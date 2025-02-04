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Зеленський про вибори: Відкритий до них, мене обрали 73% населення України

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство. 

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо моєї легітимності, то мене обрали 73% мого населення. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.

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Він зазначив, що вибори будуть після закінчення "гарячої фази" війни. 

"Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не може зараз скасувати воєнний стан, як того хоче російський диктатор Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема виборів в Україні є важливою для проведення мирних переговорів, - Пєсков. ВIДЕО

За словами голови держави, у разі скасування воєнного стану більшість українських захисників повернеться додому до своїх родин і тоді "хто буде нас захищати?".

"Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - додав Зеленський.

Що передувало?

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з українською владою, але не з президентом України Володимиром Зеленським. Глава країни-агресора знову назвав президента України "нелегітимним".

Спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно із законодавством, вибори, включаючи місцеві, можуть відбутися в Україні тільки після закінчення війни.

Також читайте: Якщо Україну не візьмуть в НАТО, то мають повернути ядерну зброю, - Зеленський

Автор: 

вибори (6721) Зеленський Володимир (24358) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+56
мене обрали 73% мого населення

1. 73% не населення України, а тих, хто прийшов на виборчі дільниці у другому турі.
2. Ану озвіться ті, хто вважає себе населенням Зеленського.
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04.02.2025 23:08 Відповісти
+49
"мого населення"..******* хрипатий,вже себе фараоном уявив.
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04.02.2025 23:08 Відповісти
+36
Ну, во-первых, передайте парню, что мы не "его население". Во-вторых, избирает не все население, а только 18+. В-третьих, твои 73 процента - это те, кто голосовал, а от общего числа это где-то 44 процента! Меньше половины, Вова! Так что не пи-ди, ты не на сцене!
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04.02.2025 23:47 Відповісти
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73% від тих 73% проголосувало не за тебе , а проти Порошенка , не треба себе обманювати.
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05.02.2025 00:57 Відповісти
Досить президентів в Україні. Україна має стати Парламентською Республікою, та назавжди скасовувати посаду президента. Досить бардаку в Україні!
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05.02.2025 01:03 Відповісти
Юлю геть! Бо це вона це пропонувала ще до виборів 2019го
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05.02.2025 01:42 Відповісти
ТЮлебібнутий, як же ти задовбав вже своїм стояком на цю з відтопиреними вухами, пожовану видру.
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05.02.2025 05:42 Відповісти
Суперпотужно ))
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05.02.2025 02:06 Відповісти
Тупий клоун або тупий або бреше - його обраало не 73% населення а 73% тих хто прийшов на вибори. Гандон штопаний!
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05.02.2025 02:52 Відповісти
За нього проголосували 92%. Це якщо рахувати тих, які не прийшли на вибори.
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05.02.2025 16:58 Відповісти
зелені обіцяли електронні референдуми 2-м пунктом програми
отож

у 2019 я зробив «заход» - побачив у корці на Подолі Розумкова на теслі, підійшов, було спекотно, окна відкриті, та він не сцикун, поспілкувався з ним... та теж саме запропонуваав, дав номер телефону, дзвінків не отримав... уви...

а якщо б мали референдум - хто зна, може б проголосували за ДОТИ а не асфальт у 2020-х

я б пішов лише щоб створити партію
я серйозно

30 років ніхто нічого не зробив для державотворення
під кінець взагалі вибрали клована та отримали війну
строго по Черчіллю до речі, і позор і війну©

тоді чому не збирати свою партію?
я досвідчений програміст, а не барига
вмію аналізувати ти приймати рішення
я б зробив партію - Інтелектуальна партія 😎

1. авторизовані (bank-id) електронні референдуми по усім питанням у країні, рішення є законом для влади (як у Швейцарії)
2. легалайз проституції та ТГК
3. за несплату податків - конфіскація та тюрма без винятку (якщо мати не може довести джерело купівлі котеджу та трьох бЄЄмвє то сідає замість сина корупціонера)
4. усі посади у державі через прозорий конкурс
5. ще багато ідей, але...

ну наприклад виберете ви Залужного (під час війни - отримав «інваліда» та звалив у англію) у кращому разі...
і шо він вам побудує? казарму!!! 😂
Притула? - камедіклаб...

а я хочу мати справу з компом а не з бюрократом
для спілкування в мене кум є та друзі

знаю зара будуть дурні каменти
тож прошу перед тим як писати ,
відповісти - 1)де ти зараз та 2)за кого голосував (якщо не ходив так і писати)
щоб знати з ким спілкуєшся - адекват ( голосував «за баригу», бо зесрань це катастрофа була очевидна), дегенерат(голосував ЗАЗЕ) ідіот(не ходив на вибори бо .... "ідіот" гуглите самі))

поки на банкирів працюю, програмую

якщо знайду однодумців то створимо партію
чисто технічно, без оцього ідіотизму з «вождями»

я у 2014 ще мав зв'язки та запропонував новій владі створити систему референдумів та виборів , були спеціалісти з досвідом
але усі відморозились,
бо то контроль за владою 100%

держава потрібна щоб зібрати податки і все
принаймні наша
ну таку побудували за 30 років

ми ж воліємо передати владу 450 жирним підорасам на лексусах
в надії що вони про нас подумають
бугога

тільки електронний рефернедум як у швейцарії !

