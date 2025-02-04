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ЄС шукає спосіб спрямувати заморожені активи РФ на допомогу Україні, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Євросоюз повинен розробити ефективний спосіб використання заморожених активів РФ, щоб допомогти Україні та посилити економічний тиск на Москву.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж люди в Україні. Але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру, якого вони прагнуть. Це надання Україні військової та фінансової сили, і, в той же час, продовження максимального тиску проти Росії", - зазначила вона.

За її словами, санкції ЄС вже вдарили по російській економіці, яка стикається з високою інфляцією та рекордними відсотковими ставками. Тому зараз Євросоюз готує 16-й пакет санкцій та продовжує відмову від російських енергоресурсів.

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Фон дер Ляєн наголосила на необхідності збереження заморожених російських активів та пошуку шляхів їхнього використання для фінансування України.

"Надзвичайно важливо, щоб країни-члени продовжили заморожування російських активів. Ми зараз можемо надалі думати, як знайти найбільш креативний шлях для використання цих активів, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу. Ми маємо показати Кремлю: що довше війна триватиме, то вищою буде її ціна для Росії", - підсумувала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Фон дер Ляєн повідомила, що в центрі роботи Євросоюзу протягом наступних тижнів буде прискорення поставок зброї та боєприпасів до України.

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Автор: 

Євросоюз (13665) фон дер Ляєн Урсула (794) заморожені активи (581)


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да не вишукає....
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04.02.2025 15:33 Відповісти
Вже скоро піде четвертий рік пошуків... Може їм пса Патрона виділити для пошуків?
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04.02.2025 15:35 Відповісти
Пес Патрон не допоможе, а от якби зелена мавпа заглохла зі своїми потужними заявами, що всі їй винні, то це б допомогло.
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04.02.2025 15:38 Відповісти
Ждут,пока власть ермака сменят
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04.02.2025 15:35 Відповісти
Євросоюз повинен розробити ефективний спосіб використання заморожених активів РФ, щоб непогано на них заробити .і якусь "кістку без м'яса "кинути українському народові
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04.02.2025 15:36 Відповісти
Баригі шукають у який би спосіб залишити все собі, але списати на допомогу Україні?
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04.02.2025 15:43 Відповісти
ЄС шукає-шукає і ніяк не знаходить - і так вже майже 3 роки. Трамп шукав-шукав - і знайшов, але тільки - корисні копалини, а за заморожені російські активи вже забув, кругом один старперський "склероз "
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04.02.2025 16:15 Відповісти
Мля, соплежуї. Ділюся, простим шляхом:
1) конфіскуєте рішенням уряду відповідної країни
2) переводите кошти на рахунок відповідного фонду допомоги.
Вам цього тижня продемонстрували наочно що можна зробити якщо мати рішучість.
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04.02.2025 18:06 Відповісти
 
 