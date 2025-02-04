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Ресурси України слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни, - Шольц

Шольц про заяву Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу Дональда Трампа до України поставити в США рідкоземельні метали в обмін на продовження підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє німецьке видання NTV.

Німецький канцлер засуджує пропозицію Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. Згідно з його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни", – цитує Шольца видання.

Нагадаємо,  напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

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Автор: 

Україна (5968) Трамп Дональд (6129) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+13
Ахмету й Пінчуку й так за чверть століття чимало попало дармівщини. І нам краще стало?
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04.02.2025 07:45 Відповісти
+10
тут важко не погодитись.
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04.02.2025 07:31 Відповісти
+8
Якби ми жили в ідеальному світі, можна було б підтримати цю заяву Шольца.
Враховуючи реалії, пропозиція рудого лідора досить адекватна, бо інакше ті ресурси й так дістануться місцевому олігархату або кацапам, але не українському народу.
Нехай краще США орендують ті родовища і допомагають розгромити кацапів.
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04.02.2025 07:39 Відповісти
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тут важко не погодитись.
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04.02.2025 07:31 Відповісти
Ахмету й Пінчуку й так за чверть століття чимало попало дармівщини. І нам краще стало?
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04.02.2025 07:45 Відповісти
Ніт. Бубочка не зможе 'будувати' асфальт.
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04.02.2025 07:50 Відповісти
Де Маск?
"Дівчинко, ти вже нічного не вирішуєш!"
Парламентські вибори в Німеччині 23.02.2025 року.
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04.02.2025 07:34 Відповісти
Реконструюють, викачавши ресурси. А далі що? За рахунок чого жити?
ПС. Для відновлення Європи після 2 СВ був введений "План Маршалла". А ви, українці, відновлюйтесь самі, за свій рахунок. Зашибісь...
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04.02.2025 07:36 Відповісти
Ще один свідок вивезеного вагонами чернозема.
Ресурси в землі коштують шиш цілих нуль десятих, і їх на планети до усирачки. Використати їх з розумом - оце трюк.
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04.02.2025 07:54 Відповісти
Авжеж, нічого не варті. Тільки чому тоді Трамп, Шольц і кацапи переймаються, як би їх загарбати?
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04.02.2025 07:59 Відповісти
Ніхто нічим не переймається. ***** насрати на ресурси, німці двадцять років відбиваються від прийняття України в ЄС руками і ногами. Та й Трампу я думаю наплювать, але якщо вже треба впрягатися то краще за це щось отримати ніж хрін з маслом як в Іраку.
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04.02.2025 08:02 Відповісти
Ну-ну...
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04.02.2025 08:05 Відповісти
Припікає, що не вам дістатись може.
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04.02.2025 08:51 Відповісти
все викачали кацапи пока не відкрили тюмень
це мені батьки казали
вони працювали у нафтогазі
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08.02.2025 11:16 Відповісти
Трампу глибоко пофігу, що буде в Україні після війни, його цікавить як повернути кошти, які були надані та отримати свій прибуток. Він відкрито у своїй промові звернувся до Європи - вирішуйте, хто буде відновлювати Україну, бо США в цьому участі приймати не буде.
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04.02.2025 07:36 Відповісти
Наскільки зрозуміло з шольцівського спіча, Європі відновлення України, як таке, теж не дуже цікаве. Головне тут те ж саме - українські ресурси.
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04.02.2025 07:41 Відповісти
Це точно. Трмпа цікавить Трмп, тільки Трмп і ніхто, крім Трмпа.
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04.02.2025 11:16 Відповісти
Якби ми жили в ідеальному світі, можна було б підтримати цю заяву Шольца.
Враховуючи реалії, пропозиція рудого лідора досить адекватна, бо інакше ті ресурси й так дістануться місцевому олігархату або кацапам, але не українському народу.
Нехай краще США орендують ті родовища і допомагають розгромити кацапів.
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04.02.2025 07:39 Відповісти
Вони орендують, але лише після того як Україна їх поверне у свою власність. У свою чергу він пропонує продовжити надавати озброєння. А яким воно буде і чи вистачить його - ось і є основне питання...
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04.02.2025 07:53 Відповісти
Жоржевичу, ти добре подумав?.. Подумай ще - як Штати інвестуватимуть ДО розгрому кацапів? Лише після.
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04.02.2025 08:54 Відповісти
А що тут не ясно? Територія, про яку йде мова, українська за всіма законами і розпоряджатись нею має право лише Україна. Договір про оренду родовищ з Трампом можна заключати прямо зараз, нехай заводить авіаносну групу та допомагає очистити зону своїх бізнес інтересів від окупантів.
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04.02.2025 09:27 Відповісти
Тут іде не про торгівлю, тут - про сдавання в концесію чи оренду, коротше - даром.
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04.02.2025 11:07 Відповісти
На фоні трамповських нарколиг , навіть шольц зі своїми таурусами виглядає при розумі.
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04.02.2025 07:39 Відповісти
а ти би краще помовчала би , де Таурси ?
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04.02.2025 07:41 Відповісти
В асфальті
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04.02.2025 07:48 Відповісти
Шольц просто заздрить що пролітає як фанера над Берліном. У Паппергера б спитав, той вже рік як тему схавав, навіть кацапські вбивці його не злякали.
Толерастія не сприяє вирішенню проблем і зароблянню бабла.
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04.02.2025 07:52 Відповісти
Може йому ще й офіцерів-генералів з тюрми відпустити назад у військо?

