Ресурси України слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу Дональда Трампа до України поставити в США рідкоземельні метали в обмін на продовження підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання NTV.
Німецький канцлер засуджує пропозицію Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. Згідно з його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони.
"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни", – цитує Шольца видання.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.
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"Дівчинко, ти вже нічного не вирішуєш!"
Парламентські вибори в Німеччині 23.02.2025 року.
ПС. Для відновлення Європи після 2 СВ був введений "План Маршалла". А ви, українці, відновлюйтесь самі, за свій рахунок. Зашибісь...
Ресурси в землі коштують шиш цілих нуль десятих, і їх на планети до усирачки. Використати їх з розумом - оце трюк.
це мені батьки казали
вони працювали у нафтогазі
Враховуючи реалії, пропозиція рудого лідора досить адекватна, бо інакше ті ресурси й так дістануться місцевому олігархату або кацапам, але не українському народу.
Нехай краще США орендують ті родовища і допомагають розгромити кацапів.
Толерастія не сприяє вирішенню проблем і зароблянню бабла.
Може йому ще й якісні міни у військо постачати? І без мутних поляко-відкатів, щоб?
І щоб собі на крипту не скирдувати 'десятину'?
Шольц так бубочку до інфаркту доведе.
Помимо чисто военной помощи они могут на многое повлиять если захотят. Например заткнуть пророссийских ультра правых вместо того чтобы их поддерживать. Мотивировать другие страны больше помогать Украине. Было бы желание
І це всього лиш - природні ресурси . Якщо виживемо - будемо вчитись жити без них . Як японці .
А ще вдесятеро буде прикріше якщо все те наше добро дістанеться кацапні , нашим вбивцям ..
я серйозно
30 років ніхто нічого не зробив для державоутворення
під кінець взагалі вибрали клована та отримали війну
строго по Черчіллю до речі, і позор і війну©
тоді чому не збирати свою партію?
я досвічений програміст, а не барига
вмію аналізувати ти приймати рішення
я б зробив партію - Інтелектуальна партія 😎
1. авторизовані (bank-id) електронні референдуми по усім питанням у країні, рішення є законом для влади (як у Швейцарії)
2. легалайз проституції та ТГК
3. за несплату податків - конфіскація та тюрма без винятку (якщо мати не може довести джерело купівлі котеджу та трьох бЄЄмвє то сідає замість сина корупціонера)
4. усі посади у державі через прозорий конкурс
5. ще багато ідей, але...
ну наприклад виберете ви Залужного (під час війни - отримав «інваліда» та звалив у англію) у кращому разі...
і шо він вам побудує? казарму!!! 😂
а я хочу мати справу з компом а не з бюрократом
для спілкування в мене кум є та друзі