.
За його словами, на цю мить "дуже багато невідомих", які не дозволяють уявити, якими будуть підстави для припинення правового режиму воєнного стану.
Нагадаємо, 5 лютого президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.
Це стало вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Раніше Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.
Армия способна защищать страну и без станов, он нужен всего лишь чтобы оправдать беззаконие к Конституцию на паузе.
Щодо прикриття воєнним станом беззаконня - все вірно без сумніву.
тому що Порох тримав руку на шаблі !
а не заглядав в очко хутіна
.
памʼятай ! Часй йде швидко
сподіваюсь, кияни вже наступного дня зберуться на банковій.
Навіть Яценюк про паркан із рябиці меньше локшини вішав.
Настає ера суцільної брехні, з нотками відвертого знущання над недорозвинутими можливостями слухачів.
Він,як юрист,розуміє,що велика кількість юристів документує злочинні дії зешобли,до якої він сам належить.
Геть зрадника та його кремлівських посіпак!