Може йому ще й якісні міни у військо постачати? І без мутних поляко-відкатів, щоб?

І щоб собі на крипту не скирдувати 'десятину'?

Шольц так бубочку до інфаркту доведе.
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04.02.2025 07:59 Відповісти
Слушна думка. Зупинка війни і тільки потім відбудова частково за грощі з недр і продаж зброї для запобігання наступному походу. А так і недр не буде бо і вічна війна з руїною бо чехлятся вони з виготовленям зброї дуже повільно і ім самим потрібно.
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04.02.2025 07:58 Відповісти
Яка зупинка війни? Зараз місцева бойова пенсіонна гвардія прокинеться і таку зупинку тобі покаже, що не знатимеш, куди подітись. Не раніше виходу на кордони 91-го!
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04.02.2025 08:10 Відповісти
Та яке там 91-го, не меньш ніж по урал, а камчатку з японією поділемо!
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04.02.2025 08:14 Відповісти
Нам треба рашку на лічильник посадити, а не своє віддаввти. Думай. Те.
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04.02.2025 08:55 Відповісти
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04.02.2025 08:06 Відповісти
Ковбаса "Дбайлива".
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04.02.2025 08:12 Відповісти
Трамп не вечен это раз. Действия Трампа оценят те кто после него придет. Во вторых, когда пациента нужно спасать, не обсуждают вопрос стоимости похорон. Если человеку нужны деньги на операцию по пересадке сердца, глупо кричать, а за что мы его хоронить будем.
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04.02.2025 08:17 Відповісти
Відновлення за рахунок наросії не розглядається?
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04.02.2025 08:24 Відповісти
Повертайся в реальність.
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04.02.2025 08:29 Відповісти
бот ти сраний
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08.02.2025 11:19 Відповісти
Шольц. Ты знаешь что такое бюджет армии в 17 триллионов долларов? Именно так оценивается стоимость этих металлов. Этих денег хватит чтобы скупить все армии мира включая НАТО, Китай и армию США. Думаю что для победы над Рашкой и 500 миллиардов хватит.
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04.02.2025 08:29 Відповісти
У США просто таких денег нет на данный момент и в ближайшей перспективе не будет. Это долгосрочный договор лет на 100
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04.02.2025 08:31 Відповісти
США с легкостью могут увеличить помощь Украине в 10 раз. Они только на Афганистан триллионы потратили. Главное правильно подать это избирателям.
Помимо чисто военной помощи они могут на многое повлиять если захотят. Например заткнуть пророссийских ультра правых вместо того чтобы их поддерживать. Мотивировать другие страны больше помогать Украине. Было бы желание
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04.02.2025 09:18 Відповісти
Воно то так ,, Шольц говорить все вірно , але якщо вже нікуди буде діватись то - в обмін на захист , на зброю і фінансову допомогу , природними багатствами мабуть прийдеться таки розплачуватись . Вони не вартують того щоб Україна була знищена , а її народ - знищений і перетворений на кацапів .
І це всього лиш - природні ресурси . Якщо виживемо - будемо вчитись жити без них . Як японці .
А ще вдесятеро буде прикріше якщо все те наше добро дістанеться кацапні , нашим вбивцям ..
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04.02.2025 08:39 Відповісти
По оценкам Форбс стоимость этих металлов оценивается в 17 триллионов долларов. Теперь ты понимаешь почему путин идёт в ва-банк и готов всех своих рабов положить и убить всех украинцев и даже Рашку довести до развала?
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04.02.2025 08:43 Відповісти
Украине достаточно 10% этих металлов продать США чтобы отбиться от Рашки, восстановить Украину и рассчитаться со всеми долгами.
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04.02.2025 08:45 Відповісти
Ще теля в дупі, а шкуру вже поділили...
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04.02.2025 08:45 Відповісти
Трамп намерен забрать у Украины редкоземельные металлы взамен на помощь. По словам президента США, он будет добиваться их передачи «в любой сделке» по Украине. В Украине редкоземельные металлы есть на Донбассе и в Приазовье. Пусть забирает.
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04.02.2025 08:56 Відповісти
Давно було б США долучити до корисних комалин в Україні ..з початку 90-х років.. Тепер маємо проблему з кац..пом-недоістотою..
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04.02.2025 09:10 Відповісти
Шуфріч з Медведчуком нікого не допускали.
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04.02.2025 10:05 Відповісти
Экспериментальная добыча сланцевого газа в Украине с 2005 г кажись, вела американская фирма, и ушла эпоха как началась война в 14 г. Кстати месторождение самое большое в Европе как сланцевое. На границе оно с луганской и харьковской обл.
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04.02.2025 10:38 Відповісти
Ото дивина - за все треба платити
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04.02.2025 09:03 Відповісти
Безопасность Украины - это наличие в Украине американских интересов,а интересы это бизнес и Пентагон,и никакие наты с орбанами и фицами не нужны,пусть копают,добывают, перерабатывают и арестовывают казнокрадов,народ и страна будут только в плюсе.
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04.02.2025 09:07 Відповісти
Українці в більшості нічого за 30 років не мають від корисних копалин... Всім володіють блатні ахметки пінчуки а потім кац..пам все подарували.. Роздуплюватися потрібно було при Байдену в 22 році, то зброя була б найкраща і найшвидше.. І перемовини були б сильною позицією.. Час втрачено..Надія є..
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04.02.2025 09:08 Відповісти
У США денег таких нет чтобы купить эти металлы. Их стоимость оценивается в 17 триллионов долларов. Но даже если США купят на 1 триллион долларов, этого хватит чтобы закрыть вопрос с Рашкой, восстановить Украину и рассчитаться с долгами
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04.02.2025 09:21 Відповісти
За відновлення має платити той, хто руйнував і руйнує! А зараз треба зброя, щоб знищити нашого одвічного ворога! Так що хай не маніпулює!
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04.02.2025 09:32 Відповісти
Такий розумний, аж страшно
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04.02.2025 09:34 Відповісти
кожна зассика хайпує на війні
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04.02.2025 09:42 Відповісти
Хитрий маланець і тут побачив свій зиск, у разі реалізації проекту розробки рідкісноземельних металів, прилаштує до американської компанії прокладку у вигляді "інвест - няні".
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04.02.2025 09:48 Відповісти
Європа боїться сильної України . Вона їй просто не потрібна . Так , в нас є те що потребує США , те , чим зараз володіють пара наших олігархів . Треба змінювати після війни все . І управління державою і володіння декількома людьми її надрами .
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04.02.2025 09:49 Відповісти
я б пішов лише щоб створити партію
я серйозно

