Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі США

У Євросоюзі визнають потенційні виклики у стосунках із США, але готові на них відповідати.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь", - пояснила вона.

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За словами, фон дер Ляєн, запроваджені США тарифи проти Канади та Мексики "створюють непотрібні економічні потрясіння і стимулюють інфляцію".

"Ми не бачимо в цьому нічого доброго. Тому ми надаємо пріоритет продуктивним дискусіям і долучаємось до них на ранній стадії.

Звісно, ми повністю усвідомлюємо той факт, що у нас є власні виклики, які ми повинні подолати. Ми маємо виконати наше домашнє завдання – зосередимося на конкурентоспроможності Європейського Союзу", - сказала президентка ЄК.

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Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

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