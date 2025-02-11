Фон дер Ляєн на зустрічі з Венсом заявила про прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру для України

У вівторок, 11 лютого, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Зустріч відбулася після саміту, присвяченому темі штучного інтелекту.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Серед іншого президентка Єврокомісії на зустрічі з Венсом наголосила про прихильність Європейського союзу до справедливого та тривалого миру для України.

"Президент фон дер Ляєн і віцепрезидент Венс підтвердили міцність відносин між ЄС і США та їх життєво важливу роль у сучасному геополітичному ландшафті. Президент фон дер Ляєн наголосила на прихильності ЄС до справедливого та тривалого миру для України. Вона наголосила на необхідності подальшої єдності у наданні непохитної підтримки Україні", - йдеться у заяві.

Читайте також: ЄС шукає спосіб спрямувати заморожені активи РФ на допомогу Україні, - фон дер Ляєн

Також сторони обговорили співпрацю щодо спільних викликів.

"Президентка фон дер Ляєн підтвердила відданість ЄС справедливим торговельним відносинам, у той час як обидві сторони висловили намір віддавати пріоритет економічним сферам, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетику", - повідомила пресслужба ЄК.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Німеччину для участі у Мюнхенській безпековій конференції.

Читайте також: Зеленський та віцепрезидент США Венс зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки, - CBS News