ЄС потрібно уникати дурних тарифних воєн із США, не втрачаючи самоповаги, - Туск

У час російської загрози Європі та економічної експансії Китаю Європейський Союз має уникати торгових війн та конфліктів зі США, але зберігаючи самоповагу та відданість своїм інтересам.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Туск зауважив, що Євросоюзу нині не потрібні торгові стіни чи війни, але держави ЄС мають об’єднатися для захисту своїх інтересів.

"Якщо під час прямої російської загрози, китайської експансії і всіх цих дуже небезпечних речей… ми будемо шукати і знаходити причину для конфлікту між собою – я думаю, ми повинні зробити все, щоб уникнути абсолютно непотрібних і дурних тарифних стін або торгових воєн. Але… під час наших можливих переговорів з американськими друзями ми не можемо втратити здоровий глузд та усвідомлення нашого інтересу", – підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

Він наголосив, що Євросоюз не повинен втратити своє "Я", "європейську самоповагу і впевненість у собі, хоча це нелегко".

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Також Туск як очільник Польщі, яка зараз головує у ЄС, пообіцяв Данії, що Європейський Союз буде єдиним у відстоюванні її інтересів (вочевидь, у контексті заяв президента США Дональда Трампа про Гренландію).

"Я обіцяю також нашим данським друзям, що ми точно будемо єдині. І це, можливо, перше таке серйозне випробування.. Тому що це вперше, коли така проблема виникла серед членів Альянсу", – сказав він.

Туск в той самий час підтвердив, що він та інші лідери ЄС є "всі дуже трансатлантичні". "Ви знаєте, я був і завжди був одним з найвідданіших трансатлантистів – як і Данія, і країни Балтії, наші сусіди", – уточнив Туск.

Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.