Польща має бути присутня на переговорах між Росією та Україною, - Дуда

Якщо президент США Дональд Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За словами Дуди, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни.

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", - пояснив президент Польщі.

Водночас Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ. Він пояснив, що Польща "постійно допомагає" Україні, оскільки вона постачає зброю та слугує логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги.

Тому, продовжив Дуда, Польща "є найбільш вразливою до потенційних російських атак".

"Ми будемо допомагати Україні й у майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська", — додав він.

Нагадаємо, польські фірми готуються до відбудови України. Так, із представниками різних галузей утримується постійний регулярний контакт, а компанії інформовані про те, що відбувається в польсько-українських відносинах.

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