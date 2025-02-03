Тема виборів в Україні є важливою для проведення мирних переговорів, - Пєсков. ВIДЕО
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема виборів в Україні є важливою для проведення майбутніх переговорів.
Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
"Де-юре повноваження президента Зеленського закінчилися. Де-юре все ж ситуація така, про що неодноразово вже докладно казав президент Путін. Це абсолютно очевидна юридична реальність, яка існує в Україні.
Тому, звісно, ідея проведення виборів в Україні з точки зору легітимізації керівництва, хочу нагадати нещодавні заяви Путіна, що легітимізація необхідна з точки зору юридичної фіксації будь-яких домовленостей в плані врегулювання конфлікту", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.
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На минулих виборах путін сказав: "Хто завгодно, аби не Порошенко". І багато українчиків його послухались. Тож маємо цілком лояльного до москалів верховного асфальтоукладчика, який слухняно позакривав всі ракетні програми Порошенка, вивів кадрові бригади, які охороняли найнебезпечніші напрямки наступу орків, і розставив по периметру всіх прикордонних областей України в керівництво СБУ агентів ФСБ.
Зараз цей просрочений членограй грає із себе лютого патріота, перебравши на себе майже всі гасла націоналістів, а патріотів намагається посадити втюрми, щоб вони не заважали йому на виборах. Очевидно, що москалі, як і минулого разу, зацікавлені знову залишити при владі свого протеже і надати йому легітимності.