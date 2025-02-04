Маркарова: Україна готова обговорювати питання необхідності виборів до кінця 2025 року, якщо команда Трампа його порушуватиме.

Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, якщо команда Дональда Трампа порушить це питання, Україна готова це обговорювати.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - наголосила Маркарова.

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Раніше, спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно із законодавством, вибори, включаючи місцеві, можуть відбутися в Україні тільки після закінчення війни.

Він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни", парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.

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