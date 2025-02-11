УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9618 відвідувачів онлайн
Новини
10 156 39

Російський розвідувальний літак Су-24 порушив повітряний простір Польщі

Російський бомбардувальник Су-24МР

Російський надзвуковий бомбардувальник у розвідувальній модифікації Су-24МР 11 лютого порушив повітряний простір Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інцидент стався о 14:09 за часом Варшави, а Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про це ввечері (18:36 за місцевим часом).

За інформацією польського командування, російський військовий літак перебував у повітряному просторі над територіальними водами Польщі в східній частині Гданської затоки 1 хвилину і 12 секунд, залетівши вглиб на 6,5 кілометра. Відомо, що борт вилетів із Калінінградської області – російського ексклава на Балтиці. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана ЗС РФ, інформує польське Оперативне командування. Там також додають, що за польотом літака спостерігали радіолокаційні системи Збройних сил Польщі.

Чергові служби польського нагляду за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.

Читайте також: Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну

Заступниця речника Операційного командування Збройних сил Польщі Ева Злотницька повідомила, що літак здійснював планований тренувальний політ.

Автор: 

Польща (8994) росія (67900) літак (3026)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Рашисти вже відкрито сруть на голови Європі і НАТО а ті все закривають очі і кажуть що дощ іде. Ну і які можуть бути гарантії від цих імпотентів якщо вони самі себе не можуть захистити
показати весь коментар
11.02.2025 21:36 Відповісти
+28
Поляци ковтають з гоноровим виглядом.
показати весь коментар
11.02.2025 21:35 Відповісти
+20
можно. Це не Туреччина.
показати весь коментар
11.02.2025 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ???
показати весь коментар
11.02.2025 21:34 Відповісти
поляки готуються до приєднання до "Варшавського дговору-2" бо дуже скучили за руським чоботом
показати весь коментар
11.02.2025 21:40 Відповісти
можно. Це не Туреччина.
показати весь коментар
11.02.2025 21:34 Відповісти
Поляци ковтають з гоноровим виглядом.
показати весь коментар
11.02.2025 21:35 Відповісти
Поляки то не турки...
На жаль.
показати весь коментар
11.02.2025 21:35 Відповісти
Рашисти вже відкрито сруть на голови Європі і НАТО а ті все закривають очі і кажуть що дощ іде. Ну і які можуть бути гарантії від цих імпотентів якщо вони самі себе не можуть захистити
показати весь коментар
11.02.2025 21:36 Відповісти
Заступниця речника Операційного командування Збройних сил Польщі Ева Злотницька повідомила, що літак здійснював планований розвідувально тренувальний політ. над територією Польщі .за мовчазної згоди ППО НАТО
показати весь коментар
11.02.2025 21:37 Відповісти
Тіпа вони знають що робили монголоїди!!! Знайшли відмазку!!!
показати весь коментар
11.02.2025 21:39 Відповісти
якщо б не знали, то ракета ППО знайшла би рашистський борт дюже швидко...
показати весь коментар
11.02.2025 21:47 Відповісти
Типа дали козломордии молчаливое согласие на разведывальный полет над территоррией НАТы? Акугеть - летайте соколы х-ла.
показати весь коментар
11.02.2025 21:48 Відповісти
і не тільки "акугеть" від прольоту рашистських "звєздольотов".але й траєкторія рашистських ракет часами проходить територією Польщизни, щоб потім зробивши петлю прямувати десь на Західні області України (ППО НАТИ не бачило в такому випадку загрози для НАТИ)))
показати весь коментар
11.02.2025 23:09 Відповісти
А чого не збили, очко жимжим??? Турки одразу збили і не моргнули!!!
показати весь коментар
11.02.2025 21:37 Відповісти
Турки сбили сбили с 4-го раза - было 2 залета, после третьего предупредили, после 4-го сбили.
показати весь коментар
11.02.2025 21:42 Відповісти
Та знаю, я про стальні яйця, яких у поляків нема!!!
показати весь коментар
11.02.2025 21:45 Відповісти
Сьодні на 6,5 км. Завтра на 13 км. Післязавтра на 26 км. За місяць до Франкфурта на Одере будуть залітати.
показати весь коментар
11.02.2025 21:39 Відповісти
Поляки знайдуть виправдовування, щось придумають, но збити це не про них!!!
показати весь коментар
11.02.2025 21:41 Відповісти
Типа, пилот потерял ориентиры на полетной карте и заплутал - да, франье.
показати весь коментар
11.02.2025 21:39 Відповісти
"Очєнь свєрхзвукавой самальот. Льотчік нє замєтіл."
показати весь коментар
11.02.2025 21:42 Відповісти
За результатами цієї війни, в Польщі поставлять пам'ятник. У вигляді бінокля, як символу безупинного спостереження за залітаючими в їх повітряний простір рашистськими ракетами та літаками.
показати весь коментар
11.02.2025 21:44 Відповісти
краще памятник у виді купи г*на
показати весь коментар
12.02.2025 00:04 Відповісти
Рускій мальчік заблуділсо.
Полякам треба було взяти його за ручку та відвести до татка.
Кацапи пробивають НАТу наскільки вона всрата.
показати весь коментар
11.02.2025 21:45 Відповісти
Та що ви таке кажете ? Це ж був літак української ППО .
показати весь коментар
11.02.2025 21:51 Відповісти
І що Польща, потужно всралась
показати весь коментар
11.02.2025 21:52 Відповісти
Це не блокувати рух на кордоні !
показати весь коментар
11.02.2025 21:58 Відповісти
не дивіться вгору
показати весь коментар
11.02.2025 22:04 Відповісти
куколди оргазмували пачками
показати весь коментар
11.02.2025 22:20 Відповісти
Су - 24 тактичний бомбардувальник. Може вони пристрілюються.
показати весь коментар
11.02.2025 22:24 Відповісти
Інцидент стався о 14:09 за часом Варшави, а Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про це ввечері (18:36 за місцевим часом).

А ще з єстонців ржуть, що ті тугодуми
показати весь коментар
11.02.2025 22:27 Відповісти
Сцикуни нещасні.
показати весь коментар
11.02.2025 22:48 Відповісти
Надо было кабом уе#бать по гандонянску
показати весь коментар
11.02.2025 23:02 Відповісти
як кажуть: політкоректність!
дивитесь як треба мовчки справляти в штані
показати весь коментар
11.02.2025 23:12 Відповісти
Тривожно спостерігали
показати весь коментар
11.02.2025 23:26 Відповісти
це їм не зерно розсипати
показати весь коментар
12.02.2025 00:05 Відповісти
Це не українське зерно з вагонів висипати...
показати весь коментар
12.02.2025 00:35 Відповісти
Тим часом фермери гріли трактори....
показати весь коментар
12.02.2025 00:51 Відповісти
Достойний коментар приймаючої сторони. Нє віноватая они. Оно само так вийшло. Але ж спочатку зайшло. На пів-шишечки.
показати весь коментар
12.02.2025 03:42 Відповісти
Так он же не с зерном летел..
показати весь коментар
12.02.2025 07:14 Відповісти
Ничего нового .... засекают время ....насколько быстрая реакция Польши. .
показати весь коментар
12.02.2025 07:18 Відповісти
Це тобі не зерно висипати на землю, тут сміливість та гордість потрібна щоб кацапам по зубах дати...
показати весь коментар
12.02.2025 08:15 Відповісти
 
 