РФ вже воює проти нас, її ракети та безпілотники перетинають наші кордони, - Каллас
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України є загрозою для Євросоюзу. Зокрема, вона зауважила, що ракети та дрони РФ вже перетинали кордони країн ЄС.
Про це Каллас заявила у Брюсселі під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у понеділок, 3 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Проблема в тому, що Росія воює проти нас за кілька сотень кілометрів від наших кордонів. Їхні ракети та безпілотники вже перетнули наші кордони. Ми повинні допомогти покласти край цій війні",- заявила очільниця дипломатії ЄС.
Каллас наголосила, що наразі Україна має бути пріоритетом для Євросоюзу.
"Незалежно від того, в якій точці світу ви працюєте, або як далеко ви знаходитесь від України, важливо, щоб ми всі розуміли, якими насправді є наміри Росії щодо України… Україна має бути нашим пріоритетом", - сказала вона.
Топдипломатка закликала до збільшення військової підтримки України, а також наголосила на важливості запроваджувати санкції проти союзників Росії, а також блокувати її прибутки від нафти й газу.
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"Просто перестати стреляти" 2.0
У дурнів не виходять таки ефективні деверсії на користь Кремля
Ось невеличкий перелік того , що наробила руда паскуда
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)
Вони - агенти кремля
Інша справа, що навіть після нашої помилки 2019 , у США охлос зробив ту саму у 2024
"Історія вчить, що вона нічому не вчить"
Німці відмовилися вже, хто там наступний?
А фінанси будут.
І добре , що вони намагають відійти у бік від США , якщо домовляться з Китаєм (навідмінно від ФША вони не такі крихкі, хоч і не такі - свободолюбиві) - буде супер