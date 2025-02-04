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Маркарова: Україна готова обговорювати питання необхідності виборів до кінця 2025 року, якщо команда Трампа його порушуватиме

Посол України в США Оксана Маркарова

Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року. 

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, якщо команда Дональда Трампа порушить це питання, Україна готова це обговорювати.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - наголосила Маркарова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тема виборів в Україні є важливою для проведення мирних переговорів, - Пєсков. ВIДЕО

Раніше, спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно із законодавством, вибори, включаючи місцеві, можуть відбутися в Україні тільки після закінчення війни.

Він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни", парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, - Маркарова

Автор: 

вибори (6721) США (23410) Маркарова Оксана (494) Келлог Кіт (159)


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Топ коментарі
+22
Хрюшка рестораторша, а ось Конституція України теж не обговорює вибори вона вибори ВИМАГАЄ. А обговорювати ти, хрю хрю, можеш меню у своєму кабаку у Вашингтоні.
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04.02.2025 15:12 Відповісти
+19
На жаль, з такими «авторитетними» послицями з нами обговорюватимуть все менше!
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04.02.2025 15:14 Відповісти
+12
послиця маркарова в 2023 році відкрила з чоловіком ресторан (все що треба знати про послицю)
https://radiotrek.rv.ua/blog/markarova-z-cholovikom-vidkrili-restoran-u-vashingtoni-ta-ochikuyut-na-vizit-prezidenta-baydena-foto_310613.html
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04.02.2025 15:13 Відповісти
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Хрюшка рестораторша, а ось Конституція України теж не обговорює вибори вона вибори ВИМАГАЄ. А обговорювати ти, хрю хрю, можеш меню у своєму кабаку у Вашингтоні.
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04.02.2025 15:12 Відповісти
Видимо реальные рейтинги у "величайшего" совсем ниже плинтуса, раз резко дал заднюю.
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04.02.2025 15:14 Відповісти
хз які в нього насправді рейтінги, але якщо погоджується на вибори, значит вважає свої рейтінги високими.
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04.02.2025 17:20 Відповісти
послиця маркарова в 2023 році відкрила з чоловіком ресторан (все що треба знати про послицю)
https://radiotrek.rv.ua/blog/markarova-z-cholovikom-vidkrili-restoran-u-vashingtoni-ta-ochikuyut-na-vizit-prezidenta-baydena-foto_310613.html
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04.02.2025 15:13 Відповісти
на фото шеф-кухар ..не хвилюйтесь ))

а це чоловік
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04.02.2025 15:15 Відповісти
Ні, ще треба знати, що вона була міністеркою фінансів при Порошенку, для повноти картини.
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04.02.2025 17:42 Відповісти
ну ваші вологі мрії про Порошенка залиште при собі ..а я тут до чого

мені ваша тупа бінарна логіка(зеля-порох) взагалі не цікава

ну насрали ви словами - біжіть до менеджера за премією.
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04.02.2025 18:21 Відповісти
Що ж ви всіх по собі міряєте? Якось треба тонкіше працювати. Хоча хто ж розумний піде в порохоботи?
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04.02.2025 20:05 Відповісти
У кожного своя країна мрій.
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04.02.2025 21:03 Відповісти
На жаль, з такими «авторитетними» послицями з нами обговорюватимуть все менше!
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04.02.2025 15:14 Відповісти
Быдлодипломатия имени Андрей Борисыча. Хорошо хоть эта не специалистка по минету.
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04.02.2025 15:15 Відповісти
Келлог наголосив, що США так бачать розвиток подій в майбутньому, а не обговорювали це з Україною...Вони поставлять перед фактом, а не будуть слухати казки...
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04.02.2025 15:14 Відповісти
Оту зелену саранчу треба гнати вже! Бо виборів може і не бути.
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04.02.2025 15:15 Відповісти
зелідора і його потужне дЄрмачу ОПГ геть! ,разом з їхнім тітушками бусифікаторами.
відкрийте кордони, і побачимо хто ждун, зебрехливі геноцидникі українського народу.
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04.02.2025 15:16 Відповісти
Ти головне від 17.5 до 25.5 тисяч готуй - штраф за неоновлення даних нікуди не подінеться після відміни військового стану. Спочатку сплатиш, а потім кордони.
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04.02.2025 17:24 Відповісти
всі їхні Зезакони підуть вслід за ними, як свою чергу злочинні "закони" пішли вслід за яником.
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04.02.2025 21:04 Відповісти
послиця маркарова так переймалась Україною що відкрила в США ресторан у 2023році.

