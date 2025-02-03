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Новини
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ЄС потрібно уникати дурних тарифних воєн із США, не втрачаючи самоповаги, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

У час російської загрози Європі та економічної експансії Китаю Європейський Союз має уникати торгових війн та конфліктів зі США, але зберігаючи самоповагу та відданість своїм інтересам.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Туск зауважив, що Євросоюзу нині не потрібні торгові стіни чи війни, але держави ЄС мають об’єднатися для захисту своїх інтересів.

"Якщо під час прямої російської загрози, китайської експансії і всіх цих дуже небезпечних речей… ми будемо шукати і знаходити причину для конфлікту між собою – я думаю, ми повинні зробити все, щоб уникнути абсолютно непотрібних і дурних тарифних стін або торгових воєн. Але… під час наших можливих переговорів з американськими друзями ми не можемо втратити здоровий глузд та усвідомлення нашого інтересу", – підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

Він наголосив, що Євросоюз не повинен втратити своє "Я", "європейську самоповагу і впевненість у собі, хоча це нелегко".

Також читайте: ЄС може відреагувати тарифами у відповідь на погрози Трампа, - Шольц

Також Туск як очільник Польщі, яка зараз головує у ЄС, пообіцяв Данії, що Європейський Союз буде єдиним у відстоюванні її інтересів (вочевидь, у контексті заяв президента США Дональда Трампа про Гренландію).

"Я обіцяю також нашим данським друзям, що ми точно будемо єдині. І це, можливо, перше таке серйозне випробування.. Тому що це вперше, коли така проблема виникла серед членів Альянсу", – сказав він.

Туск в той самий час підтвердив, що він та інші лідери ЄС є "всі дуже трансатлантичні". "Ви знаєте, я був і завжди був одним з найвідданіших трансатлантистів – як і Данія, і країни Балтії, наші сусіди", – уточнив Туск.

Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

Автор: 

США (23410) Туск Дональд (544) Євросоюз (13665) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+4
Якщо ЕС дасть Трампу колективний пендель, він піджме хвіст як завжди у випадках активного супротиву, то і торгівельної війни не буде і будите достойно виглядати
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03.02.2025 18:49 Відповісти
+4
Мексике вже дала пенделя Трампу, пригрозивши ввести у відповідь теж 25%, а ще неофіційно, можуть перестати стримувати наваоу нелегалів. От буде весело, коли при Трампі нелегали хлинуть колонами. Путін показав як це можна зробити
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03.02.2025 19:07 Відповісти
+3
Пока на фоне хотелок Трампа проигрывает американский бизнес,акции постоянно падают.
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03.02.2025 18:44 Відповісти
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Пока на фоне хотелок Трампа проигрывает американский бизнес,акции постоянно падают.
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03.02.2025 18:44 Відповісти
Якщо ЕС дасть Трампу колективний пендель, він піджме хвіст як завжди у випадках активного супротиву, то і торгівельної війни не буде і будите достойно виглядати
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03.02.2025 18:49 Відповісти
Туск просто констатує процес розпаду "проекту ЄС" - Британія не дарма звідти вийшла ... Там , де рулять Орбани і Фіци , а Макрони і Шольци заграють з ****** - там майбутнього нема !
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03.02.2025 18:52 Відповісти
Це Туск Трампа дурнем назвав?
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03.02.2025 18:54 Відповісти
Так це вже не можливо утаємничувати
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03.02.2025 19:09 Відповісти
Трамп хоче ввести великий товстий тариф. Тут все однозначно, або брикатися, або доведеться втратити самоповагу.
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03.02.2025 18:55 Відповісти
********* толерантному європейцю введення великого і товстого не повинно вважатися втратою самоповаги, а навпаки, визнанням його таким, що йде в ногу з трендами
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03.02.2025 19:23 Відповісти
ЄС десятиліттями створював для США пільгові умови в обмін на безпекові гарантії. Нема гарантій - нема пільг. Торговельної війни з США вже не уникнути. Процес запущено. Довіру до США втрачено. То чому ж ще й на додачу вистрелити собі в ногу платячи США підвищені мита і позбавляти ЄС митних платежів зі сторони США на ввіз американських товарів? Американці хотіли ізоляціонізму і самодостатності обравши Трампа який це проголошував вони це врешті отримають.
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03.02.2025 19:06 Відповісти
Торговельної війни з США вже не уникнути. Процес запущено. Довіру до США втрачено
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03.02.2025 19:31 Відповісти
Мексике вже дала пенделя Трампу, пригрозивши ввести у відповідь теж 25%, а ще неофіційно, можуть перестати стримувати наваоу нелегалів. От буде весело, коли при Трампі нелегали хлинуть колонами. Путін показав як це можна зробити
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03.02.2025 19:07 Відповісти
Не втрачаючи самоповаги це як?
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03.02.2025 19:16 Відповісти
К сожалению ЕС сегодня слаб, как никогда ранее , нет ни единого сильного лидера или политика, одна мелочь, да ещё путлеровские холуи, орбан и фицо, ставят всех раком, а им никто не противостоит, так что, будет она бита и не раз.
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03.02.2025 19:26 Відповісти
 
 