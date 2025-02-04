Зеленський про вибори: Відкритий до них, мене обрали 73% населення України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.

Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо моєї легітимності, то мене обрали 73% мого населення. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.

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Він зазначив, що вибори будуть після закінчення "гарячої фази" війни.

"Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не може зараз скасувати воєнний стан, як того хоче російський диктатор Володимир Путін.

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За словами голови держави, у разі скасування воєнного стану більшість українських захисників повернеться додому до своїх родин і тоді "хто буде нас захищати?".

"Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - додав Зеленський.

Що передувало?

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з українською владою, але не з президентом України Володимиром Зеленським. Глава країни-агресора знову назвав президента України "нелегітимним".

Спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно із законодавством, вибори, включаючи місцеві, можуть відбутися в Україні тільки після закінчення війни.

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