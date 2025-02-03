РФ вже воює проти нас, її ракети та безпілотники перетинають наші кордони, - Каллас

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України є загрозою для Євросоюзу. Зокрема, вона зауважила, що ракети та дрони РФ вже перетинали кордони країн ЄС.

Про це Каллас заявила у Брюсселі під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у понеділок, 3 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проблема в тому, що Росія воює проти нас за кілька сотень кілометрів від наших кордонів. Їхні ракети та безпілотники вже перетнули наші кордони. Ми повинні допомогти покласти край цій війні",- заявила очільниця дипломатії ЄС.

Каллас наголосила, що наразі Україна має бути пріоритетом для Євросоюзу.

"Незалежно від того, в якій точці світу ви працюєте, або як далеко ви знаходитесь від України, важливо, щоб ми всі розуміли, якими насправді є наміри Росії щодо України… Україна має бути нашим пріоритетом", - сказала вона.

Топдипломатка закликала до збільшення військової підтримки України, а також наголосила на важливості запроваджувати санкції проти союзників Росії, а також блокувати її прибутки від нафти й газу.

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