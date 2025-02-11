Фон дер Ляєн на зустрічі з Венсом заявила про прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру для України
У вівторок, 11 лютого, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Зустріч відбулася після саміту, присвяченому темі штучного інтелекту.
Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Серед іншого президентка Єврокомісії на зустрічі з Венсом наголосила про прихильність Європейського союзу до справедливого та тривалого миру для України.
"Президент фон дер Ляєн і віцепрезидент Венс підтвердили міцність відносин між ЄС і США та їх життєво важливу роль у сучасному геополітичному ландшафті. Президент фон дер Ляєн наголосила на прихильності ЄС до справедливого та тривалого миру для України. Вона наголосила на необхідності подальшої єдності у наданні непохитної підтримки Україні", - йдеться у заяві.
Також сторони обговорили співпрацю щодо спільних викликів.
"Президентка фон дер Ляєн підтвердила відданість ЄС справедливим торговельним відносинам, у той час як обидві сторони висловили намір віддавати пріоритет економічним сферам, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетику", - повідомила пресслужба ЄК.
Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Німеччину для участі у Мюнхенській безпековій конференції.
- кордони 1991 року
- репарації від вонючої кацапсятини
- прийняття України в НАТО та ЄС
- міжнародний суд над воєнним злочинцем ****** та його шоблою.
Це основні принципи справедливості. справедливості.
більше ніяких коментарів !
.