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Тема виборів в Україні є важливою для проведення мирних переговорів, - Пєсков. ВIДЕО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема виборів в Україні є важливою для проведення майбутніх переговорів.

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

"Де-юре повноваження президента Зеленського закінчилися. Де-юре все ж ситуація така, про що неодноразово вже докладно казав президент Путін. Це абсолютно очевидна юридична реальність, яка існує в Україні. 

Тому, звісно, ідея проведення виборів в Україні з точки зору легітимізації керівництва, хочу нагадати нещодавні заяви Путіна, що легітимізація необхідна з точки зору юридичної фіксації будь-яких домовленостей в плані врегулювання конфлікту", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

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Автор: 

війна (1436) вибори (6721) Пєсков Дмитро (1692) переговори з Росією (1300) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+24
Зрозуміли тепер, хто качає тему виборів?...
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03.02.2025 14:43 Відповісти
+11
Ще ця московська гнида буде нам розказувати що ми в Україні повинні робити. На своїй Підерсастії спочатку вибори проведіть раз за 25 років
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03.02.2025 14:48 Відповісти
+7
За обставин, що склалися на фронті, рашисти не хочуть переговорів і шукають відмазки
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03.02.2025 14:47 Відповісти
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Это ещё одна отмазка почему Соссия не пойдёт на переговоры . И ТОЛЬКО
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03.02.2025 19:10 Відповісти
Москалі завжди намагались командувати виборами в Україні. І багато українчиків їх слухалися.
На минулих виборах путін сказав: "Хто завгодно, аби не Порошенко". І багато українчиків його послухались. Тож маємо цілком лояльного до москалів верховного асфальтоукладчика, який слухняно позакривав всі ракетні програми Порошенка, вивів кадрові бригади, які охороняли найнебезпечніші напрямки наступу орків, і розставив по периметру всіх прикордонних областей України в керівництво СБУ агентів ФСБ.
Зараз цей просрочений членограй грає із себе лютого патріота, перебравши на себе майже всі гасла націоналістів, а патріотів намагається посадити втюрми, щоб вони не заважали йому на виборах. Очевидно, що москалі, як і минулого разу, зацікавлені знову залишити при владі свого протеже і надати йому легітимності.
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03.02.2025 22:12 Відповісти
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