Тема виборів в Україні є важливою для проведення мирних переговорів, - Пєсков. ВIДЕО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема виборів в Україні є важливою для проведення майбутніх переговорів.

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

"Де-юре повноваження президента Зеленського закінчилися. Де-юре все ж ситуація така, про що неодноразово вже докладно казав президент Путін. Це абсолютно очевидна юридична реальність, яка існує в Україні.

Тому, звісно, ідея проведення виборів в Україні з точки зору легітимізації керівництва, хочу нагадати нещодавні заяви Путіна, що легітимізація необхідна з точки зору юридичної фіксації будь-яких домовленостей в плані врегулювання конфлікту", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори після укладення можливої угоди про припинення вогню.

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