якщо ви однодумець - приєднуйтесь!!!
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05.02.2025 03:38 Відповісти
щодо мобілізації - зареєстрований у резерв+ офіцер запасу ППО, 51 рік
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05.02.2025 03:41 Відповісти
а ти за кого голосувала?

де я ненавиджу?
дегенерація - це процес деградації, спаду та погіршення
чи не це було у 2019?

досивть це обсмоктувати
треба щось робити

щодо сили - важу 90кг, боксую з 17 років, люблю віндсерфінг та лижі
жінки теж не жалувались кажуть гарна техніка та витривалість...
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05.02.2025 04:05 Відповісти
в мене тільки шурін признався що голосував зазе
каже що соромно за свій вибір
інші усі кажуть не ходили

ТО ЩО ВИ ХОЧЕТЕ???
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05.02.2025 04:08 Відповісти
Шановні - так, формально, "галочка" в бюлетені це просто позначка. Але тільки "тупі" ( використовую Ваш термін ) або ті хто хоче "сховатись" акцентує на цьому. Вас ( тих хто ставив "галочку" ) судять не за галочку, а за те, що стоїть за цією "галочкою" ( що вона характерізую, якщо бажаєте ). А характерізує вона те, що люди, які ставили її , не хотіли бачити (або це їх світосприйняття) того ,що цей "персонаж" ворог цій країні. Вони ( або Ви) просто проігнорували "томом-термос", "какая разница", "бандЄровци фашисти". А це суть "персонажа". І історія це довела беззаперечно. І ми стоїмо перед прірвою (пертворивши стадіон на цвинтар) саме по причині такого світогляду поставивших "галочку". Тому -як на мене - "галочка" це діагноз. І головне питання - чи вилікувалсиь ВИ від цієї хвороби. Я сподвваюсь на відповідь - "ТАК"
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05.02.2025 13:17 Відповісти
І продовжу (якщо вже почав). І , задається. тут вже усвідомили те що. якщо відповідь "Ні", то це веж не категорія хвороби. Це з категорії "Ворог". З відповідними наслідками. Для укаріїнців - це питання виживання.
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05.02.2025 13:44 Відповісти
Не цікаво - хоть трісніть від своєї ненависті.
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05.02.2025 19:16 Відповісти
"Я голосувала за Кошулинського" - а хто був у команді Кошулинського, кілька ключових прізвищ, без гугла?
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05.02.2025 20:48 Відповісти
Без образ - Очевидно, в другому турі друга Арестовіча не було. До чого тут - " ...я голосувала за Колулинського.."?. От і уся правда.
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05.02.2025 22:32 Відповісти
Тому і ненависті стліьки.
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05.02.2025 22:34 Відповісти
Ніяких виборів під час війни. Доведеться Зелю і Зелі потерпіти
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05.02.2025 04:52 Відповісти
Яки можуть бути вибори в країні де практично повний економічний і політичний колапс, терор населення з боку нелигітимної влади, відсутність опозиції, країна під контролем якихось воєнізованих банд формувань.??? І ще багато чого - самі знаєте ..
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05.02.2025 06:21 Відповісти
"Мого населення". Як гидко, яке середньовіччя в цього ницого чолов'яги в мізках. Їх у нього як у рибок гуппі.
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05.02.2025 06:23 Відповісти
Не здивований що лідор рахувати нездатний, бо 73% населення і 73% з 61,42% що мали право голосу і прийшли на вибори у другому турі не одне й те саме... , з 30 млн., що мали право голосу, на вибори прийшли 18 млн., з них за потужного лідора проголосувало 13,5 млн., що в 2,2 рази менше від тих 30 млн. мавших право голосу, але йому мабуть це нішхто не пояснював і він свято вірить що за нього проголосувало 73% населення... ******* сором
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05.02.2025 06:34 Відповісти
За нього проголосували 92%. Це якщо рахувати тих, які не прийшли на вибори.
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05.02.2025 17:05 Відповісти
як їх можно рахувати, якщо вони не прийшли? більшість з тих хто не прийшли, зазвичай ніколи й не ходять! Їм похер вибрали б за них Порошенко, Тимошенко, бойко, хоть шарія
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05.02.2025 19:00 Відповісти
Значить 92% або 43%, це теоретично можливі, але не реальні цифри. І рахувати ми можемо лише тих хто голосував, а це і є 73% і не треба людям голову морочити. Голоси тих, хто не прийшов на виборчі дільниці, розподілилися б у тих же пропорціях 73 до 27%. Про ментальність нації, маю таку думку. Лише одне століття тому в Україні було 87% сільського населення та 13% міського, але в результаті індустріалізації стало все навпаки. Більшість соціуму, а саме 73-74% стали перебіжчиками із села до міста. Вони не можуть висловити своїх політичних позицій через відсутність історичного твердого життєвого фундаменту.
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05.02.2025 20:28 Відповісти
помилка українського народу у вартості сотень тисяч загиблих, та втрачених територій
Зе треба судити....
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05.02.2025 06:55 Відповісти
Усяка нестабільність наразі в руслі кремлівської політики. Розборки після польотів
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05.02.2025 07:19 Відповісти
але цей політ з назвою-круте піке у земну поверхню.
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05.02.2025 08:43 Відповісти
Шапитошники делают вид что не понимают сигналы от Трампа - отказ от выборов означает отказ от американской помощи и последующий полный крах.
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05.02.2025 07:33 Відповісти
Чотири дебіли знову за нього проголосували. Зеля хороший попри все
Видно ж зверху
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05.02.2025 07:37 Відповісти
Розтриндівся хрипастий піаніст-пісюрист... Але Трамп керує ситуацією і може в будь який момент гримнути кришкою піаніно! Тоді почуємо чудний альт у арії "Плач Володимира на схилах Дніпра"...
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05.02.2025 07:38 Відповісти
В Конституції якраз і прописаний чіткий термін і нічого про військовий стан. Як і про гільйотину за заподіяну шкоду державі в особливо великих розмірах. Але схоже все ще попереду...
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05.02.2025 07:42 Відповісти
Твоє насєлєніє на кварталах регоче та країну мародерить, уйобок зелений...
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05.02.2025 08:00 Відповісти
На нари мудака!
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05.02.2025 08:06 Відповісти
Як на мене, то навіть по території, яка вибирала Боневтіка, тієї частини 73%, вже немає. Зрадив Боневтік маріуаольців, чяастину Донецької та Луганської областей, майже 70% Запорізької та Херсонської областей, а з решти великих міст до 10 мільйонів громадян, спасаючись від "Зеленого раю" Боневтіка втекли до Європи та інших країн. Решта попри брехню на Шмарафоні самі визначилися, що Боневтік - то смерть України.
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05.02.2025 08:09 Відповісти
Тебе обрали 73 відсотки тих, хто прийшов на вибори, а це трохи різні речі
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05.02.2025 08:24 Відповісти
Зеленського обрали 73% від тих, хто прийшов на вибори. Явка 61%. Тобто проголосувало 44%. Це менше половини виборців. Цифри відкриті, тому казати неправду це погано.
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05.02.2025 08:26 Відповісти
Выборы должны состояться не после окончания войны ,а только после полного возврата Украине всех её территорий и вывода всех рашистских войск, вот как нужно говорить, а не лгать и манипулировать словами.