30 років ніхто нічого не зробив для державоутворення
під кінець взагалі вибрали клована та отримали війну
строго по Черчіллю до речі, і позор і війну©

тоді чому не збирати свою партію?
я досвічений програміст, а не барига
вмію аналізувати ти приймати рішення
я б зробив партію - Інтелектуальна партія 😎

1. авторизовані (bank-id) електронні референдуми по усім питанням у країні, рішення є законом для влади (як у Швейцарії)
2. легалайз проституції та ТГК
3. за несплату податків - конфіскація та тюрма без винятку (якщо мати не може довести джерело купівлі котеджу та трьох бЄЄмвє то сідає замість сина корупціонера)
4. усі посади у державі через прозорий конкурс
5. ще багато ідей, але...

ну наприклад виберете ви Залужного (під час війни - отримав «інваліда» та звалив у англію) у кращому разі...
і шо він вам побудує? казарму!!! 😂

а я хочу мати справу з компом а не з бюрократом
для спілкування в мене кум є та друзі
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08.02.2025 11:20 Відповісти
А ты шмольц чем думал, когда по три леопарда в пол года давал? Мы бы отсыпали, куда же деваться. А теперь цигель - цигель, ай- лю- Лю!
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04.02.2025 09:55 Відповісти
не тільки США, а й німці теж хочуть український літій, тобто взяти участь "у відновленні". Шкода, що воювати в окопах ніхто не хоче.
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04.02.2025 16:25 Відповісти
 
 