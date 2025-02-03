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Новини
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Польща має бути присутня на переговорах між Росією та Україною, - Дуда

Дуда заявив, що Україні необхідно надати підтримку для відновлення економіки

Якщо президент США Дональд Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За словами Дуди, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни.

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", - пояснив президент Польщі.

Водночас Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ. Він пояснив, що Польща "постійно допомагає" Україні, оскільки вона постачає зброю та слугує логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги.

Тому, продовжив Дуда, Польща "є найбільш вразливою до потенційних російських атак".

"Ми будемо допомагати Україні й у майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська", — додав він.

Нагадаємо, польські фірми готуються до відбудови України. Так, із представниками різних галузей утримується постійний регулярний контакт, а компанії інформовані про те, що відбувається в польсько-українських відносинах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, - Дуда

Автор: 

Дуда Анджей (788) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+9
Ще було б непогано шоб були присутні Літва, Латвія, Естонія та Швеція.
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03.02.2025 10:25 Відповісти
+6
Хочете на переговори то хоча б збивайте ракети.
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03.02.2025 10:24 Відповісти
+3
Касаб, ти не втомився тут займатись онанізмом?
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03.02.2025 10:23 Відповісти
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Касаб, ти не втомився тут займатись онанізмом?
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03.02.2025 10:23 Відповісти
Продовжеєш маструбувати, касаб?
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03.02.2025 11:56 Відповісти
Касаб, ти такий "жахливи" шо аж кури ригочуть.
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03.02.2025 13:10 Відповісти
Грьобані ви серуни, пане Дуда!
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03.02.2025 10:18 Відповісти
Хочете на переговори то хоча б збивайте ракети.
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03.02.2025 10:24 Відповісти
Ще було б непогано шоб були присутні Літва, Латвія, Естонія та Швеція.
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03.02.2025 10:25 Відповісти
Ти ботоксному ху#лу вже сьогодні відсмоктав,путлобот обіссяний?
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03.02.2025 10:30 Відповісти
Ніби поважний дядько, але наївний.

Тут Україну ніхто не збирається звати, а Дуда вже розмріявся, що Польщу запросять...
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03.02.2025 10:37 Відповісти
Во-первых, любые переговоры могут быть только после вывода рашистских войск и возврата всех украденных территорий ,а во-вторых, они должны быть только в широком формате, с участием Польши, Германии, Франции, Великобритании, и это, как минимум, рашистская агрессия касается всех стран мира, и в первую очередь стран Европы.
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03.02.2025 10:46 Відповісти
А коли буде вивід рашистських військ і яким чином?
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03.02.2025 11:27 Відповісти
Когда Европа с Америкой проснутся.
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03.02.2025 11:29 Відповісти
Фантастична маячня.
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03.02.2025 11:32 Відповісти
Ще один дебіл-нафронтник, воюючий з Германії. В спам.
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03.02.2025 13:55 Відповісти
Про "валынскую резню" задвинете шось?
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03.02.2025 11:29 Відповісти
Дуда повинен зрозуміти, що на переговорах кацапстану та України, може не бути навіть України. І в тому числі з вини польського суспільства
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03.02.2025 11:37 Відповісти
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03.02.2025 13:18 Відповісти
Війна закінчиться, коли "в'язниця народів" буде знищена ...
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03.02.2025 13:20 Відповісти
Ось це і є об'єктивна реальність. Все інше "від лукавого" та переадресація вирішення проблем онукам ...
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03.02.2025 13:25 Відповісти
А ви чого носа пхаєте не в свої справи? Якби воювали нарівні з Україною, тоді зрозуміло, ви всраті ракети не хочете збивати, дороги блокуєте, знущаєтеся з наших біженців, пішли в сраку!
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03.02.2025 13:54 Відповісти
 
 