зельоні гниди - це якесь нескінченне дно.
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04.02.2025 15:17 Відповісти
Це для рибок гуппі - "зельоні". До "зельоних" вона була міністеркою фінансів у "папєрєдніков".
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04.02.2025 17:43 Відповісти
альо ..інфузорія-туфля..запливи в ту нірку звідки виповз і не відсвічуй..

твої аргументи з противагою на Порошенко настільки тупі , що шкода твоїх дітей
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04.02.2025 18:23 Відповісти
тітушкам бусифікаторам поальокай, зешобло геть!
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04.02.2025 21:05 Відповісти
а Ви його пасив чи актив ?..та альокав - ніякої реакції ..я ж не таке сцикло як Ви
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04.02.2025 22:23 Відповісти
США та Україна не обговорювали необхідність виборів до кінця 2025 року, - Маркарова .але республіканці(Джонсон),вказували "зепоцріоту" про необхідність прибрати "послицю " із США...
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04.02.2025 15:22 Відповісти
Я так розумію, що пока США не вимагали вибори, то ми клали на них, а також на українців і конституцію України. Запад ми слухаємо тому що не в Ростов же тікати к Януковичу, там все пригадають
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04.02.2025 15:23 Відповісти
а что именно могут припомнить??оман?турцию??меедведчука и сохранение осколков рыгов и опзж???
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04.02.2025 16:46 Відповісти
Все простіше набагато - поки йдуть бойові дії, ніяких виборів не буде, максимум обговорення виборів.
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04.02.2025 17:26 Відповісти
...ослиця
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04.02.2025 15:24 Відповісти
Надеюсь что у нас выборов не будет еще много лет и Зеленского таки назначат пожизненным королем. Монархия лучше демократии.
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04.02.2025 15:25 Відповісти
Читаю та гадаю - "сарказм розумної людини"?
Але, все частіше переконуюсь, ні - на повному серйозі, "маячня хворої людини".
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04.02.2025 15:32 Відповісти
Демократия в Украине не работает. А кто лучше доказал что он царь чем Зеленский? Он молодой, у него есть дети и он имеет наследников. Это стабильность на десятилетия.
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04.02.2025 15:37 Відповісти
Русские выбрали Путина в 2000 и стабильность уже 25 лет. Беларусы Лукашенка в 94. Главное не упустить свой шанс.
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04.02.2025 15:40 Відповісти
кацапе Nika Niko

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04.02.2025 15:51 Відповісти
Выборы хочет Путин. Он прямо об этом заявляет. До этого он три года рассказывал что надо свергнуть Зеленского. Так что тут кацап не я. Я как раз против Путина и России.
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04.02.2025 15:52 Відповісти
Ця послиця ще до виборів зі всіма у США розісралася.
З нею НІХТО НІЧОГО обговорювати і не збирався.
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04.02.2025 15:29 Відповісти
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу.

отакі емоції, відчуває трамп, особисто до маркарової.
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04.02.2025 15:29 Відповісти
Це він тобі персонально подзвонив і доповів?
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04.02.2025 15:54 Відповісти
З нею ніхто нічого обговорювати не буде.
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04.02.2025 15:32 Відповісти
А ніхто обговорювати з вами не збирається. Якщо там вирішать, що це певний необхідний етап до миру то просто поставлять перед фактом.
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04.02.2025 15:33 Відповісти
Украина будет проводить выборы когда захочет. Она независимая страна. Мы не колония США, чтобы их слушать.
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04.02.2025 15:39 Відповісти
От і захоче сама, коли скажуть проводити. Ніхто не буде фізично примушувати.
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04.02.2025 15:41 Відповісти
Не захотела и не захочет.
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04.02.2025 15:42 Відповісти
Не "коли скажуть проводити", а коли закінчаться бойові дії.
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04.02.2025 17:27 Відповісти
Добре, хай буде так. Скажуть проводити вибори, коли буде припинення вогню, але миру ще не буде.
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04.02.2025 20:22 Відповісти
Что там обговаривать,требование получили - реагируйте,не хотите выборов не будет ни финансовой ни военной помощи,получится что ваша жажда власти утопит страну.
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04.02.2025 15:44 Відповісти
Виконуйте свої обіцянки по примусу до перемирʼя "за 100 днів", після цього почнемо реагувати.
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04.02.2025 17:30 Відповісти
До всього, що я чув про цю Макараву, що вона тупа, недолуга, нахальна і стала випадково послицею, тепер ось фотку побачив, мушу сказати, що вона ще і виглядає відразливо. Треба добре постаратися, зібрати навколо себе з усієї країни таку мерзотну кунсткамеру, яку зібрав зелений виродок.
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04.02.2025 15:49 Відповісти
Підбирав таких гнид як і сам
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04.02.2025 16:59 Відповісти
Коли мудрець вказує на Місяць - собака бреше на палець. (с) Конфуцій
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04.02.2025 17:35 Відповісти
Знову нагадаю - Маркарова була цілою міністеркою фінансів при Порошенку. Так, що це "гнида" від попереднього "виродка".
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04.02.2025 17:45 Відповісти
Не обговорюємо, бо нас питають.
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04.02.2025 15:57 Відповісти
дивна банда налетіла ... Я вам хорошу новину зараз- щодо можливих виборів , протестуємо

Пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко здійснить візит до Вашингтона. У ході візиту передбачені двосторонні зустрічі у Конгресі США, Державному департаменті, а також із членами нової американської адміністрації, представниками експертних та аналітичних кіл США. Зокрема, Петро Порошенко візьме участь у спеціальному заході аналітичного центру Hudson Institute. Лідер партії також візьме участь у заходах в рамках Національного молитовного сніданку, який щорічно проводиться у США. Очікується, що цього року Молитовний сніданок збере рекордну кількість високопосадовців, урядовців і депутатів з-понад 140 країн світу, включно з керівництвом нової адміністрації Президента США
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04.02.2025 16:02 Відповісти
Не здивуюсь, якщо його не випустять.
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04.02.2025 16:21 Відповісти
зараз він за кордоном можеш дивуватись
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04.02.2025 16:31 Відповісти
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04.02.2025 17:50 Відповісти
з тобою, шмара ресторанна, ніхто нічого обговорювати не буде. так і передай єрмачилу
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04.02.2025 16:51 Відповісти
Гнида в конституції і так усе написано , ато воно зачитує що їй завгосп передав.
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04.02.2025 16:58 Відповісти
А на других сайтах пишуть ось це- "США й Київ не обговорювали необхідність виборів до кінця 2025 року, - посол Маркарова про заяву Келлога". Хитрюги.
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04.02.2025 16:58 Відповісти
тут було так само
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04.02.2025 17:06 Відповісти
Маркарову вже не пускають в підсобку для прибиральниць, які пораються у Білому Домі.
Яка хер різниця, що там вона заявила...
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04.02.2025 17:17 Відповісти
Маркарова: Україна готова обговорювати питання необхідності виборів до кінця 2025 року, якщо команда Трампа його порушуватиме.

Тобто, якщо питання необхідності виборів порушуватимуть українці, згідно Конституції України, то закономірно будуть послані на... забій. Зрозуміло, що й потрібно було довести.
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04.02.2025 17:19 Відповісти
Ідіоти так загорілися виборами,що пох на війну,зомбомарафон,кацапську телегу з якої вони черпають помоі кацапської пропаганди.Ну що ж вже потроху вимальовуються кандідати на презідента:Бойко,Мураєв,Арістович незабариться знайдуться ще якісь в телезі чи тік-току обирай не ленісь."Дія" вам в допомогу.Чи ви думаєте що оберуть Залужного.
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04.02.2025 17:36 Відповісти
Интересно, у нас есть хоть один чиновник с мозгами, или у всех они отсутствуют?

Америка ещё не говорила о выборах, но они (она) уже готовы это обсуждать ?

Да кто ты такая, чтобы обсуждать вопрос выборов власти в стране, которая сегодня разбита на части и ещё неизвестно, соединятся эти части воедино или нет?

Выборы могут происходить только в единой стране, в границах 1991 года и никак иначе!

Сделать её единой это ваша работа, вот ею и занимайтесь, а не давайте авансы тем, кто для окончания войны и возврата наших территорий ещё ничего не сделал!
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04.02.2025 17:38 Відповісти
Говорила, то ти не чув (читав).
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04.02.2025 17:48 Відповісти
Ну як запхати всіх в свій галімий резерв+ та простати з нього данні, ще і штрафи брати з тих хто не поліз в це болото, то це ви можете, а як зробити вибори щоб вас брехунів і крадіїв нарешті позбавитись, то це вже звісно не можете.
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04.02.2025 17:53 Відповісти
каждая кухарка, сексологиня, военный-инвалид, контрабандист сигарет и еще куча интересного народа (без профильного образования, совести и мозгов) могут руководить государством быть послом. с такими подходами даже - последним.
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04.02.2025 19:19 Відповісти
 
 