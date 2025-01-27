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"Північні потоки" необхідно демонтувати, щоб "не піддатися спокусі" відновлення постачання газу з РФ, - Дуда

Північний потік

Обидва газопроводи "Північний потік" необхідно демонтувати, щоб унеможливити відновлення постачання ними газу з РФ до Європи. 

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, Дуда висловив сподівання, що європейські лідери "винесуть уроки з російської агресії проти України" і що вони "проштовхнуть" рішення ніколи не відновлювати постачання газу через "Північний потік".

Окрім цього, президент Польщі вважає, що демонтаж "потоків" дасть таким країнам, як Німеччина, змогу "не піддатися спокусі" відновити постачання газу з Росії, щоб підтримати власну економіку.

"Це загроза як з погляду енергетики, так і з погляду військового. Це також величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою", - додав Дуда.

Також читайте: США ввели додаткові санкції проти дотичних до "Північного потоку-2" компаній та осіб

Автор: 

Північний потік (2473) Дуда Анджей (778)


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Топ коментарі
+7
Дуда молодец, смотрит в корень зла! Вот так надо проблемы решать, а не так как местные взяточники - получил бабла и уже Чонгар разминировал. Захотел быть послом и уже получил инвалидность.
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27.01.2025 14:37
+6
Це правильно. Україна також повинна демонтувати газопровід на границі з ********** щоб раз і назавжди покінчити з цим соблазном і маніпуляціями. А то я вас знаю, спочатку чуть-чуть, потм акуратно а там дивися знову на всю шишку Україна сидить на московському кую
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27.01.2025 14:40
+3
вапіющій акт агалтєлай русафобії і антіскрєпнай бєздуховнасті
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27.01.2025 14:49
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27.01.2025 14:30 Відповісти
Дуда молодец, смотрит в корень зла! Вот так надо проблемы решать, а не так как местные взяточники - получил бабла и уже Чонгар разминировал. Захотел быть послом и уже получил инвалидность.
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27.01.2025 14:37 Відповісти
і довірити демонтаж цих обох нордстрімів найбільш зацікавленим - угорщині і словаччині...
хто ж, як не вони...
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27.01.2025 16:11 Відповісти
Дозвіл на демонтаж надати циганам... (через місяць і сліду не залишиться від потоків)
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27.01.2025 17:10 Відповісти
Бо в Німеччині знову виберуть якогось шрьодера чи мєркєль і буде велика спокуса дружби з кацапами.
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27.01.2025 14:40 Відповісти
Це правильно. Україна також повинна демонтувати газопровід на границі з ********** щоб раз і назавжди покінчити з цим соблазном і маніпуляціями. А то я вас знаю, спочатку чуть-чуть, потм акуратно а там дивися знову на всю шишку Україна сидить на московському кую
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27.01.2025 14:40 Відповісти
і нафтопровід "дружба", бо від дружби вже нічого не залишилося, тільки війна ...
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27.01.2025 15:02 Відповісти
"А якщо і піддатися - то тільки транзитом через територію моєї Польщі, щоб і я на цьому заробив" - подумки додав Дуда.
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27.01.2025 14:44 Відповісти
В ЕС збирається влаштовувати перемовини з Україною для подальшого транспортування кацапського газу в угорщину и Словаччину. Як їх розуміть.... Угорщину треба давно ***** з ЕС виключить.
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27.01.2025 14:45 Відповісти
наприклад азербайджанського газу, але хтось зацікавлений збив лайнер азал над каспієм...і тому рішають
а нордстріми на балтиці рватимуться не меш, аніж кабелі там рвуться...
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27.01.2025 16:15 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобії і антіскрєпнай бєздуховнасті
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27.01.2025 14:49 Відповісти
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27.01.2025 16:12 Відповісти
правильно и покупать российский газ через дудку и его фирмы
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27.01.2025 15:03 Відповісти
*А что будетъ когда газъ скончитъся от другим источникам-на колени перед России, вот что предстоитъ!*
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28.01.2025 12:05 Відповісти
Ломать не строить ✌👹👹👹
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28.01.2025 12:14 Відповісти
Этот членосос ещё что-то хрюкает
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28.01.2025 13:04 Відповісти
,Дуда ваш не молодец а конченный Идиот. Поднять налоги и повысить цены на всё для своего польского народа это конечно же лучше, чем покупать дешевле в России а не в три дорого в той же Индии. Откуда у Индии газ? Ну конечно же из сильной матушки России. Обязательно размонтируй Дуда🐱
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28.01.2025 15:08 Відповісти
С Дудой Польша может пойти в тридуду.
Неужели русофобия сильнее здравого смысла.
Всем же понятно чья война идёт в Украине.
И насколько задрала Украина Европу.
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28.01.2025 23:01 Відповісти
Германия платит всем.Уничтожите экономически Германию,рухнет Европа.
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29.01.2025 00:50 Відповісти
Пердак горит, что Россия доминирует Европой)). Что то когда Америка молчала, всех все устраивало. Без Российской нефти и газа небудет развиваться должным образом Европпа. Все это временно. Сами разберут, а потом кучу бобла будут тратить чтоб назад собрать, когда настанет жопа. Еще одна очередная марионетка.Российская нефть кормит много ртов, а то что её продают очень дёшево, вот она благодарность.
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29.01.2025 11:31 Відповісти
 
 