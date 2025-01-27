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Жодні мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, - Дуда

Дуда прокоментував потенційні мирні переговори України та РФ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у контексті перспективи укладення угоди між Україною та Росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі Києва. 

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусідня з Україною країна, а також як президент країни, яка сама пережила дуже важкий історичний досвід", - зазначив він та згадав у цьому контексті про події часів Другої світової війни.

Дуда заявив, що було б "порушенням міжнародного права" дозволити Росії утримувати територію, яку вона окупувала в Україні.

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Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприйнятно, що Росія захопила певні території України і утримує їх силою. Це неприйнятно. Ми не повинні дозволити Росії перемогти цю війну", - наголосив польський президент.

У цьому контексті він додав, що Трамп "розуміє регіон" і участь США буде ключовою.

"Президент Дональд Трамп – як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки – матиме ключове значення. Я спокійно чекаю на перші кроки, які зробить Дональд Трамп", - резюмував Дуда.

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Автор: 

Дуда Анджей (778) Трамп Дональд (6043) переговори з Росією (1244) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
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... З автоматами в руках іа-та-та, як у серіалі.
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27.01.2025 16:20
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Питання у тому хто буде представляти Україну, зрадник зє-рмак?
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27.01.2025 15:39 Відповісти
Представляю себе, как где-нибудь в Стамбуле к уединившимся для переговоров Трампу и Путину, открыв ногой дверь, врывается разъяренный Зеленский!
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27.01.2025 15:44 Відповісти
... З автоматами в руках іа-та-та, як у серіалі.
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27.01.2025 16:20 Відповісти
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27.01.2025 16:21 Відповісти
Понеслась физда по кочкам -
Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок 27 січня затвердило рішення про термінові дебати щодо України та "мирних переговорів".
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Опитування, надане УП: 50% українців схиляються до компромісу задля припинення війни.
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27.01.2025 16:02 Відповісти
Абсолютно нічого дивного. США, як деми, так і респи збираються закінчити війну восени цього року, бо за їх розрахунками, подальша війна - неможлива за відсутності ресурсів усіх сторін. А увесь інший світ вже танцює, як вони скажуть, включно з Україною.
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27.01.2025 16:23 Відповісти
При всій моїй повазі до Дуди ,але рашка ніколи вже не поверне окуповані території ,ні військовим ,ні дипломатичним шляхом ,питання в тому щоб Україні втримати щонайбільше підконтрольної території ,для чого потрібно стабілізувати лінію фронту ,що вже навіть до Бодунова дійшло ,що кававялті відміняється.
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27.01.2025 16:22 Відповісти
Вибачте про повернення територій - мав на увазі не рашку ,а Україну.
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27.01.2025 16:26 Відповісти
за результатами війни україна стане новою японією тільки без виходу до моря
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27.01.2025 18:14 Відповісти
 
 