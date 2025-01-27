"Північні потоки" необхідно демонтувати, щоб "не піддатися спокусі" відновлення постачання газу з РФ, - Дуда

Обидва газопроводи "Північний потік" необхідно демонтувати, щоб унеможливити відновлення постачання ними газу з РФ до Європи.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, Дуда висловив сподівання, що європейські лідери "винесуть уроки з російської агресії проти України" і що вони "проштовхнуть" рішення ніколи не відновлювати постачання газу через "Північний потік".

Окрім цього, президент Польщі вважає, що демонтаж "потоків" дасть таким країнам, як Німеччина, змогу "не піддатися спокусі" відновити постачання газу з Росії, щоб підтримати власну економіку.

"Це загроза як з погляду енергетики, так і з погляду військового. Це також величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою", - додав Дуда.

Також читайте: США ввели додаткові санкції проти дотичних до "Північного потоку-2" компаній та осіб