Зеленський про вибори: Відкритий до них, мене обрали 73% населення України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути жодних виборів під час дії воєнного стану. Для цього треба змінити конституцію та законодавство.
Про це він сказав у інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо моєї легітимності, то мене обрали 73% мого населення. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що у військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном не буде можливості проголосувати на виборах.
Він зазначив, що вибори будуть після закінчення "гарячої фази" війни.
"Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав Зеленський.
Водночас він наголосив, що Україна не може зараз скасувати воєнний стан, як того хоче російський диктатор Володимир Путін.
За словами голови держави, у разі скасування воєнного стану більшість українських захисників повернеться додому до своїх родин і тоді "хто буде нас захищати?".
"Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - додав Зеленський.
Що передувало?
Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з українською владою, але не з президентом України Володимиром Зеленським. Глава країни-агресора знову назвав президента України "нелегітимним".
Спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.
Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.
Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно із законодавством, вибори, включаючи місцеві, можуть відбутися в Україні тільки після закінчення війни.
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отож
у 2019 я зробив «заход» - побачив у корці на Подолі Розумкова на теслі, підійшов, було спекотно, окна відкриті, та він не сцикун, поспілкувався з ним... та теж саме запропонуваав, дав номер телефону, дзвінків не отримав... уви...
а якщо б мали референдум - хто зна, може б проголосували за ДОТИ а не асфальт у 2020-х
я б пішов лише щоб створити партію
я серйозно
30 років ніхто нічого не зробив для державотворення
під кінець взагалі вибрали клована та отримали війну
строго по Черчіллю до речі, і позор і війну©
тоді чому не збирати свою партію?
я досвідчений програміст, а не барига
вмію аналізувати ти приймати рішення
я б зробив партію - Інтелектуальна партія 😎
1. авторизовані (bank-id) електронні референдуми по усім питанням у країні, рішення є законом для влади (як у Швейцарії)
2. легалайз проституції та ТГК
3. за несплату податків - конфіскація та тюрма без винятку (якщо мати не може довести джерело купівлі котеджу та трьох бЄЄмвє то сідає замість сина корупціонера)
4. усі посади у державі через прозорий конкурс
5. ще багато ідей, але...
ну наприклад виберете ви Залужного (під час війни - отримав «інваліда» та звалив у англію) у кращому разі...
і шо він вам побудує? казарму!!! 😂
Притула? - камедіклаб...
а я хочу мати справу з компом а не з бюрократом
для спілкування в мене кум є та друзі
знаю зара будуть дурні каменти
тож прошу перед тим як писати ,
відповісти - 1)де ти зараз та 2)за кого голосував (якщо не ходив так і писати)
щоб знати з ким спілкуєшся - адекват ( голосував «за баригу», бо зесрань це катастрофа була очевидна), дегенерат(голосував ЗАЗЕ) ідіот(не ходив на вибори бо .... "ідіот" гуглите самі))
поки на банкирів працюю, програмую
якщо знайду однодумців то створимо партію
чисто технічно, без оцього ідіотизму з «вождями»
я у 2014 ще мав зв'язки та запропонував новій владі створити систему референдумів та виборів , були спеціалісти з досвідом
але усі відморозились,
бо то контроль за владою 100%
держава потрібна щоб зібрати податки і все
принаймні наша
ну таку побудували за 30 років
ми ж воліємо передати владу 450 жирним підорасам на лексусах
в надії що вони про нас подумають
бугога
тільки електронний рефернедум як у швейцарії !
якщо ви однодумець - приєднуйтесь!!!
де я ненавиджу?
дегенерація - це процес деградації, спаду та погіршення
чи не це було у 2019?
досивть це обсмоктувати
треба щось робити
щодо сили - важу 90кг, боксую з 17 років, люблю віндсерфінг та лижі
жінки теж не жалувались кажуть гарна техніка та витривалість...
каже що соромно за свій вибір
інші усі кажуть не ходили
ТО ЩО ВИ ХОЧЕТЕ???
Зе треба судити....
Видно ж зверху
Война может закончиться на разных условиях, уже сегодня видно, что те условия, которые проталкивает Трамп, они больше сливаются с путлеровскими, чем с украинскими, поэтому, народ Украины не должен дать себя обмануть, иначе, это будет фатальная ошибка, за которой последует утрата государственности.
Всі інші зрозуміли , що "Голосуй за Порошенко інакше путін нападе" не ваші, дурнуваті, жарти, а попередження
У виборах взяли участь 18,49 млн виборців (~44% від населення).За Зеленського проголосувало 13,54 млн осіб.
Тобто приблизно 32% всього населення України підтримали Зеленського у другому турі.
Бреше кожен раз, як розтуляє рота.