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Новини
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РФ вже воює проти нас, її ракети та безпілотники перетинають наші кордони, - Каллас

Каллас про загрози від війни рФ проти України

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України є загрозою для Євросоюзу. Зокрема, вона зауважила, що ракети та дрони РФ вже перетинали кордони країн ЄС.

Про це Каллас заявила у Брюсселі під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у понеділок, 3 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проблема в тому, що Росія воює проти нас за кілька сотень кілометрів від наших кордонів. Їхні ракети та безпілотники вже перетнули наші кордони. Ми повинні допомогти покласти край цій війні",- заявила очільниця дипломатії ЄС.

Каллас наголосила, що наразі Україна має бути пріоритетом для Євросоюзу.

"Незалежно від того, в якій точці світу ви працюєте, або як далеко ви знаходитесь від України, важливо, щоб ми всі розуміли, якими насправді є наміри Росії щодо України… Україна має бути нашим пріоритетом", - сказала вона.

Топдипломатка закликала до збільшення військової підтримки України, а також наголосила на важливості запроваджувати санкції проти союзників Росії, а також блокувати її прибутки від нафти й газу.

Читайте також: ЄС повинен робити більше для військової підтримки України, щоб посилити її у війні з Росією, - Каллас

Автор: 

росія (66070) Євросоюз (13665) Каллас Кая (299) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+3
Підвищуйте внески до свого Нато, у чому проблема, чого даремно орати?
Німці відмовилися вже, хто там наступний?
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03.02.2025 17:40 Відповісти
+3
Ага, то ще той чаклун
"Просто перестати стреляти" 2.0
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03.02.2025 17:45 Відповісти
+3
Я ніколи не вважав, ані Зе, ані Трампа - дурнем.
У дурнів не виходять таки ефективні деверсії на користь Кремля

Ось невеличкий перелік того , що наробила руда паскуда
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)

Вони - агенти кремля
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03.02.2025 17:49 Відповісти
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Так зараз вам нарцис мир начаклує і ви всі хутко забудьте про Україну. До слідуючої атаки росіян, яка вже буде направлена на вас.
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03.02.2025 17:39 Відповісти
Ага, то ще той чаклун
"Просто перестати стреляти" 2.0
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03.02.2025 17:45 Відповісти
І таких дурнів в політиці дуже багато.
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03.02.2025 17:46 Відповісти
Я ніколи не вважав, ані Зе, ані Трампа - дурнем.
У дурнів не виходять таки ефективні деверсії на користь Кремля

Ось невеличкий перелік того , що наробила руда паскуда
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)

Вони - агенти кремля
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03.02.2025 17:49 Відповісти
Я взагалі кажу. В тій же Німеччині і навіть інших країнах теж таких досить є.
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03.02.2025 17:56 Відповісти
Ну так звісно Кремль багато консерв фінансує. Те саме АдГ-Німечина , чи Лепеніха - Франція
Інша справа, що навіть після нашої помилки 2019 , у США охлос зробив ту саму у 2024
"Історія вчить, що вона нічому не вчить"
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03.02.2025 17:58 Відповісти
Мене одне радує. Колись Сталін з Гітлером ділили Європу. А потім Гітлер напав на Сталіна. Подібне не виключено і тут. І може статися, що всі ці магаклоуни будуть вже у найближчі роки надсилати своїх дітей на війну.
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03.02.2025 17:58 Відповісти
Підвищуйте внески до свого Нато, у чому проблема, чого даремно орати?
Німці відмовилися вже, хто там наступний?
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03.02.2025 17:40 Відповісти
Так в німців зараз в обіцянках майже від усіх партій найперше це зниження податків. Яке там НАТО. Яка там російська загроза. У випадку чого віддамо росіянам залишки України, потім Польщу. Все одно ці поляки тільки у Німеччину їдуть працювати. Відбирають хліб в простого пересічного дойчера. Не дивись на небо девіз більшості ******** німецьких політиків.
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03.02.2025 17:44 Відповісти
А навіщо їм фінансувати НАТУ де головує США (доки на чолі трампон)
А фінанси будут.
І добре , що вони намагають відійти у бік від США , якщо домовляться з Китаєм (навідмінно від ФША вони не такі крихкі, хоч і не такі - свободолюбиві) - буде супер
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03.02.2025 17:47 Відповісти
Чи почують її......
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03.02.2025 17:47 Відповісти
Та ти шо !!!
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03.02.2025 17:55 Відповісти
Ото ж ,ото ж! Русняві ракети і бпла перетинають ваші кордони. А ви чим відповідаєте? Мабуть "глибоким занепокоєнням." Пропоную записати це в бойовий статут НАТО. А раптом русня злякається.
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03.02.2025 19:01 Відповісти
 
 