Жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у контексті перспективи укладення угоди між Україною та Росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі Києва.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусідня з Україною країна, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", - зазначив він та згадав у цьому контексті про події часів Другої світової війни.

Дуда заявив, що було б "порушенням міжнародного права" дозволити Росії утримувати територію, яку вона окупувала в Україні.

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Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприйнятно, що Росія захопила певні території України і утримує їх силою. Це неприйнятно. Ми не повинні дозволити Росії перемогти цю війну", - наголосив польський президент.

У цьому контексті він додав, що Трамп "розуміє регіон" і участь США буде ключовою.

"Президент Дональд Трамп – як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки – матиме ключове значення. Я спокійно чекаю на перші кроки, які зробить Дональд Трамп", - резюмував Дуда.

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