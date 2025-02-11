Російський розвідувальний літак Су-24 порушив повітряний простір Польщі

Російський надзвуковий бомбардувальник у розвідувальній модифікації Су-24МР 11 лютого порушив повітряний простір Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інцидент стався о 14:09 за часом Варшави, а Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про це ввечері (18:36 за місцевим часом).

За інформацією польського командування, російський військовий літак перебував у повітряному просторі над територіальними водами Польщі в східній частині Гданської затоки 1 хвилину і 12 секунд, залетівши вглиб на 6,5 кілометра. Відомо, що борт вилетів із Калінінградської області – російського ексклава на Балтиці. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана ЗС РФ, інформує польське Оперативне командування. Там також додають, що за польотом літака спостерігали радіолокаційні системи Збройних сил Польщі.

Чергові служби польського нагляду за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.

Читайте також: Винищувачі F-16 піднімали в Польщі через масовану атаку РФ на Україну

Заступниця речника Операційного командування Збройних сил Польщі Ева Злотницька повідомила, що літак здійснював планований тренувальний політ.