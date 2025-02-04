Маркарова: Україна готова обговорювати питання необхідності виборів до кінця 2025 року, якщо команда Трампа його порушуватиме
Сполучені Штати не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів в країні до кінця 2025 року.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, якщо команда Дональда Трампа порушить це питання, Україна готова це обговорювати.
Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - наголосила Маркарова.
Раніше, спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.
Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що згідно із законодавством, вибори, включаючи місцеві, можуть відбутися в Україні тільки після закінчення війни.
Він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни", парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://radiotrek.rv.ua/blog/markarova-z-cholovikom-vidkrili-restoran-u-vashingtoni-ta-ochikuyut-na-vizit-prezidenta-baydena-foto_310613.html
а це чоловік
мені ваша тупа бінарна логіка(зеля-порох) взагалі не цікава
ну насрали ви словами - біжіть до менеджера за премією.
відкрийте кордони, і побачимо хто ждун, зебрехливі геноцидникі українського народу.
зельоні гниди - це якесь нескінченне дно.
твої аргументи з противагою на Порошенко настільки тупі , що шкода твоїх дітей
Але, все частіше переконуюсь, ні - на повному серйозі, "маячня хворої людини".
З нею НІХТО НІЧОГО обговорювати і не збирався.
отакі емоції, відчуває трамп, особисто до маркарової.
Пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко здійснить візит до Вашингтона. У ході візиту передбачені двосторонні зустрічі у Конгресі США, Державному департаменті, а також із членами нової американської адміністрації, представниками експертних та аналітичних кіл США. Зокрема, Петро Порошенко візьме участь у спеціальному заході аналітичного центру Hudson Institute. Лідер партії також візьме участь у заходах в рамках Національного молитовного сніданку, який щорічно проводиться у США. Очікується, що цього року Молитовний сніданок збере рекордну кількість високопосадовців, урядовців і депутатів з-понад 140 країн світу, включно з керівництвом нової адміністрації Президента США
Яка хер різниця, що там вона заявила...
Тобто, якщо питання необхідності виборів порушуватимуть українці, згідно Конституції України, то закономірно будуть послані на... забій. Зрозуміло, що й потрібно було довести.
Америка ещё не говорила о выборах, но они (она) уже готовы это обсуждать ?
Да кто ты такая, чтобы обсуждать вопрос выборов власти в стране, которая сегодня разбита на части и ещё неизвестно, соединятся эти части воедино или нет?
Выборы могут происходить только в единой стране, в границах 1991 года и никак иначе!
Сделать её единой это ваша работа, вот ею и занимайтесь, а не давайте авансы тем, кто для окончания войны и возврата наших территорий ещё ничего не сделал!
руководить государствомбыть послом. с такими подходами даже - последним.