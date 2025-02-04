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Новини
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Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі США

Фон дер Ляєн прокоментувала плани Трампа запровадити тарифи

У Євросоюзі визнають потенційні виклики у стосунках із США, але готові на них відповідати.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь", - пояснила вона.

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За словами, фон дер Ляєн, запроваджені США тарифи проти Канади та Мексики "створюють непотрібні економічні потрясіння і стимулюють інфляцію".

"Ми не бачимо в цьому нічого доброго. Тому ми надаємо пріоритет продуктивним дискусіям і долучаємось до них на ранній стадії.

Звісно, ми повністю усвідомлюємо той факт, що у нас є власні виклики, які ми повинні подолати. Ми маємо виконати наше домашнє завдання – зосередимося на конкурентоспроможності Європейського Союзу", - сказала президентка ЄК.

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Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

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Автор: 

США (23410) Євросоюз (13665) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+2
Ну так ЄС купує нафту і газ не в США, а у путіна!
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04.02.2025 09:52 Відповісти
+1
Дешевий газ та китайський мотлох - це наче хворий зуб, чим далі тим гірше, достатньо один раз перетерпіти і видалити його.
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04.02.2025 09:57 Відповісти
+1
Це якийсь сюр.
Найбільший союзник Європи руйнує цей союз.
путіну і сі це подобається.
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04.02.2025 09:58 Відповісти
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Ну так ЄС купує нафту і газ не в США, а у путіна!
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04.02.2025 09:52 Відповісти
Дешевий газ та китайський мотлох - це наче хворий зуб, чим далі тим гірше, достатньо один раз перетерпіти і видалити його.
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04.02.2025 09:57 Відповісти
Це якийсь сюр.
Найбільший союзник Європи руйнує цей союз.
путіну і сі це подобається.
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04.02.2025 09:58 Відповісти
Прогнетесь, як і усі інші, на кого Трумп наїхав.
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04.02.2025 09:59 Відповісти
Німці, французи, поляки, чехи, Орбан і Фіцо проти США їм подобається росія з її газом і нафтою.
Чи не так?!
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04.02.2025 10:01 Відповісти
Нє піззі, тьотя!
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04.02.2025 10:01 Відповісти
Трамп навіть не збирається з Європою контактувати. За весь час з Урсулою не спілкувався. Вона йому не цікава зі своєю Європою, йому цікавий Китай , Ізраіль, навіть московські болота йому більш цікаві.
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04.02.2025 10:04 Відповісти
Європа з ордою не годна впоратись , а Америкою буде просто ≪згвалтована≫.
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04.02.2025 10:14 Відповісти
все, что сказано до, но - лошадинное дерьмо!

жорсткий діалог, це діалог ультиматумів. конструктивний діалог, це діалог поступків.
то, як може бути жорсткий, але конструктивний?

це мабуть, як україні пропонують поступитися територіями і свободою?
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04.02.2025 10:22 Відповісти
В ЄС тотально протекціоністська економіка. Субсидії, мита, вигадані спеціально для цього екологічні вимоги, податки за "брудні технології", за вуглеводні викиди. Все щоб не давати іншим імпортувати і допомагати своєму неконкурентоспроможному виробництву. І за всім цим стоїть ця стара бабка, яка ніби з анекдотів про КПРС.
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04.02.2025 10:32 Відповісти
Европейский Союз даст решительный ответ - как только ....так сразу!
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04.02.2025 11:40 Відповісти
 
 