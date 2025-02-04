ЄС шукає спосіб спрямувати заморожені активи РФ на допомогу Україні, - фон дер Ляєн

Євросоюз повинен розробити ефективний спосіб використання заморожених активів РФ, щоб допомогти Україні та посилити економічний тиск на Москву.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж люди в Україні. Але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру, якого вони прагнуть. Це надання Україні військової та фінансової сили, і, в той же час, продовження максимального тиску проти Росії", - зазначила вона.

За її словами, санкції ЄС вже вдарили по російській економіці, яка стикається з високою інфляцією та рекордними відсотковими ставками. Тому зараз Євросоюз готує 16-й пакет санкцій та продовжує відмову від російських енергоресурсів.

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Фон дер Ляєн наголосила на необхідності збереження заморожених російських активів та пошуку шляхів їхнього використання для фінансування України.

"Надзвичайно важливо, щоб країни-члени продовжили заморожування російських активів. Ми зараз можемо надалі думати, як знайти найбільш креативний шлях для використання цих активів, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу. Ми маємо показати Кремлю: що довше війна триватиме, то вищою буде її ціна для Росії", - підсумувала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Фон дер Ляєн повідомила, що в центрі роботи Євросоюзу протягом наступних тижнів буде прискорення поставок зброї та боєприпасів до України.

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