Война может закончиться на разных условиях, уже сегодня видно, что те условия, которые проталкивает Трамп, они больше сливаются с путлеровскими, чем с украинскими, поэтому, народ Украины не должен дать себя обмануть, иначе, это будет фатальная ошибка, за которой последует утрата государственности.
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05.02.2025 08:26 Відповісти
У цього..., є своє власне населення...? Хвороба прогресує!
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05.02.2025 08:28 Відповісти
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05.02.2025 09:10 Відповісти
З тих 73% залишилось 16% клінічних імбіцилів.
Всі інші зрозуміли , що "Голосуй за Порошенко інакше путін нападе" не ваші, дурнуваті, жарти, а попередження
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05.02.2025 09:33 Відповісти
Я так понимаю кто так хочет выборов во время войны должны будут носить урны к пацикам в окопы. Под дронами, под арт огнем. Или вы думаете только ухилянты в Германиях будут голосовать?
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05.02.2025 09:35 Відповісти
73 не твого населення (рабовласник куїв), а тих хто прийшов тоді на вибори.
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05.02.2025 10:33 Відповісти
ты их всех наїбав
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05.02.2025 10:49 Відповісти
Во время войны, выборы невозможны от слова совсем. Это должны знать все иуды в Украине. Да им удавалось до строка привести кучму к власти и парламент в 19 замастырить на радость путлеру - но этот паскудный номер у хитросделанных через жопу холуев путлера, на этот раз не должен пройти. Этот зеленый чмырь должен довести до ума церковную реформу, чтоб к ней уже не возвращаться. Кацапорылые попы утвердились среди сексотских шлюх, - рвет пердаки у колхозных рагулей, чтоб не попасть под влияние патриотически настроенных священников; управлять стадом по селам будет сложнее сексотскомуу отребью. Там холуи особенно хитрожопы.
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05.02.2025 11:55 Відповісти
Якщо рахувати від загальної кількості населення України (тоді приблизно 42 млн осіб), то:

У виборах взяли участь 18,49 млн виборців (~44% від населення).За Зеленського проголосувало 13,54 млн осіб.

Тобто приблизно 32% всього населення України підтримали Зеленського у другому турі.

Бреше кожен раз, як розтуляє рота.
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05.02.2025 13:43 Відповісти
Тебе вибрали 13 541 528 людей. Ніякі це не 73%
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05.02.2025 21:50 Відповісти
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