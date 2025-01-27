Жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у контексті перспективи укладення угоди між Україною та Росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі Києва.
Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусідня з Україною країна, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", - зазначив він та згадав у цьому контексті про події часів Другої світової війни.
Дуда заявив, що було б "порушенням міжнародного права" дозволити Росії утримувати територію, яку вона окупувала в Україні.
Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприйнятно, що Росія захопила певні території України і утримує їх силою. Це неприйнятно. Ми не повинні дозволити Росії перемогти цю війну", - наголосив польський президент.
У цьому контексті він додав, що Трамп "розуміє регіон" і участь США буде ключовою.
"Президент Дональд Трамп – як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки – матиме ключове значення. Я спокійно чекаю на перші кроки, які зробить Дональд Трамп", - резюмував Дуда.
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