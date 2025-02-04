Ресурси України слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу Дональда Трампа до України поставити в США рідкоземельні метали в обмін на продовження підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання NTV.

Німецький канцлер засуджує пропозицію Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. Згідно з його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни", – цитує Шольца видання.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України